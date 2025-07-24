Россия покупает двигатели для дронов у Китая под видом холодильников, - Reuters

Китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленных холодильных установок", чтобы избежать обнаружения после введения западных санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности, а также таможенные документы.

"Произведенные в Китае двигатели скрыто отправляют через подставные компании государственному производителю дронов в России, называя их "промышленными охлаждающими приборами", во избежание обнаружения из-за западных санкций", - говорится в материале.

Эти поставки позволили российскому производителю оружия ИЭМЗ "Купол" увеличить производство ударного беспилотника "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.

Внутренний документ компании "Купол", с которым ознакомилось агентство, свидетельствует о подписании контракта с минобороны России на производство более 6 тыс. "Гарпий" в этом году, по сравнению с 2 тыс. в 2024 году. В документе указано, что до апреля уже было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников.

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Этот беспилотник дальнего радиуса действия используется для атак на гражданские и военные объекты в глубине украинской территории, причем ежемесячно Россия использует около 500 таких беспилотников.

"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", - рассказал один из собеседников Reuters.