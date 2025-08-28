1 694 8
РФ та Китай провели перше підводне патрулювання в Тихому океані
Підводні човни ВМФ Росії та ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.
Російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях.
Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Європа та Америка