Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №554/2025 від 27 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію зазначеним указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Крім того, в указі №555/2025 додаються списки фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовано санкції.

Так, у списку фізичних осіб зазначено 45 позицій, у списку юридичних - 50.

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