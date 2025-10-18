Росія вербує "одноразових" агентів у Європі, - СЗР
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські спецслужби вислали приблизно 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Тепер росіяни почали активно залучати "одноразових" агентів серед цивільних у Європі через соцмережі, церкви та спортивні клуби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
"Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус "persona non grata" дістали 82 представники російських дипустанов. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччині – 39, Нідерландах і Словенії – по 34 та ін", - йдеться в повідомленні.
Після втрати мережі під дипломатичним прикриттям російські спецслужби переключилися на вербування "одноразових агентів" серед цивільних у Європі:
- 47 випадків звинувачень у шпигунстві на користь Москви зафіксовано у Польщі;
- 20 – в Естонії;
- 19 – у Латвії;
- 12 – у Німеччині;
- 10 – у Сполученому Королівстві.
Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах.
Інтернет і соцмережі як інструмент вербування Росією агентів у Європі
Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.
Таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань на користь агресора. Це є частиною гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.
"Закликаємо українців та громадян інших країн до пильності, аби не стати інструментом російської агресії", - зазначили у СЗР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ворог і користується.
Вважаю що це кацапи вдало провели переселення муслімів у Європу, Штати, Австралію, навіть Японію. Щоб розхитувати ці країни зсередини. Роздмухувати протистояння у суспільствах
ЄВРОПА НЕ СПИ