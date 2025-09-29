Нарада генералів у Пентагоні відбудеться за участю Трампа

Дональд Трамп приїде на зустріч вищих генералів та адміралів США, яка відбудеться на базі морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Washington Post.

Участь президента Америки підтверджена Пентагоном. Засідання організував глава Міністерства оборони США Піт Гегсет, який планує виступити перед військовими з промовою про стандарти та "бойовий дух".

"Спочатку військові чиновники припускали, що міністр збирає їх для повідомлення про масові звільнення або пониження у посадах", - зазначає видання і додає, що вартість перельоту, проживання й транспортування учасників (деякі з яких прибудуть із Близького Сходу, Європи та Індо-Тихоокеанського регіону) оцінюється у мільйони доларів.

Звістка про зустріч викликала занепокоєння серед військових через несподіваний характер наказу. Секретна служба отримала додаткові повноваження для гарантування безпеки заходу. Очікувалося, що промова Гегсета триватиме менше години, але візит Трампа може змінити графік.

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним.

