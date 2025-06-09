У Росії обсяг прострочених зарплат злетів на 240%. Це максимальний рівень за чотири роки

Російські компанії мають наростаючі проблеми з виплатою зарплат. Так, станом на кінець квітня 2025 року прострочена заборгованість із заробітної плати в країні досягла 1,48 млрд руб., що стало максимальним рівнем з 2021 року. Порівняно з груднем обсяг затриманих виплат збільшився на 65%, а відносно квітня 2024 року злетів на 240% (у 3,4 раза).

Про це свідчить статистика Росстату, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, майже всі затримки із зарплатами (понад 99%) пов'язані з "відсутністю" в організацій "власних коштів". Число працівників, які не отримали свої гроші в строк, за рік збільшилося в 1,5 раза – до 7,2 тис. осіб.

Федерація незалежних профспілок Росії фіксує проблему невиплат заробітних плат, і зараз вона має гостріший характер, ніж у попередні роки. Там зазначають, що поки затримки та невиплати не мають критичного характеру, але така тенденція наростає.

Епіцентром кризи зарплатних боргів стало будівництво, по якому вдарили колапс іпотеки та різке підвищення ключової ставки Центробанку РФ. На будівельні компанії, як випливає з даних Росстату, припадає дві простроченої заборгованості із зарплат – 921 млн руб. Ще 296 млн руб. невиплачених зарплат накопичили науково-технічні організації, близько 100 млн руб. – підприємства обробної промисловості.

За даними Федерації незалежних профспілок РФ, затримки зарплат у Росії стали частішими через загальну економічну ситуацію. Уповільнення економіки, посилення санкцій та дорогі кредити через рекордну ставку Центробанку РФ вдарили по балансах компаній – від найбільших до малих.

Прибутки російського бізнесу на кінець першого кварталу впали на 34%, а кожне п'яте підприємство обробного сектора зіштовхнулося зі складнощами з погашенням боргу.

Раніше повідомлялося, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Перед тим стало відомо, що понад 50 російських компаній відмовилися від виплат дивідендів за 2024 рік. Зупинка виплат виникла практично у всіх галузях: нафтогазовій, у металургії, рітейлі, нерухомості, сільському господарстві, логістиці, машинобудуванні та медицині.

Своєю чергою російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Також Центробанк Росії попередив про можливі банкрутства серед найбільших російських компаній.