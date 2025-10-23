Трое мужчин арестованы в Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Британская полиция арестовала в Лондоне трех мужчин, которых подозревают в содействии российской разведке.

Отмечается, что трое мужчин в возрасте 44, 45 и 48 лет были арестованы по адресам в западной и центральной частях Лондона детективами из отдела по борьбе с терроризмом.

Сообщается, что в настоящее время мужчины находятся под стражей.

Активизация шпионов в Британии

"Мы наблюдаем рост количества лиц, которых мы бы назвали "агентами", завербованными иностранными разведслужбами, и эти аресты напрямую связаны с нашими постоянными усилиями по пресечению такой деятельности", - заявил руководитель Контртеррористического отдела Лондона командир Доминик Мерфи.

Он добавил, что любому, у кого может возникнуть желание "осуществить преступную деятельность от имени иностранного государства" в Великобритании, стоит хорошо подумать.

"Такая деятельность будет расследована, и каждый, кто будет признан причастным к ней, может быть привлечен к ответственности, а тех, кто будет признан виновным, могут ждать очень серьезные последствия", - сказал Мерфи.

Напомним, ранее контрразведка Британии предупреждала политиков об угрозе шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.