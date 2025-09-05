РУС
Новости Переименование министерства обороньі США
811 20

Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны

трамп

В пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию.

"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все, что было до нее и между ней, а потом мы решили проснуться и сменили название на Министерство обороны. Итак, теперь мы - Министерство войны", - сказал глава Белого дома.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

Читайте также: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны уже сегодня, - Fox News

Пентагон (1494) США (27834) Трамп Дональд (6534)
+7
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. А з ким цей рудий сцикун планує воювати? Якщо він ставить свою армію на коліна, стелячи червону доріжку відкритому ворогу Америки? Китай після приходу рудого вже не сприймає Америку як противагу. Коли треба було об'єднуватися у боротьбі проти спільного ворога - росії та Китаю - це чмо почало знищувати авторитет Америки і показувати своє геройство перед союзниками. Просто брудне, сцикливе чмо, яке хоче бути диктатором і слова якого нічого не варті!
05.09.2025 23:51 Ответить
+3
Походу рудого діда десь за лаштунками Зеленський за пісюна вкусив. У наступній серіі створення в США Міністерства Потужної Єдності та Цифрової Галюцинації.
06.09.2025 00:12 Ответить
+2
Оранжевый дедуля выходит на тропу войны. Даже не меняя памперс.
05.09.2025 23:52 Ответить
Переможець!!! Неймовірно! Такого досягнення не було зе в історії! 🤮🤦‍♂️
05.09.2025 23:51 Ответить
06.09.2025 00:46 Ответить
Це в нього такий план.. План господаря, з кремля.
06.09.2025 00:44 Ответить
Чому «ми» ! Ти бл*** при чому? Нарцис немічний
05.09.2025 23:52 Ответить
Американцы выбрали такого же паяца как и Украина. Да только им в Америке от этого особенно не холодно, ни жарко. А вот выбор клоуна на Украине привёл к катастрофе. И конца края не видно. А когда перебьют одних, другие сбегут, вот тогда какие-нибудь китайцы и заселят наши территории. Они уже свои едальники открыли, метя в миротворцы
05.09.2025 23:55 Ответить
Ваші вони вже заселили і тепер продають байкальську воду кацапні за свіжі гроші . Біжи , узкій , скупися поки ціну не підняли , інакше будеш як данбасяни з калюж сьорбати .
06.09.2025 00:24 Ответить
Заждіть, дайте вгадаю...
Наступним він переіменує налогову службу у "службу по збору моїх геніальних налогів", міністерство іноземних справ у "міністерство зв'язку з тими хто надімною рже як коняка на напонятній мові", міністерство юстиції - "Чарівна коробочка з моїми (ОЙ)бнутими бажаннями"...
Геніально!
06.09.2025 00:00 Ответить
Truth is not abstracts facts. Truth is what helps a group of people achieve their goals and feel good about themselves. There no greater goal in the Free World these days than keeping Donald Trump happy. So everything Donald Trump says, has said, or will ever say while in office is Truth, only Truth and nothing but the Truth. There is even a special person, Mark Rutte, whose sole mission in life is to explain, to those few who are still not getting it, that Donald Trump is always right and cannot possibly be wrong.
06.09.2025 00:03 Ответить
Президент деменції, король невдах
06.09.2025 00:15 Ответить
Старий ексгібіціоніст.
06.09.2025 00:20 Ответить
Зовсім поганий став нарцис...
06.09.2025 00:27 Ответить
Тепер буде вимагати від Нобелівського комітету заснувати премію:
Нобелівська премія війни.
06.09.2025 00:30 Ответить
такий безславний фінал дійсно такої великох країни...
а я все думав: як же ж Рим міг занепасти... а отак.
06.09.2025 00:35 Ответить
тепер у американців попереду багато корисних реформ, залишилось тільки перейміновувати мінфстерство юстиції у міністерство справедливості, міністерство сільского господарства у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод. Цікаво, коли американське суспільство почне розуміти, що їх жорстко найобують?
06.09.2025 00:47 Ответить
Ухты, он вышел из бухты. Жги, Донни , жги.
06.09.2025 00:47 Ответить
 
 