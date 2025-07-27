Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против физических и юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №554/2025 от 27 июля обнародован на сайте Офиса президента.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указанным указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Кроме того, в указе №555/2025 прилагаются списки физических и юридических лиц, против которых применены санкции.
Так, в списке физических лиц указано 45 позиций, в списке юридических - 50.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І зверніть увгу на смайлики. Я їх спецом виставляю для жирафів.
брататрьох братів "в Молдавії "
І за скоєні порушення відповідають згідно з чинними законами держави.
Застосування санкцій проти власних громадян - кримінальний злочин, оскільки є посяганням на свободу, права і власність громадян в обхід закону шляхом зловживання владою.
Чомусь,не в російській Думі,а в укр.ВР.
За що таке відношення до Ради, до нардепів поширив він в цей час: а саме Рада і нардепи врятували країну,коли през. Янукович втік в росію.
Тому, коли чуєте чи бачите звинувачення протестувальників, знайте - безсоромно брешуть. А протести навпаки врятували Україну від остаточного розчарування. Тепер партнери розділятимуть владу і народ. Наочний приклад є.
А владу треба зараз змушувати прийти до тями. Вона знахабніла і одуріла ввд безкарності. Крадуть, наче живуть останній день і це найбільше вбиває нашу обороноздатність і допомагає рашистам.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.
"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", - сказав Гійом Мерсьє.
За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша - закону про реформу АРМА, а третя - відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".
У Єрмака рідня пов'язана з ФСБ.
У Подоляка рідня пов'язана з ФСБ.
Татаров пов'язаний з оточення Януковича, яке зараз на РФ і пов'язане з ФСБ.
Міністр Галущенко пов'язаний з Деркачем та ФСБ.
Гетманцев пов'язаний з Сивковичем та з ФСБ.
Перший заступник Голови СБУ Малюка має батьків у Росії.
У Зеленського бізнес на Росії та гроші від ФСБ, інвестовані у нього через Мінкульт РФ.
Яких вам ще санкцій не вистачає?