Економіка РФ базується на нафті та газі. Скоротіть ці доходи, і війна припиниться, - сенатор Грем

Ключ до припинення війни в Україні полягає у скороченні доходів Росії від продажу нафти і газу. Нові санкції США проти РФ вже ускладнили взаємодію Пекіна з Москвою.

в ефірі Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Так, ключ до припинення війни полягає в тому, що економіка Путіна базується на нафті та газі. Тож, якби зменшити доходи РФ від продажу нафти та газу, її б вибили з гри. Найбільшим покупцем російської нафти є Китай, трійка лідерів - це КНР, Індія і Бразилія. Що, якби одного дня Путіну зателефонували з усіх трьох країн і сказали: "Треба сідати за стіл мирних переговорів, бо це зараз нам шкодить. Це шлях до завершення війни", - зазначив він.

Санкції США ускладнюють торгівлю Росії з Китаєм та Індією

Грем наголосив на тому, що санкції США проти "Роснефть" і "Лукойл" вже ускладнили взаємодію Китаю з Росією. Китайська сторона відмовляється від переробки російської нафти.

"Те саме ви бачите в Індії. Але нам потрібно більше санкцій. Одна з цілей цієї зустрічі в Китаї для мене - щоб президент Трамп заручився допомогою президента Сі Цзіньпіна, щоб підштовхнути Путіна до мирного столу. Я завжди вірив, що якби китайський президент зателефонував Путіну і сказав йому, що настав час припинити цю війну, бо ви зараз шкодите моїй економіці, моїй країні, вона б закінчилася, і я сподіваюся, що це станеться", - підсумував він.

Які санкції вже запровадили США проти РФ

З 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати Америки запровадили численні економічні та фінансові санкції проти Росії. Ці заходи спрямовані на ослаблення економіки Росії, обмеження її здатності фінансувати війну та посилення тиску на уряд Кремля.

Основні санкційні кроки США:

блокування активів Центрального банку Росії;

відключення від SWIFT;

санкції проти ключових енергетичних компаній;

обмеження фінансових операцій;

санкції проти енергетичних компаній "Роснефть" та "Лукойл";

розширення санкцій проти фінансових установ;

обмеження експорту технологій;

санкції проти фізичних осіб та компаній;

запровадження "Sanctioning Russia Act"

Ці заходи є частиною скоординованих дій США та їхніх союзників, спрямованих на припинення агресії Росії проти України та посилення економічного тиску на Кремль.

