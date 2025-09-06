РУС
Новости Переименование министерства обороньі США
3 342 42

В Пентагоне возмущены решением Трампа переименовать ведомство в Министерство войны, - Politico

Трамп переименовал Минобороны США: в Пентагоне возмущены
Фото: Reuters

Чиновники Пентагона выразили недовольство из-за решения президента США Дональда Трампа переименовать ведомство в Министерство войны.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных собеседников из числа бывших и действующих работников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновники выразили разочарование, гнев и откровенную растерянность по поводу этих усилий, которые могут стоить миллиарды долларов на косметические изменения, которые мало что сделают для решения военных проблем - таких, как противодействие агрессивному альянсу авторитарных государств.

Детали указа, подписанного Трампом в пятницу, 5 сентября остаются неясными. Однако чиновникам, вероятно, придется заменить печати Минобороны США на более чем 700 тыс. объектах в 40 странах и всех 50 штатах, говорится в публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны

Это включает все: от фирменных бланков для шести военных ветвей и десятков других агентств до тисненых салфеток в залах для обедов, вышитых курток для чиновников, утвержденных Сенатом, и брелоков в магазине Пентагона.

"Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не будет иметь абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить США как разжигателя войны и угрозу международной стабильности", - сказал бывший сотрудник Пентагона.

Издание добавляет, что для официального переименования Пентагона, вероятно, нужно будет утверждение в Конгрессе, хотя источники утверждают, что администрация Трампа ищет пути избежать этого голосования.

Читайте также: Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны

Напомним, 5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Новое название станет "дополнительным титулом" ведомства.

Пентагон (1495) США (27840) Трамп Дональд (6546)
