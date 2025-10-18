Россия вербует "одноразовых" агентов в Европе, - СВР
С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские спецслужбы выслали примерно 700 российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Теперь россияне начали активно привлекать "одноразовых" агентов среди гражданских в Европе через соцсети, церкви и спортивные клубы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.
"Самые масштабные чистки произошли в Болгарии, где статус persona non grata получили 82 представителя российских дипучреждений. В Германии выслали 65 человек, в Польше - 58, Румынии - 52, Словакии - 39, Нидерландах и Словении - по 34 и др.", - говорится в сообщении.
После потери сети под дипломатическим прикрытием российские спецслужбы переключились на вербовку "одноразовых агентов" среди гражданских в Европе:
- 47 случаев обвинений в шпионаже в пользу Москвы зафиксировано в Польше;
- 20 - в Эстонии;
- 19 - в Латвии;
- 12 - в Германии;
- 10 - в Соединенном Королевстве.
В общем подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 европейских странах.
Интернет и соцсети как инструмент вербовки Россией агентов в Европе
Российские вербовщики активно используют интернет, социальные сети, церковные громады, спортивные клубы и массовые мероприятия для поиска потенциальных исполнителей.
Таких людей, как правило, привлекают только один раз - для получения информации или выполнения определенных задач в пользу агрессора. Это является частью гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв безопасности европейских государств.
"Призываем украинцев и граждан других стран к бдительности, чтобы не стать инструментом российской агрессии", - отметили в СВР.
