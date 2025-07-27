УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8412 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції РНБО
1 528 46

Україна запровадила санкції проти військового виробництва РФ: обмеження стосуються понад 90 компаній, - Зеленський

Україна запровадила санкції проти ВПК РФ

Україна запровадила санкції проти 90 російських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський зазначив, що затвердив нові санкційні рішення РНБО.

"Перше – це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн", - йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив про запровадження Україною власних санкцій проти компаній, що працюють на ВПК Росії.

Також читайте: Британія запровадила санкції проти "тіньового флоту" РФ: у переліку 135 суден та дві компанії

"Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників", - розповів він.

За словами Зеленського, триває робота над тим, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів.

"Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував президент.

Читайте: Західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда, - СЗР

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Автор: 

Зеленський Володимир (24880) росія (66871) санкції (12461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Ти диви, який патріотичний президент, як все зробив вчасно, прямо на другий день вторгнення. Де у Найвєличнішого знайшлося скільки волі і часу? А як там НАБУ і друзяки міндічі, коломойські, шурми, чернишові в небезпеці? Гроші, що вкрали також в небезпеці?
показати весь коментар
27.07.2025 16:14 Відповісти
+14
Ох тыж, потужно!
показати весь коментар
27.07.2025 16:12 Відповісти
+14
ЕрЗе вдає дурачка - накладає писульками санкції на ВПК ворога; хоча прекрасно знає, що існують куди більш дієвіші санкції від Малюка, Буданова, довгих Нептунів, АН-148, тощо....
показати весь коментар
27.07.2025 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох тыж, потужно!
показати весь коментар
27.07.2025 16:12 Відповісти
А головне миттєво,не пройшло й 5 років
показати весь коментар
27.07.2025 16:14 Відповісти
"Є РОЗДРАТУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ": ЄВРОПА СКОРОЧУЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ З НАБУ І САП - NYT
показати весь коментар
27.07.2025 16:49 Відповісти
Цікаво, хто йому "вумні" тексти пише? Воно ж без папірця, і двух речень до купи, звязати не може! 😁
показати весь коментар
27.07.2025 16:59 Відповісти
Вони по нам ракетами, в ми по ним - санкціями!...
Великий палководець і стратех на букву Х ...!...
показати весь коментар
27.07.2025 17:41 Відповісти
Санкції санкції - їх би гарно якоюсь Булавою причесати
показати весь коментар
27.07.2025 16:13 Відповісти
Ти диви, який патріотичний президент, як все зробив вчасно, прямо на другий день вторгнення. Де у Найвєличнішого знайшлося скільки волі і часу? А як там НАБУ і друзяки міндічі, коломойські, шурми, чернишові в небезпеці? Гроші, що вкрали також в небезпеці?
показати весь коментар
27.07.2025 16:14 Відповісти
Він більше не президент. Та й не був ним насправді.
показати весь коментар
27.07.2025 16:46 Відповісти
ЕрЗе вдає дурачка - накладає писульками санкції на ВПК ворога; хоча прекрасно знає, що існують куди більш дієвіші санкції від Малюка, Буданова, довгих Нептунів, АН-148, тощо....
показати весь коментар
27.07.2025 16:14 Відповісти
малюк та буданов охороняють чернишова
нема коли кацапів баранити у мокві
або лячно
показати весь коментар
27.07.2025 16:21 Відповісти
Своєчасненько, "маладца" малорос.
показати весь коментар
27.07.2025 16:14 Відповісти
Санкції мають бути крилатими, балістичними і бажано деякі гіперзвуковими. Ну і багато, багато бпла дишманськи, а не як "лютий" за 200к баксів.
показати весь коментар
27.07.2025 16:16 Відповісти
В нічого що після впровадження "потужних " санкцій кацапи почали клепати ще більше дронів? До сраки оті санкції поки Китай їм допомагає.
показати весь коментар
27.07.2025 16:16 Відповісти
З пустого в порожне,клала сросія на твої нікчемні санкції те чим ти грало на роялі,6 років видимість якоїсь діяльності,єдине що ти мразото можеш зі своєю ригозеленою шоблою так це грабувати Україну,мородерити,брехати,зраджувати.
показати весь коментар
27.07.2025 16:19 Відповісти
саботувати спротив , Перемогу 🇺🇦,через мільярдні мародерства на озброенні !
показати весь коментар
27.07.2025 16:52 Відповісти
Ну просто Олександр Македнськов-прийшов,побачив,наслідив.Санкції твої для болота як мертвому припарки.Санкції Євросоюзу та США -дієвий механізм
показати весь коментар
27.07.2025 16:20 Відповісти
Це якийсь пздц
показати весь коментар
27.07.2025 16:21 Відповісти
Чим би кволе не тішилося б ...
показати весь коментар
27.07.2025 16:21 Відповісти
Коли зеленскій нам буде розказувати, шо расія за все заплатить, він буде мати на увазі роялті за кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались.
показати весь коментар
27.07.2025 16:24 Відповісти
Дуже потужно та незламно!
показати весь коментар
27.07.2025 16:24 Відповісти
До сраки ці санкції. Чому Україна не запроваджує реальні санкції наприклад проти китайських електромобілів які тисячами зараз завозяться із Китаю в Україну фінансуючи економіку союзника нашого ворога? Чому Україна не визвала китайського посла за те що Китай офіційно заявив що підтримує рашистських окупантів в війні проти України?
показати весь коментар
27.07.2025 16:25 Відповісти
Мабуть по **...лу не хоче получить
показати весь коментар
27.07.2025 16:27 Відповісти
Не може бути, виходить що з 2014 року, та до сьогодні санкцій проти військового виробництва ху.... лостану не було, може ми ще співпрацювали з ними, а тут що в чомусь не зійшлися, я даже думаю в чому
показати весь коментар
27.07.2025 16:26 Відповісти
А на співпрацю з ким схожй закон набу сап??
А на співпрацю з ким схоже переслідування журналістів, військових, опозиції??
А на співпрацю з ким схоже руйнування верховенства права?
А на співпрацю з ким схожі інші ситуації... вагнергейт тощо???
показати весь коментар
27.07.2025 16:52 Відповісти
"Перше - це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні." Джерело: https://censor.net/ua/n3565508
Тобто іншими словами, якби не було європейських санкцій проти кацапів, то не було б і сакцій від ZEлідора та його шобли.... Отака вона зовнішня політика ZEлупи - мавпувати чиїсь санкції, замість того, щоб запроваджувати власні санкції. Бо складається враження, що санкції проти рашки більше потрібні США та ЄС, а ZEскомороху то все до тухєса...
показати весь коментар
27.07.2025 16:30 Відповісти
А что случилось?
показати весь коментар
27.07.2025 16:31 Відповісти
тобто вже торгувати не будете? А нафтопровід дружба коли опломбуєте?
показати весь коментар
27.07.2025 16:35 Відповісти
Тобі же сказали, що то проти військового виробництва, а як можна застосувати санкції проти своїх підприємств
показати весь коментар
27.07.2025 17:12 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3565508/516d4ed2-bb3f-4104-93d4-5c8ce8b8468d
показати весь коментар
27.07.2025 17:16 Відповісти
А він у Єрмака спитав? Санкції він запроваджує...
показати весь коментар
27.07.2025 16:46 Відповісти
Спитав
Але отримає відповідь, коли єрмак отримає відповідь
показати весь коментар
27.07.2025 16:53 Відповісти
Очко жим-жим. Ось і ішак пристосовується на четвертому році війни до цивілізованих. А хтось питає, чому нас кидають, не підтримують, збайдужіли. Та, якраз із-за цього мудака і все це відбувається. Не вірить світ цьому пройдисвіту.
показати весь коментар
27.07.2025 16:54 Відповісти
Ці санкції як мертвому припарки - от на що реально вони впливають? Ми що, постачаємо кацапам технології, елементну базу, метали? Може, забороняємо їм в'їзд до України? Чи може як раз ми усе це і робимо?
показати весь коментар
27.07.2025 16:57 Відповісти
Невже залишились ще санкції для ворога? Я думав усі вичерпались на Порошенка!
показати весь коментар
27.07.2025 16:59 Відповісти
У 2024 році товарообіг між Україною та Росією склав 21 мільйон доларів США. Згідно з інформацією, експорт до Росії був заборонений наприкінці 2022 року, однак у 2024 році українські компанії все ж таки експортували до Росії металопродукцію на 21 мільйон доларів.
Це, зокрема, прокат різних марок легованої сталі яку широко використовується у виробництві зброї завдяки своїм унікальним властивостям, таким як висока міцність, зносостійкість, твердість та стійкість до корозії. Ці властивості досягаються шляхом додавання до сталі легуючих елементів, таких як хром, нікель, молібден та інші, які змінюють структуру та властивості металу. Також продавали, гарячекатаний та холоднокатаний прокат.
показати весь коментар
27.07.2025 17:09 Відповісти
Ну справді "патріот" коли ти все робив для просування "русского мира" з кварталом і малоросійськими серіалами ,коли заморозив ракетну програму ,розмінували кримський перешийок і чонгар ,звільнив все вище військове керівництво ,а нещодавно затіяв боротьбу з антикорупційними органами ну хто тобі вірить ?
показати весь коментар
27.07.2025 17:05 Відповісти
Ще не забувай крутити дулі та показувати факи!
показати весь коментар
27.07.2025 17:15 Відповісти
Це що, продукція Кварталу 95 більше не буде транслюватись на теріторії росії??? Яка болюча втрата...
показати весь коментар
27.07.2025 17:17 Відповісти
Довбо"об, а де ти був три роки???????????????????????????????????????????
показати весь коментар
27.07.2025 17:22 Відповісти
Потужне і обдумане рішення, довго обдумував, складне
показати весь коментар
27.07.2025 17:24 Відповісти
Всі санкції цього Бовдура треба засунути у сраку дЄрмаку. Щоб обидва постраждали. Закрий вентиль на нафтопроводі ДРУЖБА і цей акт замінить всі його рухи з санкціями. І головне - обрубить бакси ***** для війни !!! Проте цього Боневтік не зробить, бо отримає на горіхи від *****.
показати весь коментар
27.07.2025 17:26 Відповісти
Їбанутий дегенерат фсбешний зникни у пеклі
показати весь коментар
27.07.2025 17:33 Відповісти
Долбайоб.Ми повинні знищувати їх підпріємвства впк а не...*****....санкції вводити
показати весь коментар
27.07.2025 17:41 Відповісти
Янелох, смотри, какие санкции должны на самом деле работать против столицы агрессора.
Бомбардировки Берлина Англия начала ещё в 1940 г. С 1943 г. они резко усилились благодаря помощи авиации США. 20 января 1944 года Королевские военно-воздушные силы Великобритании совершили один из самых мощных налетов на Берлин. 769 самолетов сбросили на столицу третьего рейха 2300 тонн бомб. В конце войны авиация союзников бомбила Берлин практически не переставая: американцы - днем, а англичане - ночью. Всего на город было сброшено 540 тысяч тонн бомб. От бомбардировок погибло по меньшей мере 52 тысячи человек.
показати весь коментар
27.07.2025 17:41 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2025 17:42 Відповісти
А ты параше смешные "санкции", дебильные "договора о невыводе ядерного оружия в космос" с Папуа-Новой Гвинеей, Палау и другими "мировыми лидерами", а тем временем ракетная программа Украины была закатана в асфальт, и только спустя 3 года войны начала возрождаться темпами, которые не позволяют сделать даже то, что англичане сделали против Германии в 1-й год их войны. И кто ты после этого- не }{уйловский агент разве?
показати весь коментар
27.07.2025 17:46 Відповісти
 
 