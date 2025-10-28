РУС
Китайский НПЗ резко увеличивает импорт российской нефти после британских санкций, - Reuters

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного использования

Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок после введения санкций Великобританией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Самый новый в Китае нефтеперерабатывающий завод, мощностью 400 тысяч баррелей в день, в настоящее время работает более чем на 90% своей производительности. По словам источников агентства, Yulong планирует импортировать 15 партий российской нефти в ноябре.

Большинство поставок составит смесь ESPO, однако среди них также будут Urals и Sokol.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уцелевшие российские НПЗ увеличили производство, поэтому удары следует продолжать, - Зеленский

Объемы импорта

Объемы импорта могут достичь от 370 до 405 тысяч баррелей в день, что станет рекордным месячным показателем для компании. Для сравнения, средний уровень потребления Yulong составляет около 200 тысяч баррелей в сутки.

Решение увеличить закупки из России приняли через несколько дней после того, как 16 октября Великобритания включила компанию в санкционный список.

Reuters отмечает, что санкции США и ЕС против торговли российской нефтью заставили ряд китайских государственных импортеров и индийские нефтеперерабатывающие предприятия временно приостановить закупки.

Из-за этого поставки сортов ESPO и Urals ищут новых покупателей - в частности, на азиатских рынках, где Yulong сейчас играет все большую роль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономика РФ базируется на нефти и газе. Сократите эти доходы, и война прекратится, - сенатор Грэм

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

"нахєра" ця мова? Трамп сказав щоб не купували російську - значить всі так і роблять,
а хто купує той БаЙдЕн і буде платити 10000000000006789003456677689770998 % мита.
28.10.2025 15:39 Ответить
Косоокі виродки.
28.10.2025 15:47 Ответить
А в один момент,надірвуця ,це не вічне
28.10.2025 15:51 Ответить
Тим часом, ВСЯ Європа продовжує робити бізнес (величезними обсягами!) з коммі_китаєм.
28.10.2025 16:05 Ответить
"трампло" в курсі , як "санкціями", допомогти кровопивцю куйлу, баксами
28.10.2025 16:18 Ответить
 
 