2 856 6

Китайський НПЗ різко збільшує імпорт російської нафти після британських санкцій, - Reuters

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує закупівлі російської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок після запровадження санкцій Великою Британією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Найновіший у Китаї нафтопереробний завод, потужністю 400 тисяч барелів на день, нині працює на понад 90% своєї продуктивності. За словами джерел агентства, Yulong планує імпортувати 15 партій російської нафти у листопаді.

Більшість поставок становитиме суміш ESPO, однак серед них також будуть Urals та Sokol.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вцілілі російські НПЗ збільшили виробництво, тому удари слід продовжувати, – Зеленський

Обсяги імпорту

Обсяги імпорту можуть досягти від 370 до 405 тисяч барелів на день, що стане рекордним місячним показником для компанії. Для порівняння, середній рівень споживання Yulong становить близько 200 тисяч барелів на добу.

Рішення збільшити закупівлі з Росії ухвалили через кілька днів після того, як 16 жовтня Велика Британія включила компанію до санкційного списку.

Reuters зазначає, що санкції США та ЄС проти торгівлі російською нафтою змусили низку китайських державних імпортерів та індійські нафтопереробні підприємства тимчасово призупинити закупівлі.

Через це поставки сортів ESPO та Urals шукають нових покупців - зокрема, на азійських ринках, де Yulong наразі відіграє все більшу роль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економіка РФ базується на нафті та газі. Скоротіть ці доходи, і війна припиниться, - сенатор Грем

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

імпорт (2783) нафта (6000) НПЗ (773) росія (68691)
"нахєра" ця мова? Трамп сказав щоб не купували російську - значить всі так і роблять,
а хто купує той БаЙдЕн і буде платити 10000000000006789003456677689770998 % мита.
28.10.2025 15:39 Відповісти
Косоокі виродки.
28.10.2025 15:47 Відповісти
А в один момент,надірвуця ,це не вічне
28.10.2025 15:51 Відповісти
Тим часом, ВСЯ Європа продовжує робити бізнес (величезними обсягами!) з коммі_китаєм.
28.10.2025 16:05 Відповісти
"трампло" в курсі , як "санкціями", допомогти кровопивцю куйлу, баксами
28.10.2025 16:18 Відповісти
Потому что надо наносить удары не по НПЗ, а по добыче, чтобы ее сокращать. Чтобы востановить добычу газа и нефти - России понадобятся годы, а без Западного оборудования это вообще невозможно для России, особенно где вечная мерзлота и большая глубина. Удары по добыче будут сокращать экспорт России. А удары просто в никуда, как сейчас делают - это саботаж! Даже удары по НПЗ не наносят уже урона, потому что НПЗ во первых просто проводят замену модуля и все работает, а во вторых НПЗ есть в Беларуси, Китае, Казахстане, Индии, Индонезии, и т.д. И Россия к этим ударам адаптирована уже. Нужно бить по добыче - все удары только по добыче должны быть. Потому что она огромная в России и много добывающих установок. Потому нужно не просто камикадзе делать, а нужно делать эти камикадзе или матками дронов или делать их бомбардировщиками и чтобы один такой бомбардировщик сразу скидывал снаряды кассетные, чтобы они в воздухе взрывались и накрывали площади как несколько футбольных полей или просто сам самолет начинять касетами и чтобы он разбрасывал кассеты, ну или придумать как делать так, чтобы большие площади накрывать или термитной смесью начинять или фосфорными бомбами и чтобы их раскидывать и поджигать всю добычу нефти и газа. Только это настоящий урон, который остановит продажи на экспорт нефти и газа и потоки денег в Россию. А на рынках начнется веселуха. Начнут скавчать крысы. Но Украине нужна победа для красивого завершения этой истории. Если эта власть этого не будет делать, то ее нужно гнать, потому что они работают против интересов Украины. Митинги нужно проводить и покончить с саботажем - умышленным неисполнением и недобросовестным выполнением обязанностей, скрытое противодействие нанесению ударов несущих урон добыче в России и намеренный срыв этих ударов. Это квалифицируется, как гос измена и пособничество врагу во время войны. За такое расстрел по законам справедливости. Народ Украины страдает, а крысы с врагом за одно и против Украины. Так войну не выиграть, если во власти сидят те, кто умышлено запускает беспилотники бесцельно на уничтожение, по пару беспилотников в разные города - чисто чтобы их уничтожили ПВО и урона не было никакого. Это работа на Путина по факту! И все что они своровали и нажились на Украине будет им не потребно в тюрьме на пожизненном сроке. Сказка для предателей закончится. И будут уничтожены и те предатели, что в России, и те, что в Монако. Будет создана спецслужба, которую не остановит никто и ничто - это будет эскадрон смерти, который весь список уработает!!!
28.10.2025 16:54 Відповісти
 
 