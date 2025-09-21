Пентагон вимагає від журналістів узгоджувати інформацію, отриману під час роботи в відомстві, - NYT

Пентагон має намір запровадити нові обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність відомства. Відтепер медійники зможуть отримати доступ лише за умови зобов'язання не публікувати інформацію без погодження.

Про це пише видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 19 вересня, Міноборони США роззповсюдило серед преси документ, в якому повідомляється, що "інформація має бути схвалена відповідною уповноваженою особою, перш ніж її буде оприлюднено, навіть якщо вона не є секретною".

Водночас відомство заявило, що "залишається відданим прозорості для сприяння підзвітності та суспільній довірі".

Нові правила також обмежують пересування представників медіа в самому Пентагоні, оголошуючи великі ділянки будівлі забороненими для перебування без супроводу.

Читайте також: Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни

За порушення правила медіа можуть позбавити акредитації.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що нові вимоги "відповідають рекомендаціям кожної іншої військової бази в країні", додавши, що це "базові, логічні рекомендації щодо захисту конфіденційної інформації".

За інформацією видання, прескорпус оборонного відомства США складається з близько 90 журналістів.

Читайте також: У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати відомство на Міністерство війни, - Politico