Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против физических и юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №554/2025 от 27 июля обнародован на сайте Офиса президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указанным указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Кроме того, в указе №555/2025 прилагаются списки физических и юридических лиц, против которых применены санкции.

Так, в списке физических лиц указано 45 позиций, в списке юридических - 50.

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