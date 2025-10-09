РУС
Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии
Венгерские шпионы в Брюсселе пытались вербовать сотрудников ЕС, - СМИ

Представительство Венгрии в ЕС
Фото: Представництво Угорщини в ЄС

Спецслужбы Венгрии имели своих шпионов в Брюсселе и пыталась вербовать даже сотрудников институтов ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании немецкого Spiegel, бельгийской De Tijd и венгерского портала Direkt36.

Неназванный собеседник рассказал, что во время работы в Еврокомиссии он знакомился с мужчиной по имени "В", который с 2015 по 2017 год находился в Брюсселе формально как дипломат и пытался склонить его к работе на венгерскую разведку, предлагая деньги. Сотрудник отказался.

Информацию подтвердили источники в информированных государственных структурах. Документ представительства Венгрии в ЕС свидетельствует, что "В" тогда работал в департаменте политики сплоченности под руководством нынешнего еврокомиссара от Венгрии Оливера Варгеи.

В 2017 году он слишком явно "засветился" из-за давления из Будапешта, который стремился к быстрым результатам. В прошлом году "В" опубликовал статью в журнале венгерской военной разведки, где рассуждает о современных вызовах для спецслужб, имея звание подполковника и работая в Национальном информационном центре, объединяющем все венгерские разведывательные структуры. Варгеи от комментариев отказался, ссылаясь на отсутствие доказательств нарушений со стороны "В", который также проигнорировал запросы журналистов.

Spiegel утверждают, что имена еще двух возможных венгерских шпионов этого периода также попали в поле внимания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский разведывательный корабль шпионил за подводными кабелями Европы, - FT

Венгрия (2171) Еврокомиссия (1549) шпионаж (1458) Евросоюз (17676)
кацапський спрут розповзається по Європі
09.10.2025 09:25
***** скуповує жадібних лохів. Він завжди це робив. Відрубайте йому руки ноги та голову, і це припиниться.
09.10.2025 09:33
угорські шпіони?
це, якийсь анєгдот?
ото, як естонські розвідники та британські вчені.
09.10.2025 09:54
А про ГДР-івських, болгарських, чехословацьких шпигунів пан ніколи не чув?
09.10.2025 09:58
потужні! справжні рицарі плаща та кинджала.
а саме головне, що надзвичайно таємні, бо їхня праця нікому не відома.
не те, що оті розпіарені кегебе та цееру.
09.10.2025 10:02
Троянські кони кацапські віслюки ботаксного *****
09.10.2025 09:58
А скільки ще інф з викриттями звязків касапських та мад'ярських спецслужб (підлеглості других першим) доведеться нам пережити і пережувати, коли Орбан з Сіярто стануть пенсіонерами десь в межах мкаду...
09.10.2025 10:10
Невже фон дер Ляйен? Ойрів не вистачить
09.10.2025 10:25
 
 