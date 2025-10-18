УКР
Росія вербує "одноразових" агентів у Європі, - СЗР

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські спецслужби вислали приблизно 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Тепер росіяни почали активно залучати "одноразових" агентів серед цивільних у Європі через соцмережі, церкви та спортивні клуби.

про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус "persona non grata" дістали 82 представники російських дипустанов. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччині – 39, Нідерландах і Словенії – по 34 та ін", - йдеться в повідомленні.

Після втрати мережі під дипломатичним прикриттям російські спецслужби переключилися на вербування "одноразових агентів" серед цивільних у Європі:

  • 47 випадків звинувачень у шпигунстві на користь Москви зафіксовано у Польщі;
  • 20 – в Естонії;
  • 19 – у Латвії;
  • 12 – у Німеччині;
  • 10 – у Сполученому Королівстві.

Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах.

Інтернет і соцмережі як інструмент вербування Росією агентів у Європі

Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.

Таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань на користь агресора. Це є частиною гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

"Закликаємо українців та громадян інших країн до пильності, аби не стати інструментом російської агресії", - зазначили у СЗР.

СЗР Служба зовнішньої розвідки (170) спецслужби (272) шпигунство (1072)
Сортувати:
меркель одноразову вже вислали на кацапстан?
18.10.2025 11:16 Відповісти
Ні, вона багаторазова повія хоч і поза штатом.
18.10.2025 11:25 Відповісти
Кацапи -це реально пліснява на тілі планети. Нічого окрім деструктивна не продукують.
18.10.2025 11:21 Відповісти
багаторазовий рудий унітазний йоржик набагато краще одноразових гандонів
18.10.2025 11:21 Відповісти
Він багаторазовий, бо не дарма чорт жириновський вистав ящик дорогого шампанського після першого обрання трампа на перший термін на пост президента США. Під час "распітія" шампанського проголошувалися різні тости з одним лейтмотивом, - Трампнаш, трамп-пам-пам! -
18.10.2025 11:27 Відповісти
Європейці дуже розслабились. Понавигадували законів, які захищають не більшість а меншість, надають права, а платникам податків лише обов'язків понавішували.
Ворог і користується.
Вважаю що це кацапи вдало провели переселення муслімів у Європу, Штати, Австралію, навіть Японію. Щоб розхитувати ці країни зсередини. Роздмухувати протистояння у суспільствах
18.10.2025 11:29 Відповісти
Як тільки позбавити парашу оплачувати послуги цих вилупків вони самі самоліквідуються. Ідеологічно вони просто покидьки. Задарма ніхто на кацапню працювати не буде.
18.10.2025 12:12 Відповісти
А з приїздом ***** до Будапешту їх кількість возрасте у сотні раз
ЄВРОПА НЕ СПИ
18.10.2025 11:38 Відповісти
Тест, що не станеш одноразовим )
18.10.2025 11:41 Відповісти
 
 