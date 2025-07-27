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Новини Санкції РНБО
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №554/2025 від 27 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію зазначеним указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також читайте: Зеленський ввів у дію санкції РНБО за просування антиукраїнських наративів: у переліку Латиніна, Королевська, Балашов

Крім того, в указі №555/2025 додаються списки фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовано санкції.

Так, у списку фізичних осіб зазначено 45 позицій, у списку юридичних - 50.

Читайте: Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, - указ

Автор: 

Зеленський Володимир (24880) санкції (12461) РНБО (2319)


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Топ коментарі
+13
Проти Єрмака введи за те що тебе підставив,а разом ви Україну "прославили"
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27.07.2025 15:33 Відповісти
+10
Від законів залишились одні палітурки. А сторінками Зе підтирав свою зелену дупу.
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27.07.2025 15:36 Відповісти
+10
Громадяни і юр. особи живуть і діють у правовому полі власної країни.
І за скоєні порушення відповідають згідно з чинними законами держави.
Застосування санкцій проти власних громадян - кримінальний злочин, оскільки є посяганням на свободу, права і власність громадян в обхід закону шляхом зловживання владою.
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27.07.2025 15:54 Відповісти
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а закон
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27.07.2025 15:30 Відповісти
Від законів залишились одні палітурки. А сторінками Зе підтирав свою зелену дупу.
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27.07.2025 15:36 Відповісти
Зеля подписал а Умеров будет исполнять и отгребет по полной!
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27.07.2025 15:42 Відповісти
Шов четвертий рік війни.
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27.07.2025 15:33 Відповісти
Проти Єрмака введи за те що тебе підставив,а разом ви Україну "прославили"
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27.07.2025 15:33 Відповісти
Він не може. 😔 Там спільно нажите майно!
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27.07.2025 17:06 Відповісти
Порошенка в переліку санкціонованих осіб не вистачає
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27.07.2025 15:39 Відповісти
це окремо, у секретному додатку.
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27.07.2025 15:51 Відповісти
Ви щось пропустили. Проти Порошенка вже пів року тому, санкції ввів.
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27.07.2025 16:16 Відповісти
А додлаткові?

І зверніть увгу на смайлики. Я їх спецом виставляю для жирафів.
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27.07.2025 16:17 Відповісти
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27.07.2025 17:47 Відповісти
Сиди уже убогое созданье!
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27.07.2025 16:26 Відповісти
пішов ти *****, касапська наволоч!
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27.07.2025 16:30 Відповісти
а чому сам спілкуєшя як кацапське бидло? Руцькошелепний Вадик повинен бути в бані.
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27.07.2025 17:01 Відповісти
а вони по іншому не розуміють. З ворогами - по ворожому, їх не приб'єш по-інтелігентному та по-адекватному. Пробач, такий висновок зробив після спілкування з ними, був досвід. Правильний, чи ні мій висновок - інше питання.
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27.07.2025 17:04 Відповісти
щось там підписав...
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27.07.2025 15:48 Відповісти
Громадяни і юр. особи живуть і діють у правовому полі власної країни.
І за скоєні порушення відповідають згідно з чинними законами держави.
Застосування санкцій проти власних громадян - кримінальний злочин, оскільки є посяганням на свободу, права і власність громадян в обхід закону шляхом зловживання владою.
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27.07.2025 15:54 Відповісти
таке довге кіно крутить цей 🤡 з кварталом 95...постійне дежавю ...
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27.07.2025 16:02 Відповісти
Потужно, це мабуть краще за мільйон безпілотників.
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27.07.2025 16:02 Відповісти
Саме перше, треба ввести санкції на рос.сценариста.А.Кирющенка,який сотворив фільм-потвору "слуга народу",в якому головний герой перестріляв сотні укр.громадян на фоні держ.прапорів в найвищому державному органі.
Чомусь,не в російській Думі,а в укр.ВР.
За що таке відношення до Ради, до нардепів поширив він в цей час: а саме Рада і нардепи врятували країну,коли през. Янукович втік в росію.
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27.07.2025 16:13 Відповісти
Там мабуть брати міндічі, чернишов, шурма, татаров?
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27.07.2025 16:16 Відповісти
Медіа-мерзота ОП розносить фейк про те, що скорочення допомоги збоку Євросоюзу - наслідок протестів. Це після чіткої заяви речника Єврокомісії Гійома Мерсьє про невиконання владою України плану реформ, а потім через New York Times з Брюсселя був переданий сигнал про те, що 1,5 мільярди євро допомоги утримали через корупцію.

Тому, коли чуєте чи бачите звинувачення протестувальників, знайте - безсоромно брешуть. А протести навпаки врятували Україну від остаточного розчарування. Тепер партнери розділятимуть владу і народ. Наочний приклад є.

А владу треба зараз змушувати прийти до тями. Вона знахабніла і одуріла ввд безкарності. Крадуть, наче живуть останній день і це найбільше вбиває нашу обороноздатність і допомагає рашистам.
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27.07.2025 16:18 Відповісти
Мабуть проти клану пеці..а от цікаво проти 95 кварталу і дєрьмака ввів чи ні
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27.07.2025 16:21 Відповісти
Так нет врагов внутри страны?!
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27.07.2025 16:36 Відповісти
Хмммм...

У Єрмака рідня пов'язана з ФСБ.
У Подоляка рідня пов'язана з ФСБ.
Татаров пов'язаний з оточення Януковича, яке зараз на РФ і пов'язане з ФСБ.
Міністр Галущенко пов'язаний з Деркачем та ФСБ.
Гетманцев пов'язаний з Сивковичем та з ФСБ.
Перший заступник Голови СБУ Малюка має батьків у Росії.
У Зеленського бізнес на Росії та гроші від ФСБ, інвестовані у нього через Мінкульт РФ.

Яких вам ще санкцій не вистачає?
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27.07.2025 16:47 Відповісти
Після європейського 18-го пакету санкцій тупориле чмо намагається примазатись, щоб не палитись.
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27.07.2025 16:59 Відповісти
Багато санкцій, потужних і харошіх, не вистачає вторинних санкцій на Петра Порошенка і первинних на всю його сімʼю - от тобі заживемо
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27.07.2025 17:27 Відповісти
Я вважаю санкції треба вводити на продукти. От на цукерки - обов'язково ! Всі повинні вживати травку, а не парашенковські солодощі. На ковбасу треба. Всі повинні перейти на шашлики від Лідора. Борошняні вироби заборонити, крім .... Мівіни - продукт №1 України і її президента.
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27.07.2025 17:35 Відповісти
Застосування санкцій щодо власних громадян можливо лише за умови, якщо вони «переховуються у ворожих юрисдикціях за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України і держава не має механізмів притягнення їх до відповідальності». Застосування санкцій щодо опозиційних політиків та бізнесменів є «позасудовою політичною розправою», що «підриває» фундаментальні принципи права, порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, https://khpg.org/1608814412 йдеться у спільній заяві низки українських правозахисних організацій, оприлюдненій на офіційному сайті Харківської правозахисної групи (ХПГ).
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27.07.2025 17:57 Відповісти
А Люська есть в списке?
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27.07.2025 17:58 Відповісти
 
 