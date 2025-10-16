УКР
Китай понад 10 років зламував урядові системи Великої Британії, - Bloomberg

Велика Британія готується до війни з РФ

Китай протягом понад десяти років систематично зламував урядові системи Великої Британії, отримуючи доступ до документів низького та середнього рівня секретності. Серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо урядової політики, приватні повідомлення та окремі дипломатичні телеграми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Водночас речник уряду Великої Британії підкреслив, що найвищий рівень секретності залишився недоторканим. Речник уряду зазначив, що надсекретна інформація, що потребує максимального захисту, не була скомпрометована попри багаторічні спроби доступу з боку Китаю.

За даними джерел, порушення безпеки зафіксували у лондонському центрі обробки даних, який зберігав конфіденційну урядову інформацію і був проданий організації, пов’язаній із Китаєм, за часів консервативного уряду. Тодішні міністри розглядали можливість знищення центру, перш ніж його вдалося захистити іншими способами.

Викриття з’явилися на тлі політичного тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера через політику щодо Китаю після того, як британські прокурори не змогли забезпечити обвинувальний вирок двом чоловікам за шпигунство на користь Пекіна. За словами Королівської прокуратури, провал справи був пов’язаний із відмовою попередніх урядів офіційно визнавати Китай загрозою національній безпеці.

Екскерівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані. Колишній міністр безпеки Том Тугендхат підтвердив цю інформацію, але не надав деталей.

Колишній міністр безпеки Том Тугендхат підтвердив цю інформацію, але не надав деталей.

Велика Британія (5822) кіберзлочин (816) шпигунство (1071)
+2
Воно і видно. Результати плачевні. Країна на межі вибуху або повільного вимирання
16.10.2025 08:00 Відповісти
+2
Їм ніколи було розслідувати, вся увага була зосереджена на "геноциді" в газі.
16.10.2025 08:13 Відповісти
+2
ЄС та Британії потрібні рішучі кроки по кібербезпеці!! Шмарклежуйство може привести до фатальних наслідків.
16.10.2025 08:23 Відповісти
Ламав - і ніякої відповіді?
16.10.2025 08:17 Відповісти
А яка відповідь за те, що кацапія застосовувала елементи зброї масового враження на території Королівства?
16.10.2025 08:22 Відповісти
Пентагон зламували і нігуя - може зараз шось зміниться - вже ж армія війни
16.10.2025 08:29 Відповісти
Нічого не зміниться, поки не отримають від кацапів_китаю умовний перлгарбор...
16.10.2025 08:31 Відповісти
ЄС та Британії потрібні рішучі кроки по кібербезпеці!! Шмарклежуйство може привести до фатальних наслідків.
16.10.2025 08:23 Відповісти
Какой нахер ответ если член ес ,, Венгрия,, сиярто едет в Москву и ноет как им херово без ********* нефти и газа.
16.10.2025 08:24 Відповісти
і таки зламав...
16.10.2025 08:55 Відповісти
А в чому сенсація, то? Розвідки стежать і шпигують за всіма, навіть за союзникам. Китай зламував в Британии, Британія здобувала в Китаї.... І так у всіх інших.
Де сенсація то......
16.10.2025 09:00 Відповісти
Нема чого купувати дешеві ксяомі для державних структур.
16.10.2025 09:03 Відповісти
 
 