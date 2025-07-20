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Зеленський ввів у дію санкції РНБО за просування антиукраїнських наративів: у переліку Латиніна, Королевська, Балашов
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До санкційного списку потрапили 5 фізичних осіб.
Про це йдеться в указі президента, інформує Цензор.НЕТ.
Санкції запровадили проти 5 осіб - трьох громадян України та двох громадян РФ. У переліку:
- громадянка РФ Тетяна Аксьоненко;
- громадянка РФ Юлія Латиніна;
- громадянин України Геннадій Балашов;
- громадянка України Наталія Королевська;
- громадянин України Андрій Серебрянський.
Як пояснив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, якого цитує "Суспільне", санкції запровадили "за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації"
Топ коментарі
+15 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.07.2025 17:00 Відповісти Посилання
+9 Andrew Moon
показати весь коментар20.07.2025 17:00 Відповісти Посилання
+9 Юрист Правильный
показати весь коментар20.07.2025 17:03 Відповісти Посилання
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А інших для масовки приліпили.
Зайшов на його ютуб, а там майже кожне відео дивлячись на назву з критикою лідора.
Зрозуміло, що за антиукраїнські наративи.
Я і є Україна.
Вони не критикують лідора
Як відомо, лідор і є Україна
Тому антиукраїнської риторики немає
Це дехто обіжонька
Зловживає службовим положенням, ще й з порушенням законодавства.
а його за що? в його ефірах побачив лише одну "погану" ідею - відкрити кордони під час війни, в іншому він просто критикує режим зе
Що він там такого наговорив антиукраїнського х/з...
Поговорив з європейськими дипломатами. Дізнався про те, що на Томаша Фіалу, гендира інвестиційної компанії «Dragon Capital» та власника УП і НВ, ще з березня цього року Офіс президента хоче накласти санкції. І якщоб не посольства, які ставлять запитання Офісу, то давно б вже наклали. А зараз, кажуть на Банковій чергове загострення і вони знову хочуть накласти санкції.
Фіала точно не ангел і є багато запитань до нього. Але в правовій державі, якщо є питання до бізнесу, то вони вирішуються в... суді, а не на 4 поверху Офісу президента і це точно не про санкції. Я поговорив зі "злими язиками з Банкової" і вони кажуть, що санкції на Фіалу хочуть накласти не через питання до бізнесу, а через те, що... пише "Українська правда". Дуже боляче сприймають у шоумена критику і висвітлення того, про що ОП воліла б мовчати.
Один з моїх співрозмовників сказав, що ті санкції давно б наклали, якщо б не європейські посольства. І взагалі Єрмак з Зеленським були б не проти, якби всі ці УП, Дзеркало тижня, Цензор та інші видання, що критикують зникли, а залишилися лише лояльні. До речі, одним з маркерів кажуть були позитивні статті та дописи журналістів і редакторів про "стюардесу". В ОП уважно слідкували, хто підтримав "Велике ліжкопересувництво", а хто ставився до нього критично. Все чому? Тому що в ОП вважають важливим вплив ЗМІ на формування суспіної думки... на виборах. А до виборів на Банковій не припиняють готуватися до виборів. Бо це ціль номер один. І всі, хто заважають отримати бажане Зеленському та Єрмаку - є для них ворогами.