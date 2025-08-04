Вучич может встретиться с Путиным в Китае

Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что во время визита в Китай может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Novosti.

Он будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября.

"Путин тоже будет там, поэтому я, возможно, с ним встречусь, и, как я слышал, Трамп тоже может приехать... Кто знает... Мне сказали, что 5-го числа будет специальный ужин", - отметил сербский лидер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не исключил своей встречи с Путиным в Китае.

Читайте: Сербия не будет вводить санкций против РФ, - Вучич