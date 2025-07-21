Контрразведка Германии: Россия удвоила шпионскую активность и действует как во времена Холодной войны

Военная контрразведка Германии (MAD) заявила о резком росте российской шпионской активности и гибридных инцидентов в стране.

Об этом сообщает n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Президент MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что количество инцидентов почти удвоилось за последний год, а подход России стал более "массовым и агрессивным". По ее мнению, российские спецслужбы сейчас действуют так же, как в период Холодной войны.

Также отмечается, что агенты из РФ продолжают проникать в Германию через третьи страны, несмотря на меры безопасности.

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