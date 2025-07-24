Россия покупает двигатели для дронов у Китая под видом холодильников, - Reuters
Китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленных холодильных установок", чтобы избежать обнаружения после введения западных санкций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности, а также таможенные документы.
"Произведенные в Китае двигатели скрыто отправляют через подставные компании государственному производителю дронов в России, называя их "промышленными охлаждающими приборами", во избежание обнаружения из-за западных санкций", - говорится в материале.
Эти поставки позволили российскому производителю оружия ИЭМЗ "Купол" увеличить производство ударного беспилотника "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.
Внутренний документ компании "Купол", с которым ознакомилось агентство, свидетельствует о подписании контракта с минобороны России на производство более 6 тыс. "Гарпий" в этом году, по сравнению с 2 тыс. в 2024 году. В документе указано, что до апреля уже было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников.
Этот беспилотник дальнего радиуса действия используется для атак на гражданские и военные объекты в глубине украинской территории, причем ежемесячно Россия использует около 500 таких беспилотников.
"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", - рассказал один из собеседников Reuters.
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Китай вважається найбільшим бенефіціаром російсько-української війни в її нинішньому форматі.
Китайці напряму не "зав'язли" у конфлікті і по-справжньому великих економічних втрат від неї не зазнають. Принаймні, поки що.
Натомість отримують дешеві ресурси від Росії, яка стає все більш залежною, та мають додатковий геополітичний важіль впливу у маневрах з США та ЄС.
"Китайці зацікавлені, щоб Росія не була потужнішою, ніж вони, і послабилася у війні проти України. Тому Пекін скоріше обрав тактику - за все відповідальна Росія, а Китай лише отримує російські ресурси".
"З точки зору китайців поразка Росії - це її розвал. А перемога - збереження впливу на Україну".
За неймовірним збігом, запланований цей парад на все те ж 3 вересня.
"Якби китайцям було вигідно прямо постачати багато зброї в Росію, вони б це робили з першого дня повномасштабного вторгнення чи ще раніше. Але вони цього не роблять ".