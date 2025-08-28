РФ и Китай провели первое подводное патрулирование в Тихом океане
Подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.
Российская и китайская подводные лодки отправились по согласованному маршруту в Японском и Восточно-Китайском морях.
После выполнения задач они вернулись на свои базы.
