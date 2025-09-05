В пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все, что было до нее и между ней, а потом мы решили проснуться и сменили название на Министерство обороны. Итак, теперь мы - Министерство войны", - сказал глава Белого дома.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Министерство обороны США.

