РФ и Китай провели первое подводное патрулирование в Тихом океане

Подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.

Российская и китайская подводные лодки отправились по согласованному маршруту в Японском и Восточно-Китайском морях.

После выполнения задач они вернулись на свои базы.

