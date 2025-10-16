РУС
Китай более 10 лет взламывал правительственные системы Великобритании, - Bloomberg

Великобритания готовится к войне с РФ

Китай в течение более десяти лет систематически взламывал правительственные системы Великобритании, получая доступ к документам низкого и среднего уровня секретности. Среди полученных данных были конфиденциальные документы по правительственной политике, частные сообщения и отдельные дипломатические телеграммы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

В то же время представитель правительства Великобритании подчеркнул, что самый высокий уровень секретности остался нетронутым. Представитель правительства отметил, что сверхсекретная информация, требующая максимальной защиты, не была скомпрометирована несмотря на многолетние попытки доступа со стороны Китая.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным источников, нарушение безопасности зафиксировали в лондонском центре обработки данных, который хранил конфиденциальную правительственную информацию и был продан организации, связанной с Китаем, во времена консервативного правительства. Тогдашние министры рассматривали возможность уничтожения центра, прежде чем его удалось защитить другими способами.

Разоблачения появились на фоне политического давления на премьер-министра Кира Стармера из-за политики в отношении Китая после того, как британские прокуроры не смогли обеспечить обвинительный приговор двум мужчинам за шпионаж в пользу Пекина. По словам Королевской прокуратуры, провал дела был связан с отказом предыдущих правительств официально признавать Китай угрозой национальной безопасности.

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные, были скомпрометированы. Бывший министр безопасности Том Тугендхат подтвердил эту информацию, но не предоставил деталей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Втираются в доверие: контрразведка Британии предупредила о шпионах РФ, Китая и Ирана

Автор: 

Великобритания (5162) киберпреступление (766) шпионаж (1465)
Воно і видно. Результати плачевні. Країна на межі вибуху або повільного вимирання
показать весь комментарий
16.10.2025 08:00 Ответить
Їм ніколи було розслідувати, вся увага була зосереджена на "геноциді" в газі.
показать весь комментарий
16.10.2025 08:13 Ответить
Ламав - і ніякої відповіді?
показать весь комментарий
16.10.2025 08:17 Ответить
А яка відповідь за те, що кацапія застосовувала елементи зброї масового враження на території Королівства?
показать весь комментарий
16.10.2025 08:22 Ответить
Пентагон зламували і нігуя - може зараз шось зміниться - вже ж армія війни
показать весь комментарий
16.10.2025 08:29 Ответить
Нічого не зміниться, поки не отримають від кацапів_китаю умовний перлгарбор...
показать весь комментарий
16.10.2025 08:31 Ответить
ЄС та Британії потрібні рішучі кроки по кібербезпеці!! Шмарклежуйство може привести до фатальних наслідків.
показать весь комментарий
16.10.2025 08:23 Ответить
Какой нахер ответ если член ес ,, Венгрия,, сиярто едет в Москву и ноет как им херово без ********* нефти и газа.
показать весь комментарий
16.10.2025 08:24 Ответить
і таки зламав...
показать весь комментарий
16.10.2025 08:55 Ответить
А в чому сенсація, то? Розвідки стежать і шпигують за всіма, навіть за союзникам. Китай зламував в Британии, Британія здобувала в Китаї.... І так у всіх інших.
Де сенсація то......
показать весь комментарий
16.10.2025 09:00 Ответить
Нема чого купувати дешеві ксяомі для державних структур.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:03 Ответить
 
 