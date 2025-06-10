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Спецслужбы РФ активно ведут подрывную деятельность в Германии, - BfV

Федеральное ведомство по охране конституции

Спецслужбы РФ активно ведут шпионскую и подрывную деятельность в Германии, стремясь дестабилизировать обстановку внутри страны, подорвать ее роль в ЕС и НАТО, а также поддержку Украины.

Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что после закрытия ряда диппредставительств РФ российские спецслужбы начали использовать больше законспрованих сотрудников и "одноразовых агентов", которых вербуют через соцсети для выполнения одноразовых задач.

Кроме того, множатся случаи пропаганды, дезинформации и кибератак, за которыми стоит или может стоять Россия. На территории самой РФ ее спецслужбы "нацеливаются на граждан Германии", и если им удается получить компромат, прибегают к "агрессивным попыткам вербовки", отмечают в BfV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планировали убийство: трое российских агентов шпионили за ветераном ВСУ в Германии, - СМИ

Автор: 

Германия (7076) россия (96231) шпионаж (1413)


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Топ комментарии
+4
Нажаль так всі ці АдГ і подібне лайно
Ще будуть довго відхаркуватись
Але сподіваюсь візьмуть приклад з Румунії і прибиратимуть найбільш небезпечних
Джорджеску привіт
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10.06.2025 22:45 Ответить
+3
Хто-хто, а німці мали б пам'ятати, як треба їпти диверсантів, особливо кацапських.
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10.06.2025 22:46 Ответить
+1
Просто всех поРашистов удалять с документами германии
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10.06.2025 22:57 Ответить
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Нажаль так всі ці АдГ і подібне лайно
Ще будуть довго відхаркуватись
Але сподіваюсь візьмуть приклад з Румунії і прибиратимуть найбільш небезпечних
Джорджеску привіт
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10.06.2025 22:45 Ответить
Хто-хто, а німці мали б пам'ятати, як треба їпти диверсантів, особливо кацапських.
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10.06.2025 22:46 Ответить
Та ты шо, только узнали?! С времён совка кацапы ведут эту самую деятельность куда только могут дотянутся.
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10.06.2025 22:47 Ответить
Німці ще довго будуть відхаркувати гібрид комунонацизму: Гєрманскую Дємократічєскую...
Та як і ми: УССР.
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10.06.2025 22:50 Ответить
великий райх вже не той!!!
нема на цих зрадників, старіка мюллера.

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10.06.2025 22:51 Ответить
Еще как ведут. Толпы ботоферм "Мерц разжигатель войны"..
Тут тоже работа видна))
И по другим странам, все рухнет вместе с Трампизмом..
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10.06.2025 22:52 Ответить
Просто всех поРашистов удалять с документами германии
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10.06.2025 22:57 Ответить
Бедные, совсем паранойя замучила. Девственники. Первый раз со всеми такое бывает.
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10.06.2025 22:59 Ответить
",,,,намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійної нестачі робочої сили.",,, --- https://censor.net/n3557149,,,, --- постійна нестача робочої сили Мерц?? -- більше русні у Німеччині Фрідріх, БІЛЬШЕ!!!!, незабаром -- рузьгє прітеняют, пА рузьгє гаваріть нє даютЬ., путЄн ввєді!!,(
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10.06.2025 23:07 Ответить
Це влада Німеччини тільки через 34 роки взнала? Почалося зразу після розвалу Совка.
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10.06.2025 23:24 Ответить
Не сумуйте, пани бюргери, постачайте хороші ракети і снаряди для СОУ! Вони позбавлять вас клопоту на десятки років наперед.
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11.06.2025 00:29 Ответить
 
 