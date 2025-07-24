Росія купує двигуни для дронів у Китаю під виглядом холодильників, - Reuters
Китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням "промислових холодильних установок", щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в європейських безпекових органах, а також митні документи.
"Вироблені у Китаї двигуни приховано відправляють через підставні компанії державному виробнику дронів у Росії, називаючи їх "промисловими охолоджувальними приладами", задля уникнення виявлення через Західні санкції", - йдеться у матеріалі.
Ці поставки дозволили російському виробнику зброї ІЕМЗ "Купол" збільшити виробництво ударного безпілотника "Гарпія-А1", попри санкції США і ЄС, запроваджені в жовтні.
Внутрішній документ компанії "Купол", з яким ознайомилося агентство, свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. "Гарпій" цього року, порівняно з 2 тис. у 2024 році. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад 1,5 тис. безпілотників.
Цей безпілотник дальнього радіуса дії використовується для атак на цивільні та військові об'єкти в глибині української території, причому щомісяця Росія використовує близько 500 таких безпілотників.
"Те, що ці товари вказуються як "охолоджувальні прилади", дозволяє експортувати їх до Росії, не викликаючи підозр в уряду Китаю", - розповів один зі співрозмовників Reuters.
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Китай вважається найбільшим бенефіціаром російсько-української війни в її нинішньому форматі.
Китайці напряму не "зав'язли" у конфлікті і по-справжньому великих економічних втрат від неї не зазнають. Принаймні, поки що.
Натомість отримують дешеві ресурси від Росії, яка стає все більш залежною, та мають додатковий геополітичний важіль впливу у маневрах з США та ЄС.
"Китайці зацікавлені, щоб Росія не була потужнішою, ніж вони, і послабилася у війні проти України. Тому Пекін скоріше обрав тактику - за все відповідальна Росія, а Китай лише отримує російські ресурси".
"З точки зору китайців поразка Росії - це її розвал. А перемога - збереження впливу на Україну".
За неймовірним збігом, запланований цей парад на все те ж 3 вересня.
"Якби китайцям було вигідно прямо постачати багато зброї в Росію, вони б це робили з першого дня повномасштабного вторгнення чи ще раніше. Але вони цього не роблять ".