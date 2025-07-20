Зеленський ввів у дію санкції РНБО за просування антиукраїнських наративів: у переліку Латиніна, Королевська, Балашов

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До санкційного списку потрапили 5 фізичних осіб.

Про це йдеться в указі президента, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції запровадили проти 5 осіб - трьох громадян України та двох громадян РФ. У переліку:

громадянка РФ Тетяна Аксьоненко;

громадянка РФ Юлія Латиніна;

громадянин України Геннадій Балашов;

громадянка України Наталія Королевська;

громадянин України Андрій Серебрянський.

Як пояснив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, якого цитує "Суспільне", санкції запровадили "за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації"

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