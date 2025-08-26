УКР
Новини Співпраця Китаю та РФ
Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters

Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі зі спікером російської Держдуми В’ячеславом Володіним заявив, що Китай і Росія мають спільно захищати інтереси у сфері безпеки та розвитку, а також сприяти створенню більш "справедливого" міжнародного порядку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Володін перебуває у Пекіні напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна, який цими вихідними візьме участь у форумі з безпеки. Очікується, що там зберуться десятки лідерів країн "Глобального півдня", серед яких - прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Сі Цзіньпін також наголосив, що Росія і Китай повинні "об’єднати" країни "Глобального півдня". Володін, якого називають одним із ключових союзників Путіна, провів переговори з китайською стороною перед цим заходом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін у День Незалежності: Китай готовий розвивати довгострокові відносини з Україною

Китай (4838) Сі Цзіньпін (349)
Топ коментарі
+13
Оце воно. Спільно правити світом. А рижий підор... Краще й не писати.
26.08.2025 11:29 Відповісти
+11
Мразота кучкується і невідомо від кого намагаються оборонятися !!
26.08.2025 11:30 Відповісти
+7
прівєт, Америка !!!!!

націлувались вже с рашкою на Алясці ?
чи ще хочеться бізнеспроектів в сприянні по "створенню більш "справедливого" міжнародного порядку" ?

.
26.08.2025 11:36 Відповісти
рашка для Піднебесної це Зовнішня Монголія-2 (типу СПГ-2) і не більше

.
26.08.2025 11:37 Відповісти
Ви пані, явно недооцінюєте вибачте гандонів, зло цілеспрямовано об'єднується, і у них одні цілі, поставити світ на коліна, а найсумніше, що Захід ніяк не може роздуплитися, а Україна опиниться в епіцентрі всього цього кіпішу.
26.08.2025 13:26 Відповісти
вони вже не оборонятися..
26.08.2025 11:38 Відповісти
Оборонятися вони хочуть? Так як ***** в цілях самооборони напало на Україну. В світі вже підмінили поняття всіх слів. Вже потрібно словник переписувати по-новому. Як казав Орбан, приїхавши з Китаю, світ змінився і вже не буде як раніше.
26.08.2025 11:44 Відповісти
Мудак косомордий.
26.08.2025 11:36 Відповісти
А трампа запросять? Є ж бо Південня Америка, отже це має стосунок до трампа.
26.08.2025 11:38 Відповісти
А що його запрошувати? Він вже півроку допомагає рашці. Чи ви все ще звертаєте увагу на його обіцянки ввести потужні санкції, та про те як він потужно розгнівався на пуйла?
26.08.2025 11:54 Відповісти
Захід ,напрягайте булки ...бо США сьогодні це кремлівське фсб ,в середини Білого дому...китай між строк заявив ,шо війна в Україні ,це початок який сунеться на ЄС ,міняйте зеленського на адекватну людину ,в Україні є такі ,бо 🤡 з дЄрмаком не захистять Україну і вас... будете захищатися тоді від русні та китаю самі...
26.08.2025 11:45 Відповісти
ти на зміні ? працюї тихенько ...
26.08.2025 12:04 Відповісти
Ось воно справжнє рило, що там зелене арахамидло скаже на це?
26.08.2025 11:50 Відповісти
Нам потрібна ЯЗ і довжичезні ракети, щоб до китаю долетіли.. інакше нам не вижити в цьому бурхливому світі.
26.08.2025 11:51 Відповісти
США самі виростили цю потвору.....свого часу надавши гроші та технології до кітайського економичного"чуда"
26.08.2025 11:52 Відповісти
Диды вместе воевали?
26.08.2025 11:58 Відповісти
Оце ***** перекласти, роздрукувати і повісити Трампові над ліжком. А навпроти фото постер розпрекрасних парубків за версією Трампа, Ина, Сі, пуйла ну і ще аятола, Мадуро + таліби на фоні.
26.08.2025 12:05 Відповісти
ГОЛОВНЕ РУСЬКА БАНЬКА САМОГОН ТА ДИВЧИНИ!!!
26.08.2025 12:30 Відповісти
ВСЕ ПРАВИТЕДИ КАК ИХ МЫ НАЗЫВАЕМ ПРОСТО ПУСТОТА!А В ПРАВДЕ ГОВНОДРИЛЫ КОТОРЫХ НУЖНО МАССОВО ОПУСТИТЬ НЕ ПЛАТИВШИ НАЛОГИ ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ!!!!!!!!!!!!
26.08.2025 12:32 Відповісти
"Спільні інтереси"? Я смішнішого ще не чув... Особливо після надрукованих у Китаї, державними підприємствами, карт з "Північними територіями" (Сибіром та Далеким Сходом), "Внутрішнім китайським морем (Байкалом), та "Хайшеньвеєм" (Владивостоком)...
26.08.2025 13:18 Відповісти
 
 