Китай почав масово продавати в Росії підроблені автозапчастини

На російських маркетплейсах у великій кількості почали з'являтися підроблені автомобільні запчастини закордонних та російських брендів, які пропонують продавці з Китаю.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на учасників ринку.

Так, ще минулого року таких випадків не фіксувалося, але лише в першому кварталі цього року кількість підроблених комплектуючих на російському ринку зросла більш ніж на 20%.

"В основному це деталі для автомобілів брендів, що пішли (з Росії, – ред.): акумулятори для німецьких авто, світлодіодні лампи, оригінальні фільтри для корейських машин, а також розхідники", – розповів директор із маркетингу маркетплейсу автозапчастин Emex Іларіон Демчиков.

Також китайські компанії почали клонувати запчастини російських брендів й виставляють їх на маркетплейсах за нижчою ціною. У результаті онлайн-майданчики вибирають товар з найкращою пропозицією і видають його першим, таким чином продукція справжнього виробника виявляється на нижніх позиціях, а замовлення йдуть підробникам.

За словами іншого учасника ринку, тренд на клонування брендів носить системний характер і відзначається не тільки на ринку пропозицій з автозапчастин, але і в інших сегментах.

Власники російських брендів намагаються боротися з клонуванням їхньої продукції та звертаються з досудовими претензіями до маркетплейсів, однак видалення копій із маркетплейсів проблему не вирішує – на зміну їм приходять інші підробки.

У червні повідомлялося, що російські автодилери заявили про блокування китайських автомобілів-гібридів преміум класу Lixiang. Зокрема, йдеться про машини, імпортовані в Росію неофіційними каналами. Таким чином при оновленні Lixiang перестають функціонувати всі системи автомобіля.

До того стало відомо, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.

У квітні цього року повідомлялося, що в Росії різко зросла кількість закритих китайських автосалонів. За перші три місяці 2025 року припинили роботу понад 210 точок, що втричі більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що Росія перестала бути основним напрямком експорту автомобілів із Китаю через підвищення податків і уповільнення продажів.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки.