РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8968 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции СНБО
2 174 52

Украина ввела санкции против военного производства РФ: ограничения касаются более 90 компаний, - Зеленский

Украина ввела санкции против ВПК РФ

Украина ввела санкции против 90 российских компаний, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский отметил, что утвердил новые санкционные решения СНБО.

"Первое - это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, которые связаны с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц - российских, китайских, иранских, из других стран", - говорится в сообщении.

Президент также сообщил о введении Украиной собственных санкций против компаний, работающих на ВПК России.

Также читайте: Британия ввела санкции против "теневого флота" РФ: в перечне 135 судов и две компании

"Второе санкционное решение за сегодня - это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - рассказал он.

По словам Зеленского, продолжается работа над тем, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров.

"Максимальное санкционное давление - это наиболее действенный аргумент для России закончить войну. Они чувствуют последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики. Решение России о начале, а затем и о затягивании этой войны - это решение об убийстве их экономического потенциала. Наши совместные с партнерами действия это реально обеспечивают. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил президент.

Читайте: Западные санкции усиливают изоляцию Калининграда, - СВР

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Зеленский Владимир (21368) россия (96693) санкции (11705)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Ти диви, який патріотичний президент, як все зробив вчасно, прямо на другий день вторгнення. Де у Найвєличнішого знайшлося скільки волі і часу? А як там НАБУ і друзяки міндічі, коломойські, шурми, чернишові в небезпеці? Гроші, що вкрали також в небезпеці?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:14 Ответить
+19
ЕрЗе вдає дурачка - накладає писульками санкції на ВПК ворога; хоча прекрасно знає, що існують куди більш дієвіші санкції від Малюка, Буданова, довгих Нептунів, АН-148, тощо....
показать весь комментарий
27.07.2025 16:14 Ответить
+18
Ох тыж, потужно!
показать весь комментарий
27.07.2025 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох тыж, потужно!
показать весь комментарий
27.07.2025 16:12 Ответить
А головне миттєво,не пройшло й 5 років
показать весь комментарий
27.07.2025 16:14 Ответить
"Є РОЗДРАТУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ": ЄВРОПА СКОРОЧУЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ З НАБУ І САП - NYT
показать весь комментарий
27.07.2025 16:49 Ответить
Цікаво, хто йому "вумні" тексти пише? Воно ж без папірця, і двух речень до купи, звязати не може! 😁
показать весь комментарий
27.07.2025 16:59 Ответить
Вони по нам ракетами, в ми по ним - санкціями!...
Великий палководець і стратех на букву Х ...!...
показать весь комментарий
27.07.2025 17:41 Ответить
Санкції санкції - їх би гарно якоюсь Булавою причесати
показать весь комментарий
27.07.2025 16:13 Ответить
Ти диви, який патріотичний президент, як все зробив вчасно, прямо на другий день вторгнення. Де у Найвєличнішого знайшлося скільки волі і часу? А як там НАБУ і друзяки міндічі, коломойські, шурми, чернишові в небезпеці? Гроші, що вкрали також в небезпеці?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:14 Ответить
Він більше не президент. Та й не був ним насправді.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:46 Ответить
ЕрЗе вдає дурачка - накладає писульками санкції на ВПК ворога; хоча прекрасно знає, що існують куди більш дієвіші санкції від Малюка, Буданова, довгих Нептунів, АН-148, тощо....
показать весь комментарий
27.07.2025 16:14 Ответить
малюк та буданов охороняють чернишова
нема коли кацапів баранити у мокві
або лячно
показать весь комментарий
27.07.2025 16:21 Ответить
Своєчасненько, "маладца" малорос.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:14 Ответить
Санкції мають бути крилатими, балістичними і бажано деякі гіперзвуковими. Ну і багато, багато бпла дишманськи, а не як "лютий" за 200к баксів.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:16 Ответить
В нічого що після впровадження "потужних " санкцій кацапи почали клепати ще більше дронів? До сраки оті санкції поки Китай їм допомагає.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:16 Ответить
З пустого в порожне,клала сросія на твої нікчемні санкції те чим ти грало на роялі,6 років видимість якоїсь діяльності,єдине що ти мразото можеш зі своєю ригозеленою шоблою так це грабувати Україну,мородерити,брехати,зраджувати.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:19 Ответить
саботувати спротив , Перемогу 🇺🇦,через мільярдні мародерства на озброенні !
показать весь комментарий
27.07.2025 16:52 Ответить
Ну просто Олександр Македнськов-прийшов,побачив,наслідив.Санкції твої для болота як мертвому припарки.Санкції Євросоюзу та США -дієвий механізм
показать весь комментарий
27.07.2025 16:20 Ответить
Це якийсь пздц
показать весь комментарий
27.07.2025 16:21 Ответить
Чим би кволе не тішилося б ...
показать весь комментарий
27.07.2025 16:21 Ответить
Коли зеленскій нам буде розказувати, шо расія за все заплатить, він буде мати на увазі роялті за кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:24 Ответить
Дуже потужно та незламно!
показать весь комментарий
27.07.2025 16:24 Ответить
До сраки ці санкції. Чому Україна не запроваджує реальні санкції наприклад проти китайських електромобілів які тисячами зараз завозяться із Китаю в Україну фінансуючи економіку союзника нашого ворога? Чому Україна не визвала китайського посла за те що Китай офіційно заявив що підтримує рашистських окупантів в війні проти України?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:25 Ответить
Мабуть по **...лу не хоче получить
показать весь комментарий
27.07.2025 16:27 Ответить
Не може бути, виходить що з 2014 року, та до сьогодні санкцій проти військового виробництва ху.... лостану не було, може ми ще співпрацювали з ними, а тут що в чомусь не зійшлися, я даже думаю в чому
показать весь комментарий
27.07.2025 16:26 Ответить
А на співпрацю з ким схожй закон набу сап??
А на співпрацю з ким схоже переслідування журналістів, військових, опозиції??
А на співпрацю з ким схоже руйнування верховенства права?
А на співпрацю з ким схожі інші ситуації... вагнергейт тощо???
показать весь комментарий
27.07.2025 16:52 Ответить
"Перше - це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні." Джерело: https://censor.net/ua/n3565508
Тобто іншими словами, якби не було європейських санкцій проти кацапів, то не було б і сакцій від ZEлідора та його шобли.... Отака вона зовнішня політика ZEлупи - мавпувати чиїсь санкції, замість того, щоб запроваджувати власні санкції. Бо складається враження, що санкції проти рашки більше потрібні США та ЄС, а ZEскомороху то все до тухєса...
показать весь комментарий
27.07.2025 16:30 Ответить
А что случилось?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:31 Ответить
тобто вже торгувати не будете? А нафтопровід дружба коли опломбуєте?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:35 Ответить
Тобі же сказали, що то проти військового виробництва, а як можна застосувати санкції проти своїх підприємств
показать весь комментарий
27.07.2025 17:12 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3565508/516d4ed2-bb3f-4104-93d4-5c8ce8b8468d
показать весь комментарий
27.07.2025 17:16 Ответить
А він у Єрмака спитав? Санкції він запроваджує...
показать весь комментарий
27.07.2025 16:46 Ответить
Спитав
Але отримає відповідь, коли єрмак отримає відповідь
показать весь комментарий
27.07.2025 16:53 Ответить
Очко жим-жим. Ось і ішак пристосовується на четвертому році війни до цивілізованих. А хтось питає, чому нас кидають, не підтримують, збайдужіли. Та, якраз із-за цього мудака і все це відбувається. Не вірить світ цьому пройдисвіту.
показать весь комментарий
27.07.2025 16:54 Ответить
Ці санкції як мертвому припарки - от на що реально вони впливають? Ми що, постачаємо кацапам технології, елементну базу, метали? Може, забороняємо їм в'їзд до України? Чи може як раз ми усе це і робимо?
показать весь комментарий
27.07.2025 16:57 Ответить
Невже залишились ще санкції для ворога? Я думав усі вичерпались на Порошенка!
показать весь комментарий
27.07.2025 16:59 Ответить
У 2024 році товарообіг між Україною та Росією склав 21 мільйон доларів США. Згідно з інформацією, експорт до Росії був заборонений наприкінці 2022 року, однак у 2024 році українські компанії все ж таки експортували до Росії металопродукцію на 21 мільйон доларів.
Це, зокрема, прокат різних марок легованої сталі яку широко використовується у виробництві зброї завдяки своїм унікальним властивостям, таким як висока міцність, зносостійкість, твердість та стійкість до корозії. Ці властивості досягаються шляхом додавання до сталі легуючих елементів, таких як хром, нікель, молібден та інші, які змінюють структуру та властивості металу. Також продавали, гарячекатаний та холоднокатаний прокат.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:09 Ответить
Ну справді "патріот" коли ти все робив для просування "русского мира" з кварталом і малоросійськими серіалами ,коли заморозив ракетну програму ,розмінували кримський перешийок і чонгар ,звільнив все вище військове керівництво ,а нещодавно затіяв боротьбу з антикорупційними органами ну хто тобі вірить ?
показать весь комментарий
27.07.2025 17:05 Ответить
Ще не забувай крутити дулі та показувати факи!
показать весь комментарий
27.07.2025 17:15 Ответить
Це що, продукція Кварталу 95 більше не буде транслюватись на теріторії росії??? Яка болюча втрата...
показать весь комментарий
27.07.2025 17:17 Ответить
Довбо"об, а де ти був три роки???????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
27.07.2025 17:22 Ответить
Потужне і обдумане рішення, довго обдумував, складне
показать весь комментарий
27.07.2025 17:24 Ответить
Всі санкції цього Бовдура треба засунути у сраку дЄрмаку. Щоб обидва постраждали. Закрий вентиль на нафтопроводі ДРУЖБА і цей акт замінить всі його рухи з санкціями. І головне - обрубить бакси ***** для війни !!! Проте цього Боневтік не зробить, бо отримає на горіхи від *****.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:26 Ответить
Янелох, смотри, какие санкции должны на самом деле работать против столицы агрессора.
Бомбардировки Берлина Англия начала ещё в 1940 г. С 1943 г. они резко усилились благодаря помощи авиации США. 20 января 1944 года Королевские военно-воздушные силы Великобритании совершили один из самых мощных налетов на Берлин. 769 самолетов сбросили на столицу третьего рейха 2300 тонн бомб. В конце войны авиация союзников бомбила Берлин практически не переставая: американцы - днем, а англичане - ночью. Всего на город было сброшено 540 тысяч тонн бомб. От бомбардировок погибло по меньшей мере 52 тысячи человек.
показать весь комментарий
27.07.2025 17:41 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2025 17:42 Ответить
А ты параше смешные "санкции", дебильные "договора о невыводе ядерного оружия в космос" с Папуа-Новой Гвинеей, Палау и другими "мировыми лидерами", а тем временем ракетная программа Украины была закатана в асфальт, и только спустя 3 года войны начала возрождаться темпами, которые не позволяют сделать даже то, что англичане сделали против Германии в 1-й год их войны. И кто ты после этого- не }{уйловский агент разве?
показать весь комментарий
27.07.2025 17:46 Ответить
Вот це удар !
показать весь комментарий
27.07.2025 18:39 Ответить
Вже на часі?
показать весь комментарий
27.07.2025 19:48 Ответить
після чотирирічної "зеленої співпраці" із рашистськими виробниками зброї."зе зрадник" ввів чергову порцію куйні на вуха українців
показать весь комментарий
27.07.2025 19:53 Ответить
Не треба узагальнювати , купка якихось ідіотів - це не Україна .
показать весь комментарий
27.07.2025 21:12 Ответить
Ну хочь на 0,001% оті санкції вплинуть на впк рашки - та наврядчи. Але зелений лекторат свято вірить - стратег. Український дебілізм у повній красі.
показать весь комментарий
27.07.2025 21:16 Ответить
 
 