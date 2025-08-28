УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ
1 694 8

РФ та Китай провели перше підводне патрулювання в Тихому океані

Спільне підводне патрулювання РФ та Китаю в Тихому океані

Підводні човни ВМФ Росії та ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

Російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях.

Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.

Читайте: Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters

Автор: 

Китай (4841) росія (67392)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТРУМП чмо. Підігрує РФ хоча вона собачка Китая....просто чмоня
показати весь коментар
28.08.2025 02:24 Відповісти
Хай трохи поплавають, поки при тямі - це ж не Чорне море.
показати весь коментар
28.08.2025 02:31 Відповісти
Цікаво, а скоро буде "Она утонула".
показати весь коментар
28.08.2025 03:22 Відповісти
Щось готують, не інакше. Не виключено, що напад на Тайвань, щоб руде деменційне чмо остаточно про Україну забуло
показати весь коментар
28.08.2025 05:46 Відповісти
Ґвалтівник і педофіл - ось так коректніше описується росіянин з китайцем
показати весь коментар
28.08.2025 06:21 Відповісти
"Як би нам відірвати росію від китаю? Чи може китай від росії?"

Європа та Америка
показати весь коментар
28.08.2025 06:50 Відповісти
Что за голимая реклама достижений паРаши?!!! Одна подлодка проплыла НЕ УТОНУВ и это достижение?
показати весь коментар
28.08.2025 08:59 Відповісти
Від марсіян таваріщі охороняють Тихий океан?
показати весь коментар
28.08.2025 09:32 Відповісти
 
 