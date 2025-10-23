Трое мужчин арестованы в Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Британская полиция арестовала в Лондоне трех мужчин, которых подозревают в содействии российской разведке.
Отмечается, что трое мужчин в возрасте 44, 45 и 48 лет были арестованы по адресам в западной и центральной частях Лондона детективами из отдела по борьбе с терроризмом.
Сообщается, что в настоящее время мужчины находятся под стражей.
Активизация шпионов в Британии
"Мы наблюдаем рост количества лиц, которых мы бы назвали "агентами", завербованными иностранными разведслужбами, и эти аресты напрямую связаны с нашими постоянными усилиями по пресечению такой деятельности", - заявил руководитель Контртеррористического отдела Лондона командир Доминик Мерфи.
Он добавил, что любому, у кого может возникнуть желание "осуществить преступную деятельность от имени иностранного государства" в Великобритании, стоит хорошо подумать.
"Такая деятельность будет расследована, и каждый, кто будет признан причастным к ней, может быть привлечен к ответственности, а тех, кто будет признан виновным, могут ждать очень серьезные последствия", - сказал Мерфи.
Напомним, ранее контрразведка Британии предупреждала политиков об угрозе шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.
