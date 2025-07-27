Украина ввела санкции против военного производства РФ: ограничения касаются более 90 компаний, - Зеленский

Украина ввела санкции против 90 российских компаний, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский отметил, что утвердил новые санкционные решения СНБО.



"Первое - это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, которые связаны с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц - российских, китайских, иранских, из других стран", - говорится в сообщении.

Президент также сообщил о введении Украиной собственных санкций против компаний, работающих на ВПК России.

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"Второе санкционное решение за сегодня - это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - рассказал он.

По словам Зеленского, продолжается работа над тем, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров.



"Максимальное санкционное давление - это наиболее действенный аргумент для России закончить войну. Они чувствуют последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики. Решение России о начале, а затем и о затягивании этой войны - это решение об убийстве их экономического потенциала. Наши совместные с партнерами действия это реально обеспечивают. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил президент.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".