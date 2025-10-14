Втираются в доверие: контрразведка Великобритании предупредила о шпионах РФ, Китая и Ирана
Контрразведка Британии предупредила политиков об угрозе шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, британские спецслужбы предостерегли, что иностранные агенты пытаются получить влияние и секретную информацию среди власть имущих страны, пишет Bloomberg.
В отчете отмечается, что эти государства стремятся ослабить британскую демократию, используя различные методы - хакерские атаки, подставные знакомства, подкуп или фальшивые пожертвования.
Британская контрразведка призвала политиков осторожно относиться к новым контактам, проверять источники финансирования и не доверять тем, кто пытается втереться в доверие.
Предупреждение появилось после дела двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, а также скандала с политиком, который получал деньги за пророссийские заявления.
Ранее мы писали, что спецслужбы Венгрии имели своих шпионов в Брюсселе и пыталась вербовать даже сотрудников институтов ЕС.
Также сообщалось о российском шпионе в Латвии, который собирал данные о военных объектах.
