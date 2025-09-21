Пентагон требует от журналистов согласовывать перед публикацией информацию, полученную во время работы в ведомстве - NYT

Пентагон намерен ввести новые ограничения для журналистов, освещающих деятельность ведомства. Отныне медийщики смогут получить доступ только при условии обязательства не публиковать информацию без согласования.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу, 19 сентября, Минобороны США распространило среди прессы документ, в котором сообщается, что "информация должна быть одобрена соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной".

В то же время ведомство заявило, что "остается приверженным прозрачности для содействия подотчетности и общественному доверию".

Новые правила также ограничивают передвижение представителей медиа в самом Пентагоне, объявляя большие участки здания запрещенными для пребывания без сопровождения.

За нарушение правила медиа могут лишить аккредитации.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что новые требования "соответствуют рекомендациям каждой другой военной базы в стране", добавив, что это "базовые, логичные рекомендации по защите конфиденциальной информации".

По информации издания, прескорпус оборонного ведомства США состоит из около 90 журналистов.

