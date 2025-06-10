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Спецслужби РФ активно ведуть підривну діяльність у Німеччині, - BfV

Федеральне відомство з охорони конституції

Спецслужби РФ активно ведуть шпигунську та підривну діяльність у Німеччині, прагнучи дестабілізувати обстановку всередині країни, підірвати її роль у ЄС та НАТО, а також підтримку України.

Про це йдеться у доповіді Федерального відомства з охорони конституції ФРН (BfV), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що після закриття низки диппредставництв РФ російські спецслужби почали використовувати більше законспрованих співробітників та "одноразових агентів", яких вербують через соцмережі для виконання одноразових завдань.

Крім того, множаться випадки пропаганди, дезінформації та кібератак, за якими стоїть чи може стояти Росія. На території самої РФ її спецслужби "націлюються на громадян Німеччини", і якщо їм вдається отримати компромат, вдаються до "агресивних спроб вербування", зазначають у BfV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планували вбивство: троє російських агентів шпигували за ветераном ЗСУ в Німеччині, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7487) росія (66125) шпигунство (1018)


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Топ коментарі
+4
Нажаль так всі ці АдГ і подібне лайно
Ще будуть довго відхаркуватись
Але сподіваюсь візьмуть приклад з Румунії і прибиратимуть найбільш небезпечних
Джорджеску привіт
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10.06.2025 22:45 Відповісти
+2
Хто-хто, а німці мали б пам'ятати, як треба їпти диверсантів, особливо кацапських.
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10.06.2025 22:46 Відповісти
+1
Просто всех поРашистов удалять с документами германии
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10.06.2025 22:57 Відповісти
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Нажаль так всі ці АдГ і подібне лайно
Ще будуть довго відхаркуватись
Але сподіваюсь візьмуть приклад з Румунії і прибиратимуть найбільш небезпечних
Джорджеску привіт
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10.06.2025 22:45 Відповісти
Хто-хто, а німці мали б пам'ятати, як треба їпти диверсантів, особливо кацапських.
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10.06.2025 22:46 Відповісти
Та ты шо, только узнали?! С времён совка кацапы ведут эту самую деятельность куда только могут дотянутся.
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10.06.2025 22:47 Відповісти
Німці ще довго будуть відхаркувати гібрид комунонацизму: Гєрманскую Дємократічєскую...
Та як і ми: УССР.
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10.06.2025 22:50 Відповісти
великий райх вже не той!!!
нема на цих зрадників, старіка мюллера.

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10.06.2025 22:51 Відповісти
Еще как ведут. Толпы ботоферм "Мерц разжигатель войны"..
Тут тоже работа видна))
И по другим странам, все рухнет вместе с Трампизмом..
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10.06.2025 22:52 Відповісти
Просто всех поРашистов удалять с документами германии
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10.06.2025 22:57 Відповісти
Бедные, совсем паранойя замучила. Девственники. Первый раз со всеми такое бывает.
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10.06.2025 22:59 Відповісти
",,,,намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійної нестачі робочої сили.",,, --- https://censor.net/n3557149,,,, --- постійна нестача робочої сили Мерц?? -- більше русні у Німеччині Фрідріх, БІЛЬШЕ!!!!, незабаром -- рузьгє прітеняют, пА рузьгє гаваріть нє даютЬ., путЄн ввєді!!,(
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10.06.2025 23:07 Відповісти
Це влада Німеччини тільки через 34 роки взнала? Почалося зразу після розвалу Совка.
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10.06.2025 23:24 Відповісти
 
 