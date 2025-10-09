УКР
Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини
Угорські шпигуни у Брюсселі намагалися вербувати співробітників ЄС, - ЗМІ

Представництво Угорщини в ЄС
Фото: Представництво Угорщини в ЄС

Спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, бельгійської De Tijd та угорського порталу Direkt36.

Неназваний співрозмовник розповів, що під час роботи в Єврокомісії він знайомився з чоловіком В., який з 2015 по 2017 рік перебував у Брюсселі формально як дипломат і намагався схилити його до роботи на угорську розвідку, пропонуючи гроші. Співробітник відмовився.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інформацію підтвердили джерела у поінформованих державних структурах. Документ представництва Угорщини у ЄС свідчить, що В. тоді працював у департаменті політики згуртованості під керівництвом нинішнього єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї.

У 2017 році він надто явно "засвітився" через тиск з Будапешта, який прагнув швидких результатів. Торік В. опублікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де розмірковує про сучасні виклики для спецслужб, маючи звання підполковника та працюючи у Національному інформаційному центрі, що об’єднує всі угорські розвідувальні структури. Варгеї від коментарів відмовився, посилаючись на відсутність доказів порушень з боку В., який також проігнорував запити журналістів.

Spiegel стверджують, що імена ще двох можливих угорських шпигунів цього періоду також потрапили у поле уваги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський розвідувальний корабель шпигував за підводними кабелями Європи, - FT

Угорщина (2529) Єврокомісія (2305) шпигунство (1063) Євросоюз (14281)
кацапський спрут розповзається по Європі
09.10.2025 09:25 Відповісти
***** скуповує жадібних лохів. Він завжди це робив. Відрубайте йому руки ноги та голову, і це припиниться.
09.10.2025 09:33 Відповісти
угорські шпіони?
це, якийсь анєгдот?
ото, як естонські розвідники та британські вчені.
09.10.2025 09:54 Відповісти
А про ГДР-івських, болгарських, чехословацьких шпигунів пан ніколи не чув?
09.10.2025 09:58 Відповісти
потужні! справжні рицарі плаща та кинджала.
а саме головне, що надзвичайно таємні, бо їхня праця нікому не відома.
не те, що оті розпіарені кегебе та цееру.
09.10.2025 10:02 Відповісти
Троянські кони кацапські віслюки ботаксного *****
09.10.2025 09:58 Відповісти
А скільки ще інф з викриттями звязків касапських та мад'ярських спецслужб (підлеглості других першим) доведеться нам пережити і пережувати, коли Орбан з Сіярто стануть пенсіонерами десь в межах мкаду...
09.10.2025 10:10 Відповісти
Невже фон дер Ляйен? Ойрів не вистачить
09.10.2025 10:25 Відповісти
 
 