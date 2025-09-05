Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни
У п'ятницю, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію.
"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми виграли все, що було до неї і між нею, а потім ми вирішили прокинутися і змінили назву на Міністерство оборони. Отже, тепер ми – Міністерство війни", - сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.
Наступним він переіменує налогову службу у "службу по збору моїх геніальних налогів", міністерство іноземних справ у "міністерство зв'язку з тими хто надімною рже як коняка на напонятній мові", міністерство юстиції - "Чарівна коробочка з моїми (ОЙ)бнутими бажаннями"...
Геніально!
Нобелівська премія війни.
а я все думав: як же ж Рим міг занепасти... а отак.