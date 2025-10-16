Китай понад 10 років зламував урядові системи Великої Британії, - Bloomberg

Китай протягом понад десяти років систематично зламував урядові системи Великої Британії, отримуючи доступ до документів низького та середнього рівня секретності. Серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо урядової політики, приватні повідомлення та окремі дипломатичні телеграми.

Водночас речник уряду Великої Британії підкреслив, що найвищий рівень секретності залишився недоторканим. Речник уряду зазначив, що надсекретна інформація, що потребує максимального захисту, не була скомпрометована попри багаторічні спроби доступу з боку Китаю.

За даними джерел, порушення безпеки зафіксували у лондонському центрі обробки даних, який зберігав конфіденційну урядову інформацію і був проданий організації, пов’язаній із Китаєм, за часів консервативного уряду. Тодішні міністри розглядали можливість знищення центру, перш ніж його вдалося захистити іншими способами.

Викриття з’явилися на тлі політичного тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера через політику щодо Китаю після того, як британські прокурори не змогли забезпечити обвинувальний вирок двом чоловікам за шпигунство на користь Пекіна. За словами Королівської прокуратури, провал справи був пов’язаний із відмовою попередніх урядів офіційно визнавати Китай загрозою національній безпеці.

Екскерівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані. Колишній міністр безпеки Том Тугендхат підтвердив цю інформацію, але не надав деталей.

