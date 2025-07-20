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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел в действие санкции СНБО за продвижение антиукраинских нарративов: в списке - Латынина, Королевская, Балашов

Зеленський

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 5 физических лиц.

Об этом говорится в указе президента, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции ввели против 5 человек - трех граждан Украины и двух граждан РФ. В перечне:

  • гражданка РФ Татьяна Аксененко;
  • гражданка РФ Юлия Латынина;
  • гражданин Украины Геннадий Балашов;
  • гражданка Украины Наталья Королевская;
  • гражданин Украины Андрей Серебрянский.

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (21273) санкции (11688) СНБО (4454)


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Топ комментарии
+1
Порушення Конситуції та законів це проукраїнські чи антиукраїнські наративи?
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20.07.2025 16:55 Ответить
+1
«Участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії расійської федерації":
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20.07.2025 17:00 Ответить
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а за продвижение шидовских нарративов не ввел?
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20.07.2025 16:52 Ответить
Порушення Конситуції та законів це проукраїнські чи антиукраїнські наративи?
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20.07.2025 16:55 Ответить
Схоже, головна ціль це балашов.
А інших для масовки приліпили.
Зайшов на його ютуб, а там майже кожне відео дивлячись на назву з критикою лідора.
Зрозуміло, що за антиукраїнські наративи.
Я і є Україна.
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20.07.2025 17:06 Ответить
Латынину за то шо Люсю приглашает на эфиры?
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20.07.2025 16:55 Ответить
Латиніна одна з самих кончених мразін. скабєєву переплюнула...
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20.07.2025 17:00 Ответить
Що то гівно, що інше.
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20.07.2025 17:03 Ответить
Правильно
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20.07.2025 16:57 Ответить
Всі санкції від зеленських єрмаків- фікція! Має бути рішення суду і подача в розшук інтерполу...
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20.07.2025 17:00 Ответить
так суд всіх виправдає крім королевської. тому ніяких судів і не буде
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20.07.2025 17:08 Ответить
«Участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії расійської федерації":
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20.07.2025 17:00 Ответить
Вийшов сам на себе...
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20.07.2025 17:03 Ответить
Нє. Ета другоє.
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20.07.2025 17:13 Ответить
А де там бужанський та інші недобитки?
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20.07.2025 17:01 Ответить
Не буде
Вони не критикують лідора
Як відомо, лідор і є Україна
Тому антиукраїнської риторики немає
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20.07.2025 17:08 Ответить
як завжди зельоні дурачки недопрацювали. а БИСЕР & БЮСТ чому не додали до списку заборонених тг каналів?
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20.07.2025 17:02 Ответить
І Марини Порошенко нема, забув найвеличніший, чи що?
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20.07.2025 17:03 Ответить
і дівка с метро
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20.07.2025 17:04 Ответить
а балашова то за що? я його не дивлюсь, але колись пару відосів бачив про 5.10 . ну хотіла людина економіку трохи розвивати, що тут поганого?
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20.07.2025 17:04 Ответить
зайдіть зараз на його ютуб і подивіться нащви відео і зрозумієте
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20.07.2025 17:10 Ответить
ну по заголовкам видно що балашов не любить зельоних правителів. але ж це не зрада - зрадонька.
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20.07.2025 17:13 Ответить
Зрозуміло, що не зрадонька
Це дехто обіжонька
Зловживає службовим положенням, ще й з порушенням законодавства.
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20.07.2025 17:19 Ответить
Також не дивлюсь. Навіть забув, що був такий. Спеціально зайшов на канал Балашова. Пробігся по назвам. Ну, нічого прорашистського там немає. Судячи з усього критикує владу у відосиках, і видає свої конспірологічні (або неконспірологічні - не знаю) версії. Ну і що?
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20.07.2025 17:16 Ответить
А як так шо головного лібертаріанця країни санкціював головний псевдолібертаріанець?!! А по суті як же він не любить коли його поносять. Це мстивий сцивий мікронаполеонський комплекс.
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20.07.2025 17:06 Ответить
а чому їхні тг канали доступні? що за херня?
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20.07.2025 17:06 Ответить
Балашов - хахахаха,теперь хоть люди узнают кто это и найдут его в ютубе,шоу квартальных идиотов продолжается.
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20.07.2025 17:15 Ответить
РНБО - нарадчий орган і вводити санкції не може. Але в шапіто можливо все.
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20.07.2025 17:15 Ответить
 
 