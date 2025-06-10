Спецслужбы РФ активно ведут подрывную деятельность в Германии, - BfV
Спецслужбы РФ активно ведут шпионскую и подрывную деятельность в Германии, стремясь дестабилизировать обстановку внутри страны, подорвать ее роль в ЕС и НАТО, а также поддержку Украины.
Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Отмечается, что после закрытия ряда диппредставительств РФ российские спецслужбы начали использовать больше законспрованих сотрудников и "одноразовых агентов", которых вербуют через соцсети для выполнения одноразовых задач.
Кроме того, множатся случаи пропаганды, дезинформации и кибератак, за которыми стоит или может стоять Россия. На территории самой РФ ее спецслужбы "нацеливаются на граждан Германии", и если им удается получить компромат, прибегают к "агрессивным попыткам вербовки", отмечают в BfV.
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Ще будуть довго відхаркуватись
Але сподіваюсь візьмуть приклад з Румунії і прибиратимуть найбільш небезпечних
Джорджеску привіт
Та як і ми: УССР.
нема на цих зрадників, старіка мюллера.
Тут тоже работа видна))
И по другим странам, все рухнет вместе с Трампизмом..