Трамп доручив Пентагону підготувати заходи стримування Росії та Китаю, - Гегсет

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготувати заходи для стримування посилення співпраці між РФ та Китаєм.

Про це розповів очільник оборонного відомства США Піт Гегсет в інтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гегсет звинуватив звинуватив попередню адміністрацію США у недостатніх зусиллях щодо забезпечення американського лідерства у світі.

"На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію й Китай. Це був жахливий прояв браку американського лідерства та браку американської сили", - сказав глава Пентагону.

Водночас він зауважив, що США не прагнуть конфронтації, про що вони чітко заявили Китаю, Росії та іншим країнам.

Читайте також: Сі заявив про необхідність спільних дій Китаю та Росії для захисту інтересів, - Reuters

Однак, за словами посадовця, посилення боєготовності дозволяє запобігти конфліктам й гарантувати безпеку американського народу.

Гегсет додав, що військові можливості США підтримуватимуться у космосі, повітрі, на морі та під водою, включно із системою "Золотий купол", яку Китай наразі не здатний повторити. Окрім цього, США використовуватимуть і дипломатичні важелі.

"Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі (лідером Китаю, - ред.), і ми використовуємо це, сподіваючись знайти способи співпраці",- сказав очільник Міноборони США.

Читайте також: РФ та Китай провели перше підводне патрулювання в Тихому океані