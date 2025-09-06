В Пентагоне возмущены решением Трампа переименовать ведомство в Министерство войны, - Politico
Чиновники Пентагона выразили недовольство из-за решения президента США Дональда Трампа переименовать ведомство в Министерство войны.
Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных собеседников из числа бывших и действующих работников, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чиновники выразили разочарование, гнев и откровенную растерянность по поводу этих усилий, которые могут стоить миллиарды долларов на косметические изменения, которые мало что сделают для решения военных проблем - таких, как противодействие агрессивному альянсу авторитарных государств.
Детали указа, подписанного Трампом в пятницу, 5 сентября остаются неясными. Однако чиновникам, вероятно, придется заменить печати Минобороны США на более чем 700 тыс. объектах в 40 странах и всех 50 штатах, говорится в публикации.
Это включает все: от фирменных бланков для шести военных ветвей и десятков других агентств до тисненых салфеток в залах для обедов, вышитых курток для чиновников, утвержденных Сенатом, и брелоков в магазине Пентагона.
"Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не будет иметь абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить США как разжигателя войны и угрозу международной стабильности", - сказал бывший сотрудник Пентагона.
Издание добавляет, что для официального переименования Пентагона, вероятно, нужно будет утверждение в Конгрессе, хотя источники утверждают, что администрация Трампа ищет пути избежать этого голосования.
Напомним, 5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Новое название станет "дополнительным титулом" ведомства.
Білий Дім перейменувати на Рудий Дім? Чудова ідея, аби щось змінити в світі
Ви знаєте, як це буває: сидиш собі, думаєш про вічне, і тут раптом спадає на думку геніальна ідея. Ось, наприклад, давайте перейменуємо Білий Дім. Чому б і ні? Білий - це так нудно, так передбачувано. Це колір чистоти, миру, снігу… А якщо замість цього зробити його рудим?
По-перше, Рудий Дім звучить значно більш... динамічно. Не знаю як ви, а я одразу уявляю собі там якусь шалену вечірку, де замість протокольних зустрічей - справжній хаос. І це ж так по-американськи!
По-друге, рудий - це колір вогню, пристрасті, а також рудих котів. А що може бути кращим символом ******** політики, ніж рудий кіт, який сам собі на умі?
До того ж, це чудова можливість для будівельників проявити себе. Перефарбувати таку велику будівлю - це ж справжній виклик! Замість того, щоб шукати виходи з глобальних проблем, можна зайнятися чимось справді важливим, наприклад, вибором правильного відтінку рудого. Який саме обрати - «Іржава курка» чи «Полум'яний світанок»? Отут справді знадобиться мудрість і стратегічне мислення.
Але найголовніше - це дасть можливість усьому світові зрозуміти, що ми не стоїмо на місці. Ми змінюємося. І хоча, ймовірно, всередині Рудого Дому все залишиться без змін, зовні це буде виглядати як смілива заява.
Тож давайте, Рудий Дім - і вперед, до нових звершень! Або просто до фарбувальних валиків.
"хто робить у країнах перевороти військові чи спецслужби?
Перевороти в країнах зазвичай здійснюють військові, а спецслужби можуть відігравати важливу допоміжну роль.
Військові є основною рушійною силою більшості державних переворотів. Вони мають зброю, організаційну структуру та здатні контролювати ключові об'єкти в державі (урядові будівлі, засоби зв'язку, транспортну інфраструктуру). Путч, як правило, здійснюється обмеженим контингентом військ, який таємно готується та діє за заздалегідь розробленим планом.
Спецслужби можуть сприяти військовому перевороту різними способами:
Надавати розвідувальну інформацію про уряд та його прихильників.
Проводити психологічні операції для деморалізації урядових сил та схилення населення на свій бік.
Здійснювати диверсії, щоб дезорганізувати роботу державних органів.
Залучати агентурні мережі для поширення дезінформації та створення хаосу.
У деяких випадках, окремі підрозділи спецслужб (наприклад, сили спеціальних операцій) можуть брати безпосередню участь у захопленні об'єктів або ліквідації ключових осіб.
Таким чином, військові є виконавцями, а спецслужби можуть бути як ініціаторами, так і важливими помічниками у здійсненні державного перевороту."