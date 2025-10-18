РУС
Россия вербует "одноразовых" агентов в Европе, - СВР

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские спецслужбы выслали примерно 700 российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Теперь россияне начали активно привлекать "одноразовых" агентов среди гражданских в Европе через соцсети, церкви и спортивные клубы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Самые масштабные чистки произошли в Болгарии, где статус persona non grata получили 82 представителя российских дипучреждений. В Германии выслали 65 человек, в Польше - 58, Румынии - 52, Словакии - 39, Нидерландах и Словении - по 34 и др.", - говорится в сообщении.

После потери сети под дипломатическим прикрытием российские спецслужбы переключились на вербовку "одноразовых агентов" среди гражданских в Европе:

  • 47 случаев обвинений в шпионаже в пользу Москвы зафиксировано в Польше;
  • 20 - в Эстонии;
  • 19 - в Латвии;
  • 12 - в Германии;
  • 10 - в Соединенном Королевстве.

В общем подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 европейских странах.

Интернет и соцсети как инструмент вербовки Россией агентов в Европе

Российские вербовщики активно используют интернет, социальные сети, церковные громады, спортивные клубы и массовые мероприятия для поиска потенциальных исполнителей.

Таких людей, как правило, привлекают только один раз - для получения информации или выполнения определенных задач в пользу агрессора. Это является частью гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв безопасности европейских государств.

"Призываем украинцев и граждан других стран к бдительности, чтобы не стать инструментом российской агрессии", - отметили в СВР.

меркель одноразову вже вислали на кацапстан?
18.10.2025 11:16 Ответить
Ні, вона багаторазова повія хоч і поза штатом.
18.10.2025 11:25 Ответить
Кацапи -це реально пліснява на тілі планети. Нічого окрім деструктивна не продукують.
18.10.2025 11:21 Ответить
багаторазовий рудий унітазний йоржик набагато краще одноразових гандонів
18.10.2025 11:21 Ответить
Він багаторазовий, бо не дарма чорт жириновський вистав ящик дорогого шампанського після першого обрання трампа на перший термін на пост президента США. Під час "распітія" шампанського проголошувалися різні тости з одним лейтмотивом, - Трампнаш, трамп-пам-пам! -
18.10.2025 11:27 Ответить
Європейці дуже розслабились. Понавигадували законів, які захищають не більшість а меншість, надають права, а платникам податків лише обов'язків понавішували.
Ворог і користується.
Вважаю що це кацапи вдало провели переселення муслімів у Європу, Штати, Австралію, навіть Японію. Щоб розхитувати ці країни зсередини. Роздмухувати протистояння у суспільствах
18.10.2025 11:29 Ответить
Як тільки позбавити парашу оплачувати послуги цих вилупків вони самі самоліквідуються. Ідеологічно вони просто покидьки. Задарма ніхто на кацапню працювати не буде.
18.10.2025 12:12 Ответить
А з приїздом ***** до Будапешту їх кількість возрасте у сотні раз
ЄВРОПА НЕ СПИ
18.10.2025 11:38 Ответить
Тест, що не станеш одноразовим )
18.10.2025 11:41 Ответить
 
 