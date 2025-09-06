УКР
Новини Перейменування Міністерства оборони США
2 098 32

У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни, - Politico

Трамп перейменував Міноборони США: у Пентагоні обурені
Фото: Reuters

Посадовці Пентагону висловили невдоволення через рішення президента США Дональда Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни. 

Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників з-поміж колишніх та чинних працівників, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чиновники висловили розчарування, гнів і відверту розгубленість з приводу цих зусиль, які можуть коштувати мільярди доларів на косметичні зміни, що мало що зроблять для розв'язання військових проблем, таких як протидія агресивному альянсу авторитарних держав.

Деталі указу, підписаного Трампом у п’ятницю, 5 вересня залишаються неясними. Проте посадовцям, ймовірно, доведеться замінити печатки Міноборони США на більш ніж 700 тис. об'єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах, йдеться в публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни

Це включає все: від фірмових бланків для шести військових гілок та десятків інших агентств до тиснених серветок у залах для обідів, вишитих курток для посадовців, затверджених Сенатом, та брелоків у магазині Пентагону.

"Це виключно для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити США як розпалювача війни та загрозу міжнародній стабільності", - сказав колишній співробітник Пентагону.

Видання додає, що для офіційного перейменування Пентагону, ймовірно, потрібно буде затвердження в Конгресі, хоча джерела стверджують, що адміністрація Трампа шукає шляхи уникнути цього голосування.

Читайте також: Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни

Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Нова назва стане "додатковим титулом" відомства.

Автор: 

Пентагон (1463) США (24221) Трамп Дональд (7077)
Топ коментарі
+10
Зебіли зажди і всюди однакові, вони ніколи не визнають свою помилку і будуть кричати "а при вашому Байдені що, краще було?".
показати весь коментар
06.09.2025 16:26 Відповісти
+6
Цікаво?А чи усвідомлюють американські ''зебіли'', що вони ''зебіли''?
показати весь коментар
06.09.2025 16:12 Відповісти
+6
"Зебіли" за визначенням не можуть цього усвідомлювати. Тому що вони "зебіли".
показати весь коментар
06.09.2025 16:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
гріх перечить убогому
показати весь коментар
06.09.2025 16:11 Відповісти
Не хочуть воювати?
показати весь коментар
06.09.2025 16:11 Відповісти
Цікаво?А чи усвідомлюють американські ''зебіли'', що вони ''зебіли''?
показати весь коментар
06.09.2025 16:12 Відповісти
починаю вірити що навіть радіо винайшли Марконі, Попов, Великий Українець

.
показати весь коментар
06.09.2025 16:16 Відповісти
06.09.2025 16:26 Відповісти
06.09.2025 16:26 Відповісти
Даннінг-Крюгер.
показати весь коментар
06.09.2025 16:30 Відповісти
Дожили. Американські вояки стали слабаками і хробаками. Коли 2070 років тому постарілий Гай Юлій Цезар почав творити хєрьню римські вояки не плакалися жрецям і ораторам. А взяли ножі та зробили діло.
показати весь коментар
06.09.2025 16:44 Відповісти
ні
показати весь коментар
06.09.2025 16:45 Відповісти
а ще можна Білий Дім перейменувати на Оффіс президента !

щоб Порошенком Байденом в Овальному й не воняло....

.
показати весь коментар
06.09.2025 16:13 Відповісти
а те, що за наказом рудого раком стояли перед ****** це не обурило?!
показати весь коментар
06.09.2025 16:13 Відповісти
***** дональду ваші ваші обурення, дякуйте що на місті Пентагона, він не побудував гольфкомплекс.
показати весь коментар
06.09.2025 16:16 Відповісти
у них це ще попереду
показати весь коментар
06.09.2025 16:18 Відповісти
Трамп плагіатує дії Зеленського…
показати весь коментар
06.09.2025 16:16 Відповісти
Імпічмент ! Ні? То нє х@й обурюватися. Бачили очі,що вибирали.
показати весь коментар
06.09.2025 16:19 Відповісти
невже хотіли перейменування на міністерство перемоги?
показати весь коментар
06.09.2025 16:20 Відповісти
з перемогами там складно, більш скидається на департамент гальмування
показати весь коментар
06.09.2025 16:24 Відповісти
я розумію, що зараз у зв'язку з перейменуваннями міністерств у США можно переплутати міністерства, але міністерство гальмування - це колишнє міністерство транспорта.
показати весь коментар
06.09.2025 16:28 Відповісти
Лучше бы переименовали в министерство 2-3 недели..
показати весь коментар
06.09.2025 16:24 Відповісти
всі обурені завтра будуть не при ділі.
доня в нас такий - рішучій 💪
коли діло не касається кацапляндії, а коли касається?
то 2-3тижні, подивимось, я 7 війн зупинив і вся інша хрінотєнь...
показати весь коментар
06.09.2025 16:28 Відповісти
Не 7 війн він зупинив, а 15 !!!
показати весь коментар
06.09.2025 16:30 Відповісти
Це тільки початок президентства Дональда ,а попереду ще огого.
показати весь коментар
06.09.2025 16:28 Відповісти
Цікаво, сказ той, квартальний, яким шляхом передається?
показати весь коментар
06.09.2025 16:31 Відповісти
Таке як орально-фекальним
показати весь коментар
06.09.2025 17:05 Відповісти
"Про це повідомила газета https://www.politico.com/news/2025/09/05/pentagon-officials-department-of-war-anger-confusion-00548367 Politico із посиланням на неназваних співрозмовників з-поміж колишніх та чинних працівників"

Ясно, значить нічого суттєвого.
показати весь коментар
06.09.2025 16:42 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 16:44 Відповісти
Ну то може потрібно щось робити? Ну не повинен пенсіонер-маразматик керувати такою країною як США.
показати весь коментар
06.09.2025 16:45 Відповісти
ви ніколи не порівнювали доню з бубою?
там різниці нуль ну як між особистостями.
різниця в сітуації
показати весь коментар
06.09.2025 16:58 Відповісти
В министервство нападения тогда уж. Как антоним обороны. А вообще, donold 79ump лучше себя переименовал бы в dumb trump
показати весь коментар
06.09.2025 16:57 Відповісти
Лижіть Трампу дупу ...зі своїми обуреннями
показати весь коментар
06.09.2025 17:02 Відповісти
Увага на зовнішні цяцьки, доки всередині роблять переворот.
Слідкуйте за руками і їжте, не обляпайтеся
показати весь коментар
06.09.2025 17:03 Відповісти
 
 