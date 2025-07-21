Контррозвідка Німеччини: Росія подвоїла шпигунську активність і діє як у часи Холодної війни

Військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила про різке зростання російської шпигунської активності та гібридних інцидентів у країні.

Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Президентка MAD Мартіна Розенберг наголосила, що кількість інцидентів майже подвоїлася за останній рік, а підхід Росії став більш "масовим і агресивним". На її думку, російські спецслужби нині діють так само, як у період Холодної війни.

Також зазначається, що агенти з РФ продовжують проникати в Німеччину через треті країни, попри заходи безпеки.

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