Спецслужби РФ активно ведуть підривну діяльність у Німеччині, - BfV

Спецслужби РФ активно ведуть шпигунську та підривну діяльність у Німеччині, прагнучи дестабілізувати обстановку всередині країни, підірвати її роль у ЄС та НАТО, а також підтримку України.

Про це йдеться у доповіді Федерального відомства з охорони конституції ФРН (BfV), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що після закриття низки диппредставництв РФ російські спецслужби почали використовувати більше законспрованих співробітників та "одноразових агентів", яких вербують через соцмережі для виконання одноразових завдань.

Крім того, множаться випадки пропаганди, дезінформації та кібератак, за якими стоїть чи може стояти Росія. На території самої РФ її спецслужби "націлюються на громадян Німеччини", і якщо їм вдається отримати компромат, вдаються до "агресивних спроб вербування", зазначають у BfV.

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