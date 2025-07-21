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Новини Гібридна війна Росії
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Контррозвідка Німеччини: Росія подвоїла шпигунську активність і діє як у часи Холодної війни

хакер,шпигунство

Військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила про різке зростання російської шпигунської активності та гібридних інцидентів у країні.

Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Президентка MAD Мартіна Розенберг наголосила, що кількість інцидентів майже подвоїлася за останній рік, а підхід Росії став більш "масовим і агресивним". На її думку, російські спецслужби нині діють так само, як у період Холодної війни.

Також зазначається, що агенти з РФ продовжують проникати в Німеччину через треті країни, попри заходи безпеки.

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Автор: 

Німеччина (7591) росія (66787) шпигунство (1034)


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Топ коментарі
+5
Самі дають громадянство кацапам, а потім у них шпійонів третина країни.
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21.07.2025 10:45 Відповісти
+2
Рашка не могла діяти в часи холодної війни, тоді ленін з ху...лом її ще не створили, тоди був ссср, хоча суть одна
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21.07.2025 10:53 Відповісти
+2
Там фсбшників на пенсії більше ніж німців,ходять з такими відгодованими ,наглими,недовольними пиками,рахують себе хозяйвами Німетчини.
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21.07.2025 10:56 Відповісти
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Самі дають громадянство кацапам, а потім у них шпійонів третина країни.
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21.07.2025 10:45 Відповісти
Вони ж залежні від енергоносіїв московії, так німці ненавидять московію але залежність стоашна річ
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21.07.2025 10:52 Відповісти
На прикладі Ізраїлю:
Саянім (Sleeper agent ‏‏‎) - це мережа добровільних помічників, які не є співробітниками або агентами Моссаду, але надають допомогу службі у своїх країнах проживання. Вони можуть надавати матеріальну допомогу, використовувати свої зв'язки та знання, але діють виключно на добровільній основі.
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21.07.2025 10:55 Відповісти
І все вони бачать, і все вони знають...

.
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21.07.2025 10:47 Відповісти
Рашка не могла діяти в часи холодної війни, тоді ленін з ху...лом її ще не створили, тоди був ссср, хоча суть одна
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21.07.2025 10:53 Відповісти
Там фсбшників на пенсії більше ніж німців,ходять з такими відгодованими ,наглими,недовольними пиками,рахують себе хозяйвами Німетчини.
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21.07.2025 10:56 Відповісти
Терміново зловити усіх кацапів за кордоном та виразити величезне занепокоєння.
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21.07.2025 10:58 Відповісти
Менше заглядайте в ср@ку кацапам та іншим азіатам. Депортуйте етнічних орків на Козломордію інакше вони зруйнують Німеччину та ЄС з середини, накликавши срускій мір.
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21.07.2025 11:08 Відповісти
А що НАТО? Без Рейгана капітулює? 🤔
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21.07.2025 11:08 Відповісти
Якщо їх ібу..ть, а вони лише 'обеспокоены', то що ви від них хотіли
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21.07.2025 11:15 Відповісти
 
 