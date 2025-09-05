Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны
В пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию.
"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все, что было до нее и между ней, а потом мы решили проснуться и сменили название на Министерство обороны. Итак, теперь мы - Министерство войны", - сказал глава Белого дома.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.
Наступним він переіменує налогову службу у "службу по збору моїх геніальних налогів", міністерство іноземних справ у "міністерство зв'язку з тими хто надімною рже як коняка на напонятній мові", міністерство юстиції - "Чарівна коробочка з моїми (ОЙ)бнутими бажаннями"...
Геніально!
Нобелівська премія війни.
а я все думав: як же ж Рим міг занепасти... а отак.