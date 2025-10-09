Угорські шпигуни у Брюсселі намагалися вербувати співробітників ЄС, - ЗМІ

Фото: Представництво Угорщини в ЄС

Спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, бельгійської De Tijd та угорського порталу Direkt36.

Неназваний співрозмовник розповів, що під час роботи в Єврокомісії він знайомився з чоловіком В., який з 2015 по 2017 рік перебував у Брюсселі формально як дипломат і намагався схилити його до роботи на угорську розвідку, пропонуючи гроші. Співробітник відмовився.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інформацію підтвердили джерела у поінформованих державних структурах. Документ представництва Угорщини у ЄС свідчить, що В. тоді працював у департаменті політики згуртованості під керівництвом нинішнього єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї.

У 2017 році він надто явно "засвітився" через тиск з Будапешта, який прагнув швидких результатів. Торік В. опублікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де розмірковує про сучасні виклики для спецслужб, маючи звання підполковника та працюючи у Національному інформаційному центрі, що об’єднує всі угорські розвідувальні структури. Варгеї від коментарів відмовився, посилаючись на відсутність доказів порушень з боку В., який також проігнорував запити журналістів.

Spiegel стверджують, що імена ще двох можливих угорських шпигунів цього періоду також потрапили у поле уваги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський розвідувальний корабель шпигував за підводними кабелями Європи, - FT