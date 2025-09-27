Російський розвідувальний корабель шпигував за підводними кабелями Європи, - FT

Російський військовий корабель "Янтарь" відстежував кабелі в європейських водах.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судно з осені 2023 року до листопада 2024-го неодноразово заходило у британські та ірландські води, зупиняючись саме над ділянками, де проходять важливі комунікаційні лінії.

"Янтарь" має підводні апарати з маніпуляторами, які можуть підключатися до військових та інтернет-кабелів і перехоплювати інформацію, а також встановлювати вибухівку. Завданням корабля є картографування дна в районі підводних інтернет-з'єднань, енергетичних трубопроводів і військових комунікаційних кабелів, точна карта яких була б необхідною для підготовки до вторгнення.

За словами військово-морських чиновників, "Янтарь", ймовірно, визначає вузли з'єднання, де пошкодження завдасть максимальної шкоди.

Видання пише, що "Янтар" формально вважається "дослідницьким" судном, однак належить Головному управлінню глибоководних досліджень (ГУГД) Міноборони РФ. Діяльність цього управління настільки засекречена, що про неї знає лише невелика група висококваліфікованих російських гідронавтів. Більшість із 50 суден цього підрозділу - підводні човни та менші підводні апарати, деякі з яких можуть занурюватися на глибину до 6000 метрів.

Однак є й надводні судна, такі як "Янтарь", які набагато дешевше експлуатувати на великих відстанях і можна використовувати як платформи для підводних апаратів і водолазів.

З огляду на це, для Європи гостро стоїть питання протидії цій загрозі. Наразі Британія та її союзники, такі як Норвегія, використовують військові кораблі та літаки-розвідники P-8 для спостереження за ділянкою між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, звідки російські кораблі та підводні човни виходять у Північну Атлантику.

Британія інвестує у створення системи Atlantic Bastion - мережі сенсорів, підводних дронів і розвідувальних кораблів для моніторингу кабелів та захисту атомних субмарин. Ірландія оголосила про закупівлю сонарного обладнання на €60 млн.

Але в парламенті Британії вважають, що держава досі не готова до масштабної диверсії. У вересні вони прямо попередили, що у разі атаки відновлення комунікацій може затягнутися на "неприйнятний термін".

