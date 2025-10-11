В США осудили экс-служащего ВВС за передачу секретов о войне в Украине

Бывший сотрудник ВВС США Дэвид Слейтер получил почти 6 лет заключения за передачу секретной информации о российско-украинской войне через сайт знакомств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

Отмечается, бывший военный передал секретную информацию о российско-украинской войне неизвестному человеку с сайта знакомств, который представлялся женщиной из Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Слейтер, которому было 64 года, когда он признал себя виновным в июле по обвинению в сговоре с целью разглашения информации о национальной обороне, также был оштрафован на $25 тысяч и обязан пройти год надзора после освобождения из тюрьмы.

В обмен на признание вины, два других обвинения были сняты.

Как отмечается, Слейтер имел допуск к секретной информации на своей работе в Стратегическом командовании США на авиабазе Оффут после выхода в отставку из армии в звании подполковника в 2020 году.

Прокуроры заявили, что в рамках своей работы, которую он выполнял с августа 2021 года по апрель 2022 года, Слейтер посещал брифинги о российско-украинской войне, которые были классифицированы как тайные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Гегсет призвал генералов США готовиться к войне