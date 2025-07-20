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Зеленский ввел в действие санкции СНБО за продвижение антиукраинских нарративов: в списке - Латынина, Королевская, Балашов
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 5 физических лиц.
Об этом говорится в указе президента, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции ввели против 5 человек - трех граждан Украины и двух граждан РФ. В перечне:
- гражданка РФ Татьяна Аксененко;
- гражданка РФ Юлия Латынина;
- гражданин Украины Геннадий Балашов;
- гражданка Украины Наталья Королевская;
- гражданин Украины Андрей Серебрянский.
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Топ комментарии
+1 Сармат Сарматович
показать весь комментарий20.07.2025 16:55 Ответить Ссылка
+1 Олександр Дніпро
показать весь комментарий20.07.2025 17:00 Ответить Ссылка
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А інших для масовки приліпили.
Зайшов на його ютуб, а там майже кожне відео дивлячись на назву з критикою лідора.
Зрозуміло, що за антиукраїнські наративи.
Я і є Україна.
Вони не критикують лідора
Як відомо, лідор і є Україна
Тому антиукраїнської риторики немає
Це дехто обіжонька
Зловживає службовим положенням, ще й з порушенням законодавства.