Новости Сотрудничество Китая и РФ
1 467 8

РФ и Китай провели первое подводное патрулирование в Тихом океане

Совместное подводное патрулирование РФ и Китая в Тихом океане

Подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.

Российская и китайская подводные лодки отправились по согласованному маршруту в Японском и Восточно-Китайском морях.

После выполнения задач они вернулись на свои базы.

Читайте: Си заявил о необходимости совместных действий Китая и России для защиты интересов, - Reuters

Автор: 

Китай (3140) россия (96994)
ТРУМП чмо. Підігрує РФ хоча вона собачка Китая....просто чмоня
28.08.2025 02:24 Ответить
Хай трохи поплавають, поки при тямі - це ж не Чорне море.
28.08.2025 02:31 Ответить
Цікаво, а скоро буде "Она утонула".
28.08.2025 03:22 Ответить
Щось готують, не інакше. Не виключено, що напад на Тайвань, щоб руде деменційне чмо остаточно про Україну забуло
28.08.2025 05:46 Ответить
Ґвалтівник і педофіл - ось так коректніше описується росіянин з китайцем
28.08.2025 06:21 Ответить
"Як би нам відірвати росію від китаю? Чи може китай від росії?"

Європа та Америка
28.08.2025 06:50 Ответить
Что за голимая реклама достижений паРаши?!!! Одна подлодка проплыла НЕ УТОНУВ и это достижение?
28.08.2025 08:59 Ответить
Від марсіян таваріщі охороняють Тихий океан?
28.08.2025 09:32 Ответить
 
 