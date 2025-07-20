УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7434 відвідувача онлайн
Новини Санкції РНБО
2 391 36

Зеленський ввів у дію санкції РНБО за просування антиукраїнських наративів: у переліку Латиніна, Королевська, Балашов

Зеленський

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До санкційного списку потрапили 5 фізичних осіб.

Про це йдеться в указі президента, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції запровадили проти 5 осіб - трьох громадян України та двох громадян РФ. У переліку:

  • громадянка РФ Тетяна Аксьоненко;
  • громадянка РФ Юлія Латиніна;
  • громадянин України Геннадій Балашов;
  • громадянка України Наталія Королевська;
  • громадянин України Андрій Серебрянський.

Як пояснив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, якого цитує "Суспільне", санкції запровадили "за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації"

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, - указ

Автор: 

Зеленський Володимир (24784) санкції (12429) РНБО (2315)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
«Участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії расійської федерації":
показати весь коментар
20.07.2025 17:00 Відповісти
+9
Латиніна одна з самих кончених мразін. скабєєву переплюнула...
показати весь коментар
20.07.2025 17:00 Відповісти
+9
Вийшов сам на себе...
показати весь коментар
20.07.2025 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а за продвижение шидовских нарративов не ввел?
показати весь коментар
20.07.2025 16:52 Відповісти
Порушення Конситуції та законів це проукраїнські чи антиукраїнські наративи?
показати весь коментар
20.07.2025 16:55 Відповісти
Схоже, головна ціль це балашов.
А інших для масовки приліпили.
Зайшов на його ютуб, а там майже кожне відео дивлячись на назву з критикою лідора.
Зрозуміло, що за антиукраїнські наративи.
Я і є Україна.
показати весь коментар
20.07.2025 17:06 Відповісти
Латынину за то шо Люсю приглашает на эфиры?
показати весь коментар
20.07.2025 16:55 Відповісти
Латиніна одна з самих кончених мразін. скабєєву переплюнула...
показати весь коментар
20.07.2025 17:00 Відповісти
Що то гівно, що інше.
показати весь коментар
20.07.2025 17:03 Відповісти
Правильно
показати весь коментар
20.07.2025 16:57 Відповісти
Всі санкції від зеленських єрмаків- фікція! Має бути рішення суду і подача в розшук інтерполу...
показати весь коментар
20.07.2025 17:00 Відповісти
так суд всіх виправдає крім королевської. тому ніяких судів і не буде
показати весь коментар
20.07.2025 17:08 Відповісти
«Участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії расійської федерації":
показати весь коментар
20.07.2025 17:00 Відповісти
Вийшов сам на себе...
показати весь коментар
20.07.2025 17:03 Відповісти
Нє. Ета другоє.
показати весь коментар
20.07.2025 17:13 Відповісти
А ЛЮСЮ??? забули Люсю?
показати весь коментар
20.07.2025 17:22 Відповісти
А де там бужанський та інші недобитки?
показати весь коментар
20.07.2025 17:01 Відповісти
Не буде
Вони не критикують лідора
Як відомо, лідор і є Україна
Тому антиукраїнської риторики немає
показати весь коментар
20.07.2025 17:08 Відповісти
як завжди зельоні дурачки недопрацювали. а БИСЕР & БЮСТ чому не додали до списку заборонених тг каналів?
показати весь коментар
20.07.2025 17:02 Відповісти
І Марини Порошенко нема, забув найвеличніший, чи що?
показати весь коментар
20.07.2025 17:03 Відповісти
і дівка с метро
показати весь коментар
20.07.2025 17:04 Відповісти
а балашова то за що? я його не дивлюсь, але колись пару відосів бачив про 5.10 . ну хотіла людина економіку трохи розвивати, що тут поганого?
показати весь коментар
20.07.2025 17:04 Відповісти
зайдіть зараз на його ютуб і подивіться нащви відео і зрозумієте
показати весь коментар
20.07.2025 17:10 Відповісти
ну по заголовкам видно що балашов не любить зельоних правителів. але ж це не зрада - зрадонька.
показати весь коментар
20.07.2025 17:13 Відповісти
Зрозуміло, що не зрадонька
Це дехто обіжонька
Зловживає службовим положенням, ще й з порушенням законодавства.
показати весь коментар
20.07.2025 17:19 Відповісти
Також не дивлюсь. Навіть забув, що був такий. Спеціально зайшов на канал Балашова. Пробігся по назвам. Ну, нічого прорашистського там немає. Судячи з усього критикує владу у відосиках, і видає свої конспірологічні (або неконспірологічні - не знаю) версії. Ну і що?
показати весь коментар
20.07.2025 17:16 Відповісти
А як так шо головного лібертаріанця країни санкціював головний псевдолібертаріанець?!! А по суті як же він не любить коли його поносять. Це мстивий сцивий мікронаполеонський комплекс.
показати весь коментар
20.07.2025 17:06 Відповісти
а чому їхні тг канали доступні? що за херня?
показати весь коментар
20.07.2025 17:06 Відповісти
Балашов - хахахаха,теперь хоть люди узнают кто это и найдут его в ютубе,шоу квартальных идиотов продолжается.
показати весь коментар
20.07.2025 17:15 Відповісти
Streisand effect
показати весь коментар
20.07.2025 17:29 Відповісти
РНБО - нарадчий орган і вводити санкції не може. Але в шапіто можливо все.
показати весь коментар
20.07.2025 17:15 Відповісти
А оцей покидьок, який слідом за путіним повторював роспропаганду про "адін народ", коли буде під санкціями та за гратами за просування роспропаганди? https://www.facebook.com/watch?v=2024942548030310
показати весь коментар
20.07.2025 17:20 Відповісти
>громадянин України Андрій Серебрянський.

а його за що? в його ефірах побачив лише одну "погану" ідею - відкрити кордони під час війни, в іншому він просто критикує режим зе
показати весь коментар
20.07.2025 17:22 Відповісти
Цікавить технічна сторона питання: як можна накласти санкції на громадян України?
показати весь коментар
20.07.2025 17:26 Відповісти
Во дайот новий секретар Умєрав - такий документище ПРиготував для свого шефа!!!!
показати весь коментар
20.07.2025 17:30 Відповісти
Глянув на відосіки того балашова. Класичний піз'дабол який "продавав" якусь схему оподаткування яка ніде ніколи не працювала і не працює, але видно непогано годувала автора "ідеї".
Що він там такого наговорив антиукраїнського х/з...
показати весь коментар
20.07.2025 17:30 Відповісти
Луганський реально заслужив,здриснув з України і поливає брудом Українців які щодня і щоночі виживають під обстрілами і шахедами.*********!!!
показати весь коментар
20.07.2025 17:32 Відповісти
як саме він поливає брудом українців?
показати весь коментар
20.07.2025 17:41 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56828 Борослав Береза:
Поговорив з європейськими дипломатами. Дізнався про те, що на Томаша Фіалу, гендира інвестиційної компанії «Dragon Capital» та власника УП і НВ, ще з березня цього року Офіс президента хоче накласти санкції. І якщоб не посольства, які ставлять запитання Офісу, то давно б вже наклали. А зараз, кажуть на Банковій чергове загострення і вони знову хочуть накласти санкції.
Фіала точно не ангел і є багато запитань до нього. Але в правовій державі, якщо є питання до бізнесу, то вони вирішуються в... суді, а не на 4 поверху Офісу президента і це точно не про санкції. Я поговорив зі "злими язиками з Банкової" і вони кажуть, що санкції на Фіалу хочуть накласти не через питання до бізнесу, а через те, що... пише "Українська правда". Дуже боляче сприймають у шоумена критику і висвітлення того, про що ОП воліла б мовчати.
Один з моїх співрозмовників сказав, що ті санкції давно б наклали, якщо б не європейські посольства. І взагалі Єрмак з Зеленським були б не проти, якби всі ці УП, Дзеркало тижня, Цензор та інші видання, що критикують зникли, а залишилися лише лояльні. До речі, одним з маркерів кажуть були позитивні статті та дописи журналістів і редакторів про "стюардесу". В ОП уважно слідкували, хто підтримав "Велике ліжкопересувництво", а хто ставився до нього критично. Все чому? Тому що в ОП вважають важливим вплив ЗМІ на формування суспіної думки... на виборах. А до виборів на Банковій не припиняють готуватися до виборів. Бо це ціль номер один. І всі, хто заважають отримати бажане Зеленському та Єрмаку - є для них ворогами.
показати весь коментар
20.07.2025 17:33 Відповісти
 
 