Україна запровадила санкції проти військового виробництва РФ: обмеження стосуються понад 90 компаній, - Зеленський

Україна запровадила санкції проти 90 російських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський зазначив, що затвердив нові санкційні рішення РНБО.



"Перше – це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн", - йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив про запровадження Україною власних санкцій проти компаній, що працюють на ВПК Росії.

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"Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників", - розповів він.

За словами Зеленського, триває робота над тим, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів.



"Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував президент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".