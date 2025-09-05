Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни
Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в соцмережі Х.
Гегсет зарепостив повідомлення FoxNews, у якому йдеться Білий дім офіційно оголосив, що перейменує Міністерство оборони на Міністерство війни.
"Департамент Війни", - написав він.
невже воювати будете ?
.
.
Міністерство сільского господарства можно перейменувать у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод.
Адміністрація Президентав Офіс Президента
опен ейр! опен ейр !
.
Популісти при владі - горе країні!