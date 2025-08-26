Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters
Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі зі спікером російської Держдуми В’ячеславом Володіним заявив, що Китай і Росія мають спільно захищати інтереси у сфері безпеки та розвитку, а також сприяти створенню більш "справедливого" міжнародного порядку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Володін перебуває у Пекіні напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна, який цими вихідними візьме участь у форумі з безпеки. Очікується, що там зберуться десятки лідерів країн "Глобального півдня", серед яких - прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Сі Цзіньпін також наголосив, що Росія і Китай повинні "об’єднати" країни "Глобального півдня". Володін, якого називають одним із ключових союзників Путіна, провів переговори з китайською стороною перед цим заходом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
націлувались вже с рашкою на Алясці ?
чи ще хочеться бізнеспроектів в сприянні по "створенню більш "справедливого" міжнародного порядку" ?
.