Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в соцмережі Х.

Гегсет зарепостив повідомлення FoxNews, у якому йдеться Білий дім офіційно оголосив, що перейменує Міністерство оборони на Міністерство війни.

"Департамент Війни", - написав він.

