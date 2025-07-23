Китай начал массово продавать в России поддельные автозапчасти

На российских маркетплейсах в большом количестве начали появляться поддельные автомобильные запчасти зарубежных и российских брендов, которые предлагают продавцы из Китая.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на участников рынка.

Так, еще в прошлом году таких случаев не фиксировалось, но только в первом квартале этого года количество поддельных комплектующих на российском рынке выросло более чем на 20%.

"В основном это детали для автомобилей ушедших (из России, - ред.) брендов: аккумуляторы для немецких авто, светодиодные лампы, оригинальные фильтры для корейских машин, а также расходники", - рассказал директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Илларион Демчиков.

Также китайские компании начали клонировать запчасти российских брендов и выставляют их на маркетплейсах по более низкой цене. В результате онлайн-площадки выбирают товар с лучшим предложением и выдают его первым, таким образом продукция настоящего производителя оказывается на нижних позициях, а заказы уходят поддельщикам.

По словам другого участника рынка, тренд на клонирование брендов носит системный характер и отмечается не только на рынке предложений по автозапчастям, но и в других сегментах.

Владельцы российских брендов пытаются бороться с клонированием их продукции и обращаются с досудебными претензиями к маркетплейсам, однако удаление копий с маркетплейсов проблему не решает - на смену им приходят другие подделки.

В июне сообщалось, что российские автодилеры заявили о блокировке китайских автомобилей-гибридов премиум класса Lixiang. В частности, речь идет о машинах, импортированных в Россию по неофициальным каналам. Таким образом при обновлении Lixiang перестают функционировать все системы автомобиля.

До того стало известно, что российские власти не могут справиться с потоком контрабанды и фальсификата, несмотря на массовое введение маркировки продукции. Этому способствуют санкции, инфляция и так называемый параллельный импорт.

В апреле этого года сообщалось, что в России резко возросло количество закрытых китайских автосалонов. За первые три месяца 2025 года прекратили работу более 210 точек, что втрое больше, чем годом ранее.

До того стало известно, что Россия перестала быть основным направлением экспорта автомобилей из Китая из-за повышения налогов и замедления продаж.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 года достигла 68%.

После начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины из РФ ушли все международные автопроизводители - они закрыли производства и прекратили поставки.