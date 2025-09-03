Трамп доручив Пентагону підготувати заходи стримування Росії та Китаю, - Гегсет
Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготувати заходи для стримування посилення співпраці між РФ та Китаєм.
Про це розповів очільник оборонного відомства США Піт Гегсет в інтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гегсет звинуватив звинуватив попередню адміністрацію США у недостатніх зусиллях щодо забезпечення американського лідерства у світі.
"На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію й Китай. Це був жахливий прояв браку американського лідерства та браку американської сили", - сказав глава Пентагону.
Водночас він зауважив, що США не прагнуть конфронтації, про що вони чітко заявили Китаю, Росії та іншим країнам.
Однак, за словами посадовця, посилення боєготовності дозволяє запобігти конфліктам й гарантувати безпеку американського народу.
Гегсет додав, що військові можливості США підтримуватимуться у космосі, повітрі, на морі та під водою, включно із системою "Золотий купол", яку Китай наразі не здатний повторити. Окрім цього, США використовуватимуть і дипломатичні важелі.
"Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі (лідером Китаю, - ред.), і ми використовуємо це, сподіваючись знайти способи співпраці",- сказав очільник Міноборони США.
це стосується і трампа, і Байдена, і обами, і.. починаючи з ніксона та того клятого кіссенджера
