Украина ввела санкции против военного производства РФ: ограничения касаются более 90 компаний, - Зеленский
Украина ввела санкции против 90 российских компаний, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом России.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зеленский отметил, что утвердил новые санкционные решения СНБО.
"Первое - это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, которые связаны с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц - российских, китайских, иранских, из других стран", - говорится в сообщении.
Президент также сообщил о введении Украиной собственных санкций против компаний, работающих на ВПК России.
"Второе санкционное решение за сегодня - это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - рассказал он.
По словам Зеленского, продолжается работа над тем, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров.
"Максимальное санкционное давление - это наиболее действенный аргумент для России закончить войну. Они чувствуют последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики. Решение России о начале, а затем и о затягивании этой войны - это решение об убийстве их экономического потенциала. Наши совместные с партнерами действия это реально обеспечивают. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Великий палководець і стратех на букву Х ...!...
нема коли кацапів баранити у мокві
або лячно
А не оте, на шо ми всі сподівались.
А на співпрацю з ким схоже переслідування журналістів, військових, опозиції??
А на співпрацю з ким схоже руйнування верховенства права?
А на співпрацю з ким схожі інші ситуації... вагнергейт тощо???
Тобто іншими словами, якби не було європейських санкцій проти кацапів, то не було б і сакцій від ZEлідора та його шобли.... Отака вона зовнішня політика ZEлупи - мавпувати чиїсь санкції, замість того, щоб запроваджувати власні санкції. Бо складається враження, що санкції проти рашки більше потрібні США та ЄС, а ZEскомороху то все до тухєса...
Але отримає відповідь, коли єрмак отримає відповідь
Це, зокрема, прокат різних марок легованої сталі яку широко використовується у виробництві зброї завдяки своїм унікальним властивостям, таким як висока міцність, зносостійкість, твердість та стійкість до корозії. Ці властивості досягаються шляхом додавання до сталі легуючих елементів, таких як хром, нікель, молібден та інші, які змінюють структуру та властивості металу. Також продавали, гарячекатаний та холоднокатаний прокат.
Бомбардировки Берлина Англия начала ещё в 1940 г. С 1943 г. они резко усилились благодаря помощи авиации США. 20 января 1944 года Королевские военно-воздушные силы Великобритании совершили один из самых мощных налетов на Берлин. 769 самолетов сбросили на столицу третьего рейха 2300 тонн бомб. В конце войны авиация союзников бомбила Берлин практически не переставая: американцы - днем, а англичане - ночью. Всего на город было сброшено 540 тысяч тонн бомб. От бомбардировок погибло по меньшей мере 52 тысячи человек.