Вучич может встретиться с Путиным в Китае
Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что во время визита в Китай может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Novosti.
Он будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября.
"Путин тоже будет там, поэтому я, возможно, с ним встречусь, и, как я слышал, Трамп тоже может приехать... Кто знает... Мне сказали, что 5-го числа будет специальный ужин", - отметил сербский лидер.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не исключил своей встречи с Путиным в Китае.
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discovery
показать весь комментарий04.08.2025 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Степан Лукашёв
показать весь комментарий04.08.2025 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий04.08.2025 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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