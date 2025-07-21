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Новости Гибридная война россии
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Контрразведка Германии: Россия удвоила шпионскую активность и действует как во времена Холодной войны

хакер,шпионаж

Военная контрразведка Германии (MAD) заявила о резком росте российской шпионской активности и гибридных инцидентов в стране.

Об этом сообщает n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Президент MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что количество инцидентов почти удвоилось за последний год, а подход России стал более "массовым и агрессивным". По ее мнению, российские спецслужбы сейчас действуют так же, как в период Холодной войны.

Также отмечается, что агенты из РФ продолжают проникать в Германию через третьи страны, несмотря на меры безопасности.

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Автор: 

Германия (7163) россия (96642) шпионаж (1430)


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Топ комментарии
+5
Самі дають громадянство кацапам, а потім у них шпійонів третина країни.
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21.07.2025 10:45 Ответить
+3
Рашка не могла діяти в часи холодної війни, тоді ленін з ху...лом її ще не створили, тоди був ссср, хоча суть одна
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21.07.2025 10:53 Ответить
+2
Там фсбшників на пенсії більше ніж німців,ходять з такими відгодованими ,наглими,недовольними пиками,рахують себе хозяйвами Німетчини.
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21.07.2025 10:56 Ответить
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Самі дають громадянство кацапам, а потім у них шпійонів третина країни.
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21.07.2025 10:45 Ответить
Вони ж залежні від енергоносіїв московії, так німці ненавидять московію але залежність стоашна річ
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21.07.2025 10:52 Ответить
На прикладі Ізраїлю:
Саянім (Sleeper agent ‏‏‎) - це мережа добровільних помічників, які не є співробітниками або агентами Моссаду, але надають допомогу службі у своїх країнах проживання. Вони можуть надавати матеріальну допомогу, використовувати свої зв'язки та знання, але діють виключно на добровільній основі.
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21.07.2025 10:55 Ответить
І все вони бачать, і все вони знають...

.
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21.07.2025 10:47 Ответить
Рашка не могла діяти в часи холодної війни, тоді ленін з ху...лом її ще не створили, тоди був ссср, хоча суть одна
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21.07.2025 10:53 Ответить
Там фсбшників на пенсії більше ніж німців,ходять з такими відгодованими ,наглими,недовольними пиками,рахують себе хозяйвами Німетчини.
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21.07.2025 10:56 Ответить
Терміново зловити усіх кацапів за кордоном та виразити величезне занепокоєння.
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21.07.2025 10:58 Ответить
Менше заглядайте в ср@ку кацапам та іншим азіатам. Депортуйте етнічних орків на Козломордію інакше вони зруйнують Німеччину та ЄС з середини, накликавши срускій мір.
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21.07.2025 11:08 Ответить
А що НАТО? Без Рейгана капітулює? 🤔
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21.07.2025 11:08 Ответить
Якщо їх ібу..ть, а вони лише 'обеспокоены', то що ви від них хотіли
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21.07.2025 11:15 Ответить
В НДР кожен другий був агентом штазі, то й не дивно. Бувших не буває
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21.07.2025 12:57 Ответить
 
 