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Новини Відносини РФ та Китаю
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Росія купує двигуни для дронів у Китаю під виглядом холодильників, - Reuters

Росія купує деталі для дронів під виглядом холодильників

Китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням "промислових холодильних установок", щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в європейських безпекових органах, а також митні документи.

"Вироблені у Китаї двигуни приховано відправляють через підставні компанії державному виробнику дронів у Росії, називаючи їх "промисловими охолоджувальними приладами", задля уникнення виявлення через Західні санкції", - йдеться у матеріалі.

Ці поставки дозволили російському виробнику зброї ІЕМЗ "Купол" збільшити виробництво ударного безпілотника "Гарпія-А1", попри санкції США і ЄС, запроваджені в жовтні.

Внутрішній документ компанії "Купол", з яким ознайомилося агентство, свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. "Гарпій" цього року, порівняно з 2 тис. у 2024 році. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад 1,5 тис. безпілотників.

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Цей безпілотник дальнього радіуса дії використовується для атак на цивільні та військові об'єкти в глибині української території, причому щомісяця Росія використовує близько 500 таких безпілотників.

"Те, що ці товари вказуються як "охолоджувальні прилади", дозволяє експортувати їх до Росії, не викликаючи підозр в уряду Китаю", - розповів один зі співрозмовників Reuters.

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безпілотник (4582) Китай (4775) росія (66826) дрони (5161)


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Що мішає це робити Україні?
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24.07.2025 07:41 Відповісти
Відсутність у КНР бажання допомогати Україні? Поцікавтесь, якої якості китайці продають коплектуючі, якщо купувати їх напряму на українські компанії...
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24.07.2025 07:59 Відповісти
А хто там на кордоні їх перевіряє? - все можуть завозити
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24.07.2025 07:51 Відповісти
"не викликаючи підозр в уряду Китаю" - це мов натяк на те, що в Китаї "царь хароший, баярє - плахіє". Тобто нібито це неофіційна підтримка країни-агресора, і уряд про це не знає.
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24.07.2025 07:58 Відповісти
"... не викликаючи підозр в уряду Китаю..." смішно читати таке про країну де цілий регіон перетворено на канцтабір.
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24.07.2025 07:54 Відповісти
А наші телята досі купують китайські товари, замість того щоб шукати аналоги.
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24.07.2025 07:59 Відповісти
BBC

Китай вважається найбільшим бенефіціаром російсько-української війни в її нинішньому форматі.

Китайці напряму не "зав'язли" у конфлікті і по-справжньому великих економічних втрат від неї не зазнають. Принаймні, поки що.

Натомість отримують дешеві ресурси від Росії, яка стає все більш залежною, та мають додатковий геополітичний важіль впливу у маневрах з США та ЄС.

"Китайці зацікавлені, щоб Росія не була потужнішою, ніж вони, і послабилася у війні проти України. Тому Пекін скоріше обрав тактику - за все відповідальна Росія, а Китай лише отримує російські ресурси".

"З точки зору китайців поразка Росії - це її розвал. А перемога - збереження впливу на Україну".
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24.07.2025 08:29 Відповісти
Тим часом британське видання The Times анонсувало непідтверджену, але потенційно доленосну зустріч Сі Цзіньпна, Путіна та Трампа в Пекіні на параді до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

За неймовірним збігом, запланований цей парад на все те ж 3 вересня.
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24.07.2025 08:32 Відповісти
Hаразі найбільш ймовірним сценарієм залишається збереження нинішньої "дозованої" допомоги Китаю, яка дозволяє Росії продовжувати війну і повільний наступ в Україні.

"Якби китайцям було вигідно прямо постачати багато зброї в Росію, вони б це робили з першого дня повномасштабного вторгнення чи ще раніше. Але вони цього не роблять ".
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24.07.2025 08:38 Відповісти
 
 