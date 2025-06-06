Збитковою стала кожна третя компанія: Росстат зафіксував обвальне падіння прибутків бізнесу

Падіння цін на сировину, посилення санкцій та рекордна з початку 2000-х ставка Центрального банку РФ вдарили по фінансах найбільших російських компаній. Так, у березні сальдований фінансовий результат організацій РФ (прибуток мінус збиток) обвалився на 34% і склав 1,45 трлн руб.

Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.

Порівняно з березнем минулого року бізнес у Росії недорахувався близько 750 млрд руб. прибутків, а збитковою стала кожна третя компанія, що працює в Росії.

У сировинному центрі російській економіці – видобутку нафти й газу – сальдований прибуток впав майже вдвічі (до 789,5 млрд. руб.), а в мінусі перший квартал закрили 40% підприємств.

Понад 13% сальдованого прибутку втратили виробників продуктів харчування, майже 30% – фабрики з випуску одягу, 33% – меблева промисловість.

На третину обвалилися прибутки будівельних компаній.

На 94%, або більш ніж у 17 разів, впав фінансовий результат нафтопереробних заводів.

Глибоко збитковою залишилася вугільна промисловість, де в мінусі, за даними Росстату, знаходиться вже дві третини компаній: сальдований збиток російських вугільників за три місяці сягнув 79,9 млрд руб. і наближається до показника за весь минулий рік (112,6 млрд руб.)

Накачана трильйонними витратами на виплати військовим та держоборонзамовлення, російська економіка тримається на майже виключно за рахунок пов'язаних із військово-промисловим комлексом галузей: за межами "оборонки" знайти сектори, що ростуть.

Що відбувається з економікою Росії

Раніше повідомлялося, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Перед тим стало відомо, що понад 50 російських компаній відмовилися від виплат дивідендів за 2024 рік. Зупинка виплат виникла практично у всіх галузях: нафтогазовій, у металургії, рітейлі, нерухомості, сільському господарстві, логістиці, машинобудуванні та медицині.

Своєю чергою російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Також Центробанк Росії попередив про можливі банкрутства серед найбільших російських компаній.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

До того Центробанк Росії засекретив оперативні дані про зовнішню торгівлю.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Росстат почав приховувати детальну інформацію щодо інфляції.

До того Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.