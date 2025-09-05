УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5938 відвідувачів онлайн
Новини Перейменування Міністерства оборони США
801 20

Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни

трамп

У п'ятницю, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію.

"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми виграли все, що було до неї і між нею, а потім ми вирішили прокинутися і змінили назву на Міністерство оборони. Отже, тепер ми – Міністерство війни", - сказав глава Білого дому. 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Читайте також: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни вже сьогодні, - Fox News

Автор: 

Пентагон (1463) США (24221) Трамп Дональд (7062)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. А з ким цей рудий сцикун планує воювати? Якщо він ставить свою армію на коліна, стелячи червону доріжку відкритому ворогу Америки? Китай після приходу рудого вже не сприймає Америку як противагу. Коли треба було об'єднуватися у боротьбі проти спільного ворога - росії та Китаю - це чмо почало знищувати авторитет Америки і показувати своє геройство перед союзниками. Просто брудне, сцикливе чмо, яке хоче бути диктатором і слова якого нічого не варті!
показати весь коментар
05.09.2025 23:51 Відповісти
+1
Оранжевый дедуля выходит на тропу войны. Даже не меняя памперс.
показати весь коментар
05.09.2025 23:52 Відповісти
+1
Чому «ми» ! Ти бл*** при чому? Нарцис немічний
показати весь коментар
05.09.2025 23:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переможець!!! Неймовірно! Такого досягнення не було зе в історії! 🤮🤦‍♂️
показати весь коментар
05.09.2025 23:51 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 00:46 Відповісти
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. А з ким цей рудий сцикун планує воювати? Якщо він ставить свою армію на коліна, стелячи червону доріжку відкритому ворогу Америки? Китай після приходу рудого вже не сприймає Америку як противагу. Коли треба було об'єднуватися у боротьбі проти спільного ворога - росії та Китаю - це чмо почало знищувати авторитет Америки і показувати своє геройство перед союзниками. Просто брудне, сцикливе чмо, яке хоче бути диктатором і слова якого нічого не варті!
показати весь коментар
05.09.2025 23:51 Відповісти
Це в нього такий план.. План господаря, з кремля.
показати весь коментар
06.09.2025 00:44 Відповісти
Оранжевый дедуля выходит на тропу войны. Даже не меняя памперс.
показати весь коментар
05.09.2025 23:52 Відповісти
Чому «ми» ! Ти бл*** при чому? Нарцис немічний
показати весь коментар
05.09.2025 23:52 Відповісти
Американцы выбрали такого же паяца как и Украина. Да только им в Америке от этого особенно не холодно, ни жарко. А вот выбор клоуна на Украине привёл к катастрофе. И конца края не видно. А когда перебьют одних, другие сбегут, вот тогда какие-нибудь китайцы и заселят наши территории. Они уже свои едальники открыли, метя в миротворцы
показати весь коментар
05.09.2025 23:55 Відповісти
Ваші вони вже заселили і тепер продають байкальську воду кацапні за свіжі гроші . Біжи , узкій , скупися поки ціну не підняли , інакше будеш як данбасяни з калюж сьорбати .
показати весь коментар
06.09.2025 00:24 Відповісти
Заждіть, дайте вгадаю...
Наступним він переіменує налогову службу у "службу по збору моїх геніальних налогів", міністерство іноземних справ у "міністерство зв'язку з тими хто надімною рже як коняка на напонятній мові", міністерство юстиції - "Чарівна коробочка з моїми (ОЙ)бнутими бажаннями"...
Геніально!
показати весь коментар
06.09.2025 00:00 Відповісти
Truth is not abstracts facts. Truth is what helps a group of people achieve their goals and feel good about themselves. There no greater goal in the Free World these days than keeping Donald Trump happy. So everything Donald Trump says, has said, or will ever say while in office is Truth, only Truth and nothing but the Truth. There is even a special person, Mark Rutte, whose sole mission in life is to explain, to those few who are still not getting it, that Donald Trump is always right and cannot possibly be wrong.
показати весь коментар
06.09.2025 00:03 Відповісти
Походу рудого діда десь за лаштунками Зеленський за пісюна вкусив. У наступній серіі створення в США Міністерства Потужної Єдності та Цифрової Галюцинації.
показати весь коментар
06.09.2025 00:12 Відповісти
Президент деменції, король невдах
показати весь коментар
06.09.2025 00:15 Відповісти
Старий ексгібіціоніст.
показати весь коментар
06.09.2025 00:20 Відповісти
Зовсім поганий став нарцис...
показати весь коментар
06.09.2025 00:27 Відповісти
Тепер буде вимагати від Нобелівського комітету заснувати премію:
Нобелівська премія війни.
показати весь коментар
06.09.2025 00:30 Відповісти
такий безславний фінал дійсно такої великох країни...
а я все думав: як же ж Рим міг занепасти... а отак.
показати весь коментар
06.09.2025 00:35 Відповісти
тепер у американців попереду багато корисних реформ, залишилось тільки перейміновувати мінфстерство юстиції у міністерство справедливості, міністерство сільского господарства у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод. Цікаво, коли американське суспільство почне розуміти, що їх жорстко найобують?
показати весь коментар
06.09.2025 00:47 Відповісти
Ухты, он вышел из бухты. Жги, Донни , жги.
показати весь коментар
06.09.2025 00:47 Відповісти
 
 