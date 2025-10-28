Китайський НПЗ різко збільшує імпорт російської нафти після британських санкцій, - Reuters

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує закупівлі російської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок після запровадження санкцій Великою Британією.

Найновіший у Китаї нафтопереробний завод, потужністю 400 тисяч барелів на день, нині працює на понад 90% своєї продуктивності. За словами джерел агентства, Yulong планує імпортувати 15 партій російської нафти у листопаді.

Більшість поставок становитиме суміш ESPO, однак серед них також будуть Urals та Sokol.

Обсяги імпорту

Обсяги імпорту можуть досягти від 370 до 405 тисяч барелів на день, що стане рекордним місячним показником для компанії. Для порівняння, середній рівень споживання Yulong становить близько 200 тисяч барелів на добу.

Рішення збільшити закупівлі з Росії ухвалили через кілька днів після того, як 16 жовтня Велика Британія включила компанію до санкційного списку.

Reuters зазначає, що санкції США та ЄС проти торгівлі російською нафтою змусили низку китайських державних імпортерів та індійські нафтопереробні підприємства тимчасово призупинити закупівлі.

Через це поставки сортів ESPO та Urals шукають нових покупців - зокрема, на азійських ринках, де Yulong наразі відіграє все більшу роль.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

