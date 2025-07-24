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Новости Отношения РФ и Китая
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Россия покупает двигатели для дронов у Китая под видом холодильников, - Reuters

Россия покупает детали для дронов под видом холодильников

Китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленных холодильных установок", чтобы избежать обнаружения после введения западных санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности, а также таможенные документы.

"Произведенные в Китае двигатели скрыто отправляют через подставные компании государственному производителю дронов в России, называя их "промышленными охлаждающими приборами", во избежание обнаружения из-за западных санкций", - говорится в материале.

Эти поставки позволили российскому производителю оружия ИЭМЗ "Купол" увеличить производство ударного беспилотника "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.

Внутренний документ компании "Купол", с которым ознакомилось агентство, свидетельствует о подписании контракта с минобороны России на производство более 6 тыс. "Гарпий" в этом году, по сравнению с 2 тыс. в 2024 году. В документе указано, что до апреля уже было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников.

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Этот беспилотник дальнего радиуса действия используется для атак на гражданские и военные объекты в глубине украинской территории, причем ежемесячно Россия использует около 500 таких беспилотников.

"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", - рассказал один из собеседников Reuters.

Автор: 

беспилотник (3988) Китай (3096) россия (96661) дроны (4333)


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Що мішає це робити Україні?
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24.07.2025 07:41 Ответить
Відсутність у КНР бажання допомогати Україні? Поцікавтесь, якої якості китайці продають коплектуючі, якщо купувати їх напряму на українські компанії...
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24.07.2025 07:59 Ответить
А хто там на кордоні їх перевіряє? - все можуть завозити
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24.07.2025 07:51 Ответить
"не викликаючи підозр в уряду Китаю" - це мов натяк на те, що в Китаї "царь хароший, баярє - плахіє". Тобто нібито це неофіційна підтримка країни-агресора, і уряд про це не знає.
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24.07.2025 07:58 Ответить
"... не викликаючи підозр в уряду Китаю..." смішно читати таке про країну де цілий регіон перетворено на канцтабір.
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24.07.2025 07:54 Ответить
А наші телята досі купують китайські товари, замість того щоб шукати аналоги.
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24.07.2025 07:59 Ответить
BBC

Китай вважається найбільшим бенефіціаром російсько-української війни в її нинішньому форматі.

Китайці напряму не "зав'язли" у конфлікті і по-справжньому великих економічних втрат від неї не зазнають. Принаймні, поки що.

Натомість отримують дешеві ресурси від Росії, яка стає все більш залежною, та мають додатковий геополітичний важіль впливу у маневрах з США та ЄС.

"Китайці зацікавлені, щоб Росія не була потужнішою, ніж вони, і послабилася у війні проти України. Тому Пекін скоріше обрав тактику - за все відповідальна Росія, а Китай лише отримує російські ресурси".

"З точки зору китайців поразка Росії - це її розвал. А перемога - збереження впливу на Україну".
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24.07.2025 08:29 Ответить
Тим часом британське видання The Times анонсувало непідтверджену, але потенційно доленосну зустріч Сі Цзіньпна, Путіна та Трампа в Пекіні на параді до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

За неймовірним збігом, запланований цей парад на все те ж 3 вересня.
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24.07.2025 08:32 Ответить
Hаразі найбільш ймовірним сценарієм залишається збереження нинішньої "дозованої" допомоги Китаю, яка дозволяє Росії продовжувати війну і повільний наступ в Україні.

"Якби китайцям було вигідно прямо постачати багато зброї в Росію, вони б це робили з першого дня повномасштабного вторгнення чи ще раніше. Але вони цього не роблять ".
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24.07.2025 08:38 Ответить
 
 