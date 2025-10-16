Китай более 10 лет взламывал правительственные системы Великобритании, - Bloomberg

Китай в течение более десяти лет систематически взламывал правительственные системы Великобритании, получая доступ к документам низкого и среднего уровня секретности. Среди полученных данных были конфиденциальные документы по правительственной политике, частные сообщения и отдельные дипломатические телеграммы.

В то же время представитель правительства Великобритании подчеркнул, что самый высокий уровень секретности остался нетронутым. Представитель правительства отметил, что сверхсекретная информация, требующая максимальной защиты, не была скомпрометирована несмотря на многолетние попытки доступа со стороны Китая.

По данным источников, нарушение безопасности зафиксировали в лондонском центре обработки данных, который хранил конфиденциальную правительственную информацию и был продан организации, связанной с Китаем, во времена консервативного правительства. Тогдашние министры рассматривали возможность уничтожения центра, прежде чем его удалось защитить другими способами.

Разоблачения появились на фоне политического давления на премьер-министра Кира Стармера из-за политики в отношении Китая после того, как британские прокуроры не смогли обеспечить обвинительный приговор двум мужчинам за шпионаж в пользу Пекина. По словам Королевской прокуратуры, провал дела был связан с отказом предыдущих правительств официально признавать Китай угрозой национальной безопасности.

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные, были скомпрометированы. Бывший министр безопасности Том Тугендхат подтвердил эту информацию, но не предоставил деталей.

