УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3992 відвідувача онлайн
Новини Фото Перейменування Міністерства оборони США
592 17

Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в соцмережі Х.

Гегсет зарепостив повідомлення FoxNews, у якому йдеться Білий дім офіційно оголосив, що перейменує Міністерство оборони на Міністерство війни.

"Департамент Війни", - написав він.

Читайте: Трамп доручив Пентагону підготувати заходи стримування Росії та Китаю, - Гегсет

Пост Гегсета

Автор: 

Пентагон (1461) Гегсет Піт (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
а міністерство юстиції будуть перейміновувати у міністерство справедливості?
Міністерство сільского господарства можно перейменувать у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод.
показати весь коментар
05.09.2025 02:08 Відповісти
+5
Все, китайці з переляку намочили штани.
Популісти при владі - горе країні!
показати весь коментар
05.09.2025 02:20 Відповісти
+3
Дебіли,млядь...
показати весь коментар
05.09.2025 02:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо тепер ?
невже воювати будете ?

.
показати весь коментар
05.09.2025 01:59 Відповісти
ужас какой-то !

.
показати весь коментар
05.09.2025 02:22 Відповісти
Нобелевка
показати весь коментар
05.09.2025 02:23 Відповісти
Дебіли,млядь...
показати весь коментар
05.09.2025 02:03 Відповісти
Трамп вирішив ганьби США на повну.
показати весь коментар
05.09.2025 02:05 Відповісти
а міністерство юстиції будуть перейміновувати у міністерство справедливості?
Міністерство сільского господарства можно перейменувать у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод.
показати весь коментар
05.09.2025 02:08 Відповісти
ще можна авіацію в космічні сили перейменувати а президента в імператора
показати весь коментар
05.09.2025 02:12 Відповісти
Адміністрація Президента в Офіс Президента
показати весь коментар
05.09.2025 02:18 Відповісти
бінго !
опен ейр! опен ейр !

.
показати весь коментар
05.09.2025 02:23 Відповісти
Зараз новоутворене Міністерство війни під проводом Трампа почне вивчати всі популярні методи феляції щоб задовольнити *****.
показати весь коментар
05.09.2025 02:18 Відповісти
Все, китайці з переляку намочили штани.
Популісти при владі - горе країні!
показати весь коментар
05.09.2025 02:20 Відповісти
The US Department of War will reign supreme in the Gulf of America.
показати весь коментар
05.09.2025 02:21 Відповісти
супер йолоп, тепер чекаю коли трУмп почне називати океани західним, східним та північним амеріканскім океаном
показати весь коментар
05.09.2025 02:31 Відповісти
Міністерство торгівлі хай перейменують в міністерство спекуляції для ясності.
показати весь коментар
05.09.2025 02:36 Відповісти
Вікна в Білому домі пора відкрити і провітрити приміщення.
показати весь коментар
05.09.2025 02:53 Відповісти
Який міністр і президент - таке і перейменування!
показати весь коментар
05.09.2025 02:59 Відповісти
ну все - хочуть захопити усі рідкоземельні метали світу, китайцям - капець, бо у них найбільше
показати весь коментар
05.09.2025 03:22 Відповісти
 
 