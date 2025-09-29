УКР
Нарада генералів у Пентагоні відбудеться за участю Трампа

Пентагон заявляє, що Трамп приїде на екстрену зустріч генералів США

Дональд Трамп приїде на зустріч вищих генералів та адміралів США, яка відбудеться на базі морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Washington Post. 

Участь президента Америки підтверджена Пентагоном. Засідання організував глава Міністерства оборони США Піт Гегсет, який планує виступити перед військовими з промовою про стандарти та "бойовий дух".

"Спочатку військові чиновники припускали, що міністр збирає їх для повідомлення про масові звільнення або пониження у посадах", - зазначає видання і додає, що вартість перельоту, проживання й транспортування учасників (деякі з яких прибудуть із Близького Сходу, Європи та Індо-Тихоокеанського регіону) оцінюється у мільйони доларів.

Звістка про зустріч викликала занепокоєння серед військових через несподіваний характер наказу. Секретна служба отримала додаткові повноваження для гарантування безпеки заходу. Очікувалося, що промова Гегсета триватиме менше години, але візит Трампа може змінити графік. 

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним.

На московії, все без змін, як і в часи совдепії!!!!
Фільм «Тоталитарный роман»!!
https://www.youtube.com/watch?v=LUE2AJ5tnOg
29.09.2025 01:55 Відповісти
"Це справді дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовому плані, говоримо про те, що в нас чудова форма, говоримо про багато хороших, позитивних промов.
Це просто гарне послання", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.
29.09.2025 01:58 Відповісти
29.09.2025 02:05 Відповісти
Піт Гегсет, який планує виступити перед військовими з промовою про стандарти та "бойовий дух".

а ну, дихни !

.
29.09.2025 02:17 Відповісти
Це не нарада, а тест на патріотизм серед «патріотів» своєї пенсії.
29.09.2025 02:12 Відповісти
 
 