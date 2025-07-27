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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против физических и юридических лиц

Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №554/2025 от 27 июля обнародован на сайте Офиса президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указанным указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также читайте: Зеленский ввел в действие санкции СНБО за продвижение антиукраинских нарративов: в перечне Латынина, Королевская, Балашов

Кроме того, в указе №555/2025 прилагаются списки физических и юридических лиц, против которых применены санкции.

Так, в списке физических лиц указано 45 позиций, в списке юридических - 50.

Читайте: Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, - указ

Автор: 

Зеленский Владимир (21368) санкции (11705) СНБО (4458)


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Топ комментарии
+15
Проти Єрмака введи за те що тебе підставив,а разом ви Україну "прославили"
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27.07.2025 15:33 Ответить
+14
Громадяни і юр. особи живуть і діють у правовому полі власної країни.
І за скоєні порушення відповідають згідно з чинними законами держави.
Застосування санкцій проти власних громадян - кримінальний злочин, оскільки є посяганням на свободу, права і власність громадян в обхід закону шляхом зловживання владою.
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27.07.2025 15:54 Ответить
+13
Від законів залишились одні палітурки. А сторінками Зе підтирав свою зелену дупу.
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27.07.2025 15:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а закон
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27.07.2025 15:30 Ответить
Від законів залишились одні палітурки. А сторінками Зе підтирав свою зелену дупу.
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27.07.2025 15:36 Ответить
Зеля подписал а Умеров будет исполнять и отгребет по полной!
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27.07.2025 15:42 Ответить
Шов четвертий рік війни.
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27.07.2025 15:33 Ответить
Проти Єрмака введи за те що тебе підставив,а разом ви Україну "прославили"
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27.07.2025 15:33 Ответить
Він не може. 😔 Там спільно нажите майно!
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27.07.2025 17:06 Ответить
головне спільна постіль в бункері.
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27.07.2025 21:27 Ответить
Порошенка в переліку санкціонованих осіб не вистачає
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27.07.2025 15:39 Ответить
це окремо, у секретному додатку.
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27.07.2025 15:51 Ответить
Ви щось пропустили. Проти Порошенка вже пів року тому, санкції ввів.
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27.07.2025 16:16 Ответить
А додлаткові?

І зверніть увгу на смайлики. Я їх спецом виставляю для жирафів.
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27.07.2025 16:17 Ответить
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27.07.2025 17:47 Ответить
Сиди уже убогое созданье!
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27.07.2025 16:26 Ответить
пішов ти *****, касапська наволоч!
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27.07.2025 16:30 Ответить
а чому сам спілкуєшя як кацапське бидло? Руцькошелепний Вадик повинен бути в бані.
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27.07.2025 17:01 Ответить
а вони по іншому не розуміють. З ворогами - по ворожому, їх не приб'єш по-інтелігентному та по-адекватному. Пробач, такий висновок зробив після спілкування з ними, був досвід. Правильний, чи ні мій висновок - інше питання.
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27.07.2025 17:04 Ответить
Что боты возбудились. В ОПе вам доплатят!
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27.07.2025 18:20 Ответить
провокуєш, касапська ти *****
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27.07.2025 18:37 Ответить
Українці - це найтолерантніша у Всесвіті нація. Коли зайди їх ставлять раком, то вони вважають, що це супер-демократія і толерантність. Правда, на питання "А де ж, кур-р-рва, межа тій толерантності!?" вкраїнчики вже 10 століть не мають відповіді. Ось тому усі, кому не лінь, їх і в хвіст, і в гриву, і в куда хатітє ...
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27.07.2025 19:22 Ответить
вадік! що за ***** знаєш?
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27.07.2025 20:44 Ответить
Порошенка тричі розстріляти!! З формулюванням "за то піарітца" і за вбивство брата трьох братів "в Молдавії "
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27.07.2025 20:34 Ответить
щось там підписав...
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27.07.2025 15:48 Ответить
Громадяни і юр. особи живуть і діють у правовому полі власної країни.
І за скоєні порушення відповідають згідно з чинними законами держави.
Застосування санкцій проти власних громадян - кримінальний злочин, оскільки є посяганням на свободу, права і власність громадян в обхід закону шляхом зловживання владою.
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27.07.2025 15:54 Ответить
таке довге кіно крутить цей 🤡 з кварталом 95...постійне дежавю ...
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27.07.2025 16:02 Ответить
Потужно, це мабуть краще за мільйон безпілотників.
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27.07.2025 16:02 Ответить
Саме перше, треба ввести санкції на рос.сценариста.А.Кирющенка,який сотворив фільм-потвору "слуга народу",в якому головний герой перестріляв сотні укр.громадян на фоні держ.прапорів в найвищому державному органі.
Чомусь,не в російській Думі,а в укр.ВР.
За що таке відношення до Ради, до нардепів поширив він в цей час: а саме Рада і нардепи врятували країну,коли през. Янукович втік в росію.
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27.07.2025 16:13 Ответить
Там мабуть брати міндічі, чернишов, шурма, татаров?
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27.07.2025 16:16 Ответить
Медіа-мерзота ОП розносить фейк про те, що скорочення допомоги збоку Євросоюзу - наслідок протестів. Це після чіткої заяви речника Єврокомісії Гійома Мерсьє про невиконання владою України плану реформ, а потім через New York Times з Брюсселя був переданий сигнал про те, що 1,5 мільярди євро допомоги утримали через корупцію.

Тому, коли чуєте чи бачите звинувачення протестувальників, знайте - безсоромно брешуть. А протести навпаки врятували Україну від остаточного розчарування. Тепер партнери розділятимуть владу і народ. Наочний приклад є.

А владу треба зараз змушувати прийти до тями. Вона знахабніла і одуріла ввд безкарності. Крадуть, наче живуть останній день і це найбільше вбиває нашу обороноздатність і допомагає рашистам.
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27.07.2025 16:18 Ответить
Черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", - сказав Гійом Мерсьє.

За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша - закону про реформу АРМА, а третя - відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".
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27.07.2025 18:12 Ответить
Ізольда, вказуй автора, а то подумають, що ти помудрішала.
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27.07.2025 20:51 Ответить
Мабуть проти клану пеці..а от цікаво проти 95 кварталу і дєрьмака ввів чи ні
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27.07.2025 16:21 Ответить
Так нет врагов внутри страны?!
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27.07.2025 16:36 Ответить
Хмммм...

У Єрмака рідня пов'язана з ФСБ.
У Подоляка рідня пов'язана з ФСБ.
Татаров пов'язаний з оточення Януковича, яке зараз на РФ і пов'язане з ФСБ.
Міністр Галущенко пов'язаний з Деркачем та ФСБ.
Гетманцев пов'язаний з Сивковичем та з ФСБ.
Перший заступник Голови СБУ Малюка має батьків у Росії.
У Зеленського бізнес на Росії та гроші від ФСБ, інвестовані у нього через Мінкульт РФ.

Яких вам ще санкцій не вистачає?
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27.07.2025 16:47 Ответить
Після європейського 18-го пакету санкцій тупориле чмо намагається примазатись, щоб не палитись.
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27.07.2025 16:59 Ответить
Багато санкцій, потужних і харошіх, не вистачає вторинних санкцій на Петра Порошенка і первинних на всю його сімʼю - от тобі заживемо
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27.07.2025 17:27 Ответить
Я вважаю санкції треба вводити на продукти. От на цукерки - обов'язково ! Всі повинні вживати травку, а не парашенковські солодощі. На ковбасу треба. Всі повинні перейти на шашлики від Лідора. Борошняні вироби заборонити, крім .... Мівіни - продукт №1 України і її президента.
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27.07.2025 17:35 Ответить
Застосування санкцій щодо власних громадян можливо лише за умови, якщо вони «переховуються у ворожих юрисдикціях за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України і держава не має механізмів притягнення їх до відповідальності». Застосування санкцій щодо опозиційних політиків та бізнесменів є «позасудовою політичною розправою», що «підриває» фундаментальні принципи права, порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, https://khpg.org/1608814412 йдеться у спільній заяві низки українських правозахисних організацій, оприлюдненій на офіційному сайті Харківської правозахисної групи (ХПГ).
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27.07.2025 17:57 Ответить
А Люська есть в списке?
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27.07.2025 17:58 Ответить
Знову марення !
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27.07.2025 18:45 Ответить
 
 