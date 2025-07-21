Контррозвідка Німеччини: Росія подвоїла шпигунську активність і діє як у часи Холодної війни
Військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила про різке зростання російської шпигунської активності та гібридних інцидентів у країні.
Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.
Президентка MAD Мартіна Розенберг наголосила, що кількість інцидентів майже подвоїлася за останній рік, а підхід Росії став більш "масовим і агресивним". На її думку, російські спецслужби нині діють так само, як у період Холодної війни.
Також зазначається, що агенти з РФ продовжують проникати в Німеччину через треті країни, попри заходи безпеки.
Топ коментарі
+5 Dmitriy Mayboroda
показати весь коментар21.07.2025 10:45 Відповісти Посилання
+2 Igor #591922
показати весь коментар21.07.2025 10:53 Відповісти Посилання
+2 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар21.07.2025 10:56 Відповісти Посилання
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Саянім (Sleeper agent ) - це мережа добровільних помічників, які не є співробітниками або агентами Моссаду, але надають допомогу службі у своїх країнах проживання. Вони можуть надавати матеріальну допомогу, використовувати свої зв'язки та знання, але діють виключно на добровільній основі.
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