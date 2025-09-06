У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни, - Politico
Посадовці Пентагону висловили невдоволення через рішення президента США Дональда Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни.
Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників з-поміж колишніх та чинних працівників, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чиновники висловили розчарування, гнів і відверту розгубленість з приводу цих зусиль, які можуть коштувати мільярди доларів на косметичні зміни, що мало що зроблять для розв'язання військових проблем, таких як протидія агресивному альянсу авторитарних держав.
Деталі указу, підписаного Трампом у п’ятницю, 5 вересня залишаються неясними. Проте посадовцям, ймовірно, доведеться замінити печатки Міноборони США на більш ніж 700 тис. об'єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах, йдеться в публікації.
Це включає все: від фірмових бланків для шести військових гілок та десятків інших агентств до тиснених серветок у залах для обідів, вишитих курток для посадовців, затверджених Сенатом, та брелоків у магазині Пентагону.
"Це виключно для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити США як розпалювача війни та загрозу міжнародній стабільності", - сказав колишній співробітник Пентагону.
Видання додає, що для офіційного перейменування Пентагону, ймовірно, потрібно буде затвердження в Конгресі, хоча джерела стверджують, що адміністрація Трампа шукає шляхи уникнути цього голосування.
Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Нова назва стане "додатковим титулом" відомства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Марконі, Попов, Великий Українець
.
щоб
ПорошенкомБайденом в Овальному й не воняло....
.
доня в нас такий - рішучій 💪
коли діло не касається кацапляндії, а коли касається?
то 2-3тижні, подивимось, я 7 війн зупинив і вся інша хрінотєнь...
Ясно, значить нічого суттєвого.
там різниці нуль ну як між особистостями.
різниця в сітуації
Слідкуйте за руками і їжте, не обляпайтеся