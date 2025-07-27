Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб
Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №554/2025 від 27 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.
Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію зазначеним указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Крім того, в указі №555/2025 додаються списки фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовано санкції.
Так, у списку фізичних осіб зазначено 45 позицій, у списку юридичних - 50.
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І зверніть увгу на смайлики. Я їх спецом виставляю для жирафів.
І за скоєні порушення відповідають згідно з чинними законами держави.
Застосування санкцій проти власних громадян - кримінальний злочин, оскільки є посяганням на свободу, права і власність громадян в обхід закону шляхом зловживання владою.
Чомусь,не в російській Думі,а в укр.ВР.
За що таке відношення до Ради, до нардепів поширив він в цей час: а саме Рада і нардепи врятували країну,коли през. Янукович втік в росію.
Тому, коли чуєте чи бачите звинувачення протестувальників, знайте - безсоромно брешуть. А протести навпаки врятували Україну від остаточного розчарування. Тепер партнери розділятимуть владу і народ. Наочний приклад є.
А владу треба зараз змушувати прийти до тями. Вона знахабніла і одуріла ввд безкарності. Крадуть, наче живуть останній день і це найбільше вбиває нашу обороноздатність і допомагає рашистам.
У Єрмака рідня пов'язана з ФСБ.
У Подоляка рідня пов'язана з ФСБ.
Татаров пов'язаний з оточення Януковича, яке зараз на РФ і пов'язане з ФСБ.
Міністр Галущенко пов'язаний з Деркачем та ФСБ.
Гетманцев пов'язаний з Сивковичем та з ФСБ.
Перший заступник Голови СБУ Малюка має батьків у Росії.
У Зеленського бізнес на Росії та гроші від ФСБ, інвестовані у нього через Мінкульт РФ.
Яких вам ще санкцій не вистачає?