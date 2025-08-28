РФ та Китай провели перше підводне патрулювання в Тихому океані

Підводні човни ВМФ Росії та ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

Російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях.

Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.

