Зеленский ввел в действие санкции СНБО за продвижение антиукраинских нарративов: в списке - Латынина, Королевская, Балашов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 5 физических лиц.

Об этом говорится в указе президента, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции ввели против 5 человек - трех граждан Украины и двух граждан РФ. В перечне:

гражданка РФ Татьяна Аксененко;

гражданка РФ Юлия Латынина;

гражданин Украины Геннадий Балашов;

гражданка Украины Наталья Королевская;

гражданин Украины Андрей Серебрянский.

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