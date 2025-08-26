Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters

Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі зі спікером російської Держдуми В’ячеславом Володіним заявив, що Китай і Росія мають спільно захищати інтереси у сфері безпеки та розвитку, а також сприяти створенню більш "справедливого" міжнародного порядку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Володін перебуває у Пекіні напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна, який цими вихідними візьме участь у форумі з безпеки. Очікується, що там зберуться десятки лідерів країн "Глобального півдня", серед яких - прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Сі Цзіньпін також наголосив, що Росія і Китай повинні "об’єднати" країни "Глобального півдня". Володін, якого називають одним із ключових союзників Путіна, провів переговори з китайською стороною перед цим заходом.

