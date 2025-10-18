Росія вербує "одноразових" агентів у Європі, - СЗР

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські спецслужби вислали приблизно 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Тепер росіяни почали активно залучати "одноразових" агентів серед цивільних у Європі через соцмережі, церкви та спортивні клуби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус "persona non grata" дістали 82 представники російських дипустанов. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччині – 39, Нідерландах і Словенії – по 34 та ін", - йдеться в повідомленні.

Після втрати мережі під дипломатичним прикриттям російські спецслужби переключилися на вербування "одноразових агентів" серед цивільних у Європі:

47 випадків звинувачень у шпигунстві на користь Москви зафіксовано у Польщі;

20 – в Естонії;

19 – у Латвії;

12 – у Німеччині;

10 – у Сполученому Королівстві.

Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Естонії військовослужбовця, який шпигував на користь РФ, засудили до 5 років за ґратами

Інтернет і соцмережі як інструмент вербування Росією агентів у Європі

Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.

Таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань на користь агресора. Це є частиною гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

"Закликаємо українців та громадян інших країн до пильності, аби не стати інструментом російської агресії", - зазначили у СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай понад 10 років зламував урядові системи Великої Британії, - Bloomberg