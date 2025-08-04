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Вучич может встретиться с Путиным в Китае

Вучич может встретиться с Путиным Что известно

Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что во время визита в Китай может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Novosti.

Он будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября.

"Путин тоже будет там, поэтому я, возможно, с ним встречусь, и, как я слышал, Трамп тоже может приехать... Кто знает... Мне сказали, что 5-го числа будет специальный ужин", - отметил сербский лидер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не исключил своей встречи с Путиным в Китае.

Читайте: Сербия не будет вводить санкций против РФ, - Вучич

Автор: 

Китай (3110) путин владимир (31780) россия (96771) Сербия (405) Вучич Александр (85)


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вучичю прийдеться присідати, чи там разтопирюваться - ***** не любить високих.
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04.08.2025 09:32 Ответить
Сумує язик вучіча за пуйлівською дупою.
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04.08.2025 10:03 Ответить
Опять будет ***** надувать...
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04.08.2025 10:03 Ответить
 
 