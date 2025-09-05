У п'ятницю, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію.

"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми виграли все, що було до неї і між нею, а потім ми вирішили прокинутися і змінили назву на Міністерство оборони. Отже, тепер ми – Міністерство війни", - сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що може перейменувати Міністерство оборони США.

Читайте також: Трамп готує указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни вже сьогодні, - Fox News