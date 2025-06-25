Китай почав блокувати автомобілі для Росії за "сірий імпорт" – вони перетворюються на "цеглини"

Російські автодилери заявили про блокування китайських автомобілів-гібридів преміум класу Lixiang. Зокрема, йдеться про машини, імпортовані в Росію неофіційними каналами. Таким чином при оновленні Lixiang перестають функціонувати всі системи автомобіля.

Про це пише російське видання Известия.

Про блокування гібридів Lixiang попередила російська компанія "Автовернісаж", що займається поставками до Росії різних автомобілів за "альтернативними" схемами. Йдеться про гібриди Lixiang, випущені в травні цього року. При спробі оновити прошивку до версії 7.4 в момент завершення оновлення всі блоки перестають відповідати.

Дилер стверджує, що в цій версії програмного забезпечення передбачено функціонал для боротьби з "сірим" імпортом.

"Сам завод готує оновлення, яке виправить проблему для тих авто, хто ще не оновився на 7.4, але, на жаль, вже заблокованим авто це не допоможе. Заберуть вони блокування взагалі чи ні? Прямих відповідей на ці запитання ми не маємо", – сказано в повідомленні автодилера.

Російським фахівцям при цьому вдалося зробити так, щоб машини їхали, але блок мультимедіа залишається вимкненим. Рішення обіцяють незабаром знайти, але поки що власникам Lixiang радять забути про оновлення, навіть якщо воно завантажене та готове до встановлення.

У концерні Sinomach Auto, який здійснює офіційні поставки автомобілів Lixiang на російський ринок, розповіли, що вивчають ситуацію.

Як зазначається, такі дії автовиробника можна розглядати як зусилля щодо контролю за дистрибуцією та захисту інтересів офіційної дилерської мережі, зазначають експерти, оскільки "сірі" машини продають значно дешевше, ніж офіційні.

Нагадаємо, що в квітні цього року повідомлялося, що в Росії різко зросла кількість закритих китайських автосалонів. За перші три місяці 2025 року припинили роботу понад 210 точок, що втричі більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що Росія перестала бути основним напрямком експорту автомобілів із Китаю через підвищення податків і уповільнення продажів.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки.