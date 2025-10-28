Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок после введения санкций Великобританией.

Самый новый в Китае нефтеперерабатывающий завод, мощностью 400 тысяч баррелей в день, в настоящее время работает более чем на 90% своей производительности. По словам источников агентства, Yulong планирует импортировать 15 партий российской нефти в ноябре.

Большинство поставок составит смесь ESPO, однако среди них также будут Urals и Sokol.

Объемы импорта

Объемы импорта могут достичь от 370 до 405 тысяч баррелей в день, что станет рекордным месячным показателем для компании. Для сравнения, средний уровень потребления Yulong составляет около 200 тысяч баррелей в сутки.

Решение увеличить закупки из России приняли через несколько дней после того, как 16 октября Великобритания включила компанию в санкционный список.

Reuters отмечает, что санкции США и ЕС против торговли российской нефтью заставили ряд китайских государственных импортеров и индийские нефтеперерабатывающие предприятия временно приостановить закупки.

Из-за этого поставки сортов ESPO и Urals ищут новых покупателей - в частности, на азиатских рынках, где Yulong сейчас играет все большую роль.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

