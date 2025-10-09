Венгерские шпионы в Брюсселе пытались вербовать сотрудников ЕС, - СМИ

Фото: Представництво Угорщини в ЄС

Спецслужбы Венгрии имели своих шпионов в Брюсселе и пыталась вербовать даже сотрудников институтов ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании немецкого Spiegel, бельгийской De Tijd и венгерского портала Direkt36.

Неназванный собеседник рассказал, что во время работы в Еврокомиссии он знакомился с мужчиной по имени "В", который с 2015 по 2017 год находился в Брюсселе формально как дипломат и пытался склонить его к работе на венгерскую разведку, предлагая деньги. Сотрудник отказался.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Информацию подтвердили источники в информированных государственных структурах. Документ представительства Венгрии в ЕС свидетельствует, что "В" тогда работал в департаменте политики сплоченности под руководством нынешнего еврокомиссара от Венгрии Оливера Варгеи.

В 2017 году он слишком явно "засветился" из-за давления из Будапешта, который стремился к быстрым результатам. В прошлом году "В" опубликовал статью в журнале венгерской военной разведки, где рассуждает о современных вызовах для спецслужб, имея звание подполковника и работая в Национальном информационном центре, объединяющем все венгерские разведывательные структуры. Варгеи от комментариев отказался, ссылаясь на отсутствие доказательств нарушений со стороны "В", который также проигнорировал запросы журналистов.

Spiegel утверждают, что имена еще двух возможных венгерских шпионов этого периода также попали в поле внимания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский разведывательный корабль шпионил за подводными кабелями Европы, - FT