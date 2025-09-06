У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни, - Politico

Фото: Reuters

Посадовці Пентагону висловили невдоволення через рішення президента США Дональда Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни.

Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників з-поміж колишніх та чинних працівників, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чиновники висловили розчарування, гнів і відверту розгубленість з приводу цих зусиль, які можуть коштувати мільярди доларів на косметичні зміни, що мало що зроблять для розв'язання військових проблем, таких як протидія агресивному альянсу авторитарних держав.

Деталі указу, підписаного Трампом у п’ятницю, 5 вересня залишаються неясними. Проте посадовцям, ймовірно, доведеться замінити печатки Міноборони США на більш ніж 700 тис. об'єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах, йдеться в публікації.

Це включає все: від фірмових бланків для шести військових гілок та десятків інших агентств до тиснених серветок у залах для обідів, вишитих курток для посадовців, затверджених Сенатом, та брелоків у магазині Пентагону.

"Це виключно для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити США як розпалювача війни та загрозу міжнародній стабільності", - сказав колишній співробітник Пентагону.

Видання додає, що для офіційного перейменування Пентагону, ймовірно, потрібно буде затвердження в Конгресі, хоча джерела стверджують, що адміністрація Трампа шукає шляхи уникнути цього голосування.

Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Нова назва стане "додатковим титулом" відомства.