Спецслужбы РФ активно ведут подрывную деятельность в Германии, - BfV

Спецслужбы РФ активно ведут шпионскую и подрывную деятельность в Германии, стремясь дестабилизировать обстановку внутри страны, подорвать ее роль в ЕС и НАТО, а также поддержку Украины.

Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что после закрытия ряда диппредставительств РФ российские спецслужбы начали использовать больше законспрованих сотрудников и "одноразовых агентов", которых вербуют через соцсети для выполнения одноразовых задач.

Кроме того, множатся случаи пропаганды, дезинформации и кибератак, за которыми стоит или может стоять Россия. На территории самой РФ ее спецслужбы "нацеливаются на граждан Германии", и если им удается получить компромат, прибегают к "агрессивным попыткам вербовки", отмечают в BfV.

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