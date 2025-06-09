Кожен десятий товар у Росії виявився контрафактом

Російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.

Про це пише The Moscow Times.

За даними російського Інституту державного та муніципального управління НДУ ВШЕ, у 2023 році частка нелегального обороту товарів в РФ становила 8,9%. До цього компанія "РБК Дослідження ринків" на основі даних Росстату, Федеральної митної служби (ФМС) та інших держорганів оцінила обсяг нелегального обороту в Росії у 2023 році у 4,9 трлн рублів, або 10,1% від усього роздрібного ринку країни. Водночас наголошувалося, що за чотири роки ринок нелегальних товарів зріс у півтора раза – на 58%.



Серед причин такого зростання експерти називали західні санкції, легалізацію паралельного імпорту, зростання інфляції, мораторій на перевірки бізнесу та розвиток маркетплейсів.

За даними аналітиків, 40,4% обороту тіньового ринку товарів РФ припадає на роздрібні магазини, 37,3% – на маркетплейси та інтернет-магазини, а ще 22,3% – на ринки та ярмарки.

За даними асоціації "Антиконтрафакт", частка контрафактної продукції в парфумерії та косметиці сягає 40%, а на ринку ноутбуків та смартфонів – 20-30%. Також не менш гострою залишається проблема контрафакту в харчовій промисловості, серед дитячих товарів та кормів для тварин.

Як повідомлялося, російські компанії мають наростаючі проблеми з виплатою зарплат. Так, станом на кінець квітня 2025 року прострочена заборгованість із заробітної плати в країні досягла 1,48 млрд руб., що стало максимальним рівнем з 2021 року.