Україна запровадила санкції проти військового виробництва РФ: обмеження стосуються понад 90 компаній, - Зеленський
Україна запровадила санкції проти 90 російських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський зазначив, що затвердив нові санкційні рішення РНБО.
"Перше – це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн", - йдеться в повідомленні.
Президент також повідомив про запровадження Україною власних санкцій проти компаній, що працюють на ВПК Росії.
"Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників", - розповів він.
За словами Зеленського, триває робота над тим, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів.
"Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
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Великий палководець і стратех на букву Х ...!...
нема коли кацапів баранити у мокві
або лячно
А не оте, на шо ми всі сподівались.
А на співпрацю з ким схоже переслідування журналістів, військових, опозиції??
А на співпрацю з ким схоже руйнування верховенства права?
А на співпрацю з ким схожі інші ситуації... вагнергейт тощо???
Тобто іншими словами, якби не було європейських санкцій проти кацапів, то не було б і сакцій від ZEлідора та його шобли.... Отака вона зовнішня політика ZEлупи - мавпувати чиїсь санкції, замість того, щоб запроваджувати власні санкції. Бо складається враження, що санкції проти рашки більше потрібні США та ЄС, а ZEскомороху то все до тухєса...
Але отримає відповідь, коли єрмак отримає відповідь
Це, зокрема, прокат різних марок легованої сталі яку широко використовується у виробництві зброї завдяки своїм унікальним властивостям, таким як висока міцність, зносостійкість, твердість та стійкість до корозії. Ці властивості досягаються шляхом додавання до сталі легуючих елементів, таких як хром, нікель, молібден та інші, які змінюють структуру та властивості металу. Також продавали, гарячекатаний та холоднокатаний прокат.
Бомбардировки Берлина Англия начала ещё в 1940 г. С 1943 г. они резко усилились благодаря помощи авиации США. 20 января 1944 года Королевские военно-воздушные силы Великобритании совершили один из самых мощных налетов на Берлин. 769 самолетов сбросили на столицу третьего рейха 2300 тонн бомб. В конце войны авиация союзников бомбила Берлин практически не переставая: американцы - днем, а англичане - ночью. Всего на город было сброшено 540 тысяч тонн бомб. От бомбардировок погибло по меньшей мере 52 тысячи человек.