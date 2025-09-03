УКР
Трамп доручив Пентагону підготувати заходи стримування Росії та Китаю, - Гегсет

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготувати заходи для стримування посилення співпраці між РФ та Китаєм.

Про це розповів очільник оборонного відомства США Піт Гегсет в інтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гегсет звинуватив звинуватив попередню адміністрацію США у недостатніх зусиллях щодо забезпечення американського лідерства у світі.

"На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію й Китай. Це був жахливий прояв браку американського лідерства та браку американської сили", - сказав глава Пентагону.

Водночас він зауважив, що США не прагнуть конфронтації, про що вони чітко заявили Китаю, Росії та іншим країнам.

Читайте також: Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters

Однак, за словами посадовця, посилення боєготовності дозволяє запобігти конфліктам й гарантувати безпеку американського народу.

Гегсет додав, що військові можливості США підтримуватимуться у космосі, повітрі, на морі та під водою, включно із системою "Золотий купол", яку Китай наразі не здатний повторити. Окрім цього, США використовуватимуть і дипломатичні важелі.

"Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі (лідером Китаю, - ред.), і ми використовуємо це, сподіваючись знайти способи співпраці",- сказав очільник Міноборони США.

Читайте також: РФ та Китай провели перше підводне патрулювання в Тихому океані

+11
Цирк!
03.09.2025 18:50 Відповісти
+11
Рижий мудак перетворив Америку на державу третього світу....
03.09.2025 18:53 Відповісти
+8
Неужели до Донни наконец дошло что ему придется противостоять не одному Китаю, а союзу Китая с подчиненной ему рашкой? Да не может быть!
03.09.2025 18:51 Відповісти
Цирк!
03.09.2025 18:50 Відповісти
Маланка дозволила своєму діду подивитись тєлєвізор що ся робиться в пекині

.
03.09.2025 19:08 Відповісти
Неужели до Донни наконец дошло что ему придется противостоять не одному Китаю, а союзу Китая с подчиненной ему рашкой? Да не может быть!
03.09.2025 18:51 Відповісти
одірвали рашку від китаю, ідіоти !

це стосується і трампа, і Байдена, і обами, і.. починаючи з ніксона та того клятого кіссенджера

.
03.09.2025 19:17 Відповісти
Лучший способ сдерживания параши и китая- производить водородные боеголовки семейства В-61-** и средства их доставки в режиме 24/7.
03.09.2025 18:52 Відповісти
И шо потом?
03.09.2025 19:21 Відповісти
Рижий мудак перетворив Америку на державу третього світу....
03.09.2025 18:53 Відповісти
поки я буду на червоній доріжці лобзати путіна у дупу, підготуйте заходи протидії
03.09.2025 18:53 Відповісти
Чудові стосунки Трампа з Сі - чудові стосунки з пуйлом - може чудні
03.09.2025 18:53 Відповісти
Старая платівка, у всьому винен Байден.
03.09.2025 18:54 Відповісти
довбойоби,томогавки Україні передати не пробували?найкраще стимування
03.09.2025 18:55 Відповісти
У Пекіні, на площі Тяньаньмень, відбувся військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової.
Під час параду Китай продемонстрував нові види озброєння.




03.09.2025 18:56 Відповісти
Китай вперше демонструє свою стратегічну ядерну тріаду, представляючи авіаційно-стартовий JL-1, підводний JL-3, а також наземні DF-61 і DF-31BJ.
03.09.2025 18:58 Відповісти
BBC
Більшість новітніх китайських систем можна було побачити або тільки на самому параді, або лише зовсім недавно. Це надсекретні розробки, які вже вразили оглядачів і коментаторів. Вони підкреслюють, наскільки швидко Китай зміг створити складне й потужне озброєння.
Hові зразки озброєнь, представлені на параді, свідчать - Китай претендує на глобальне лідерство.

Нова модифікація міжконтинентальної балістичної ракети DF-5C здатна нести більше бойових блоків і має збільшену дальність. Гіперзвукові ракети YJ-19, протисупутникова система ППО HQ-29, а також загадковий підводний апарат AJX002 - зброя, яка значно виходить за межі завдання "висадки на Тайвані".

Фактично йдеться про виклик передусім Сполученим Штатам. І цей виклик вже давно не обмежується лише регіональним рівнем.
03.09.2025 19:08 Відповісти
ага супер-пупер вундервафлі про які ніхто не знав. а ще він всіх до усрачки налякав френчем аля сталін. "свєжо пітаніє-да сєрєтся с трудом" як кажуть кацапи.
03.09.2025 19:20 Відповісти
Ясно, що на параді везуть порожні контейнери, а не ракети. Але хто знає, які досягнення в цій галузі має Китай?
03.09.2025 19:25 Відповісти
Якщо знову війна з самураями китайозам не допоможуть ні DF-61, ні DF-31BJ.
03.09.2025 19:04 Відповісти
переможуть, як завжди, самураї.

в японців сильніша воля

.
03.09.2025 19:21 Відповісти
всі ці DF-61 і DF-31BJ - глиняні ноги колоса, який впаде під тягарем економічних проблем

де жавю ссср
03.09.2025 19:23 Відповісти
Що стосується зброї-може бути. Щодо економіки-не так, там давно немає совкових проблем. Китай-капіталістична країна з усіма проблемами капіталізму.
03.09.2025 19:31 Відповісти
Як кажуть в Одесі: "Ой, я вас умоляю!"🙄
03.09.2025 20:32 Відповісти
подружка (пу) трампа- старого пішла до другого ( сі )- молодого і тому трамп ревнує. для трампа трагедія.
03.09.2025 18:59 Відповісти
Баран доручив козлу баян...
03.09.2025 19:01 Відповісти
Передасть два люб'язних привіти?
03.09.2025 19:01 Відповісти
Найкращий з "заходів стримування" стала би куля не в ухо, а поміж.
03.09.2025 19:02 Відповісти
Найкращим заходом стримування раші є зброя для України.
03.09.2025 19:03 Відповісти
потяг стій раз два да дуже потужно
03.09.2025 19:06 Відповісти
Фільми про спільні духовні цінності?
03.09.2025 19:08 Відповісти
Якщо глянути, хто зараз рулить пентагоном, то ховайся.
03.09.2025 19:11 Відповісти
Закупят еще одну красную дорожку для китаезы.
03.09.2025 19:12 Відповісти
Це якийсь пздц. Тампон повністю обісрався і обісрав сша і все одно звинувачує Байдена. Хоча при Байдені всі пацюки і даже ***** сиділи мовчки під віником і носа не висовували. Тепер же сша стали посміховиськом
03.09.2025 19:17 Відповісти
Коли клоуни при владі, до дії в них однакові. Я доручив! Все. Робота зроблена.
03.09.2025 19:58 Відповісти
Трамп неодноразово розцілував у дупу і сідзіпеня і *****, але докоряє Байдену що не був надто жорстким з цими двома виродками.
Ну як так ????
03.09.2025 20:01 Відповісти
блаблабла... ніхто на це вже не звертає уваги
03.09.2025 20:04 Відповісти
Дуже схожі на надувні, що використовують для введення в оману 😁
03.09.2025 20:30 Відповісти
Головне вчасно.
03.09.2025 20:38 Відповісти
 
 