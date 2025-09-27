Российский разведывательный корабль шпионил за подводными кабелями Европы, - FT

Российский военный корабль "Янтарь" отслеживал кабели в европейских водах.

Об этом говорится в расследовании Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судно с осени 2023 года до ноября 2024-го неоднократно заходило в британские и ирландские воды, останавливаясь именно над участками, где проходят важные коммуникационные линии.

"Янтарь" имеет подводные аппараты с манипуляторами, которые могут подключаться к военным и интернет-кабелям и перехватывать информацию, а также устанавливать взрывчатку. Задачей корабля является картографирование дна в районе подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных коммуникационных кабелей, точная карта которых была бы необходима для подготовки к вторжению.

По словам военно-морских чиновников, "Янтарь", вероятно, определяет узлы соединения, где повреждение нанесет максимальный ущерб.

Издание пишет, что "Янтарь" формально считается "исследовательским" судном, однако принадлежит Главному управлению глубоководных исследований (ГУГД) Минобороны РФ. Деятельность этого управления настолько засекречена, что о ней знает лишь небольшая группа высококвалифицированных российских гидронавтов. Большинство из 50 судов этого подразделения - подводные лодки и меньшие подводные аппараты, некоторые из которых могут погружаться на глубину до 6000 метров.

Однако есть и надводные суда, такие как "Янтарь", которые гораздо дешевле эксплуатировать на больших расстояниях и можно использовать как платформы для подводных аппаратов и водолазов.

Учитывая это, для Европы остро стоит вопрос противодействия этой угрозе. Сейчас Великобритания и ее союзники - такие, как Норвегия, используют военные корабли и самолеты-разведчики P-8 для наблюдения за участком между Гренландией, Исландией и Великобританией, откуда российские корабли и подводные лодки выходят в Северную Атлантику.

Британия инвестирует в создание системы Atlantic Bastion - сети сенсоров, подводных дронов и разведывательных кораблей для мониторинга кабелей и защиты атомных субмарин. Ирландия объявила о закупке сонарного оборудования на €60 млн.

Но в парламенте Британии считают, что государство до сих пор не готово к масштабной диверсии. В сентябре они прямо предупредили, что в случае атаки восстановление коммуникаций может затянуться на "неприемлемый срок".

