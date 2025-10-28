УКР
Новини Санкції проти Росії
Економіка РФ базується на нафті та газі. Скоротіть ці доходи, і війна припиниться, - сенатор Грем

Санкції проти Росії: Китай та Індія зменшують торгівлю нафтою – Грем

Ключ до припинення війни в Україні полягає у скороченні доходів Росії від продажу нафти і газу. Нові санкції США проти РФ вже ускладнили взаємодію Пекіна з Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Так, ключ до припинення війни полягає в тому, що економіка Путіна базується на нафті та газі. Тож, якби зменшити доходи РФ від продажу нафти та газу, її б вибили з гри. Найбільшим покупцем російської нафти є Китай, трійка лідерів - це КНР, Індія і Бразилія. Що, якби одного дня Путіну зателефонували з усіх трьох країн і сказали: "Треба сідати за стіл мирних переговорів, бо це зараз нам шкодить. Це шлях до завершення війни", - зазначив він.

Санкції США ускладнюють торгівлю Росії з Китаєм та Індією

Грем наголосив на тому, що санкції США проти "Роснефть" і "Лукойл" вже ускладнили взаємодію Китаю з Росією. Китайська сторона відмовляється від переробки російської нафти.

"Те саме ви бачите в Індії. Але нам потрібно більше санкцій. Одна з цілей цієї зустрічі в Китаї для мене - щоб президент Трамп заручився допомогою президента Сі Цзіньпіна, щоб підштовхнути Путіна до мирного столу. Я завжди вірив, що якби китайський президент зателефонував Путіну і сказав йому, що настав час припинити цю війну, бо ви зараз шкодите моїй економіці, моїй країні, вона б закінчилася, і я сподіваюся, що це станеться", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не можуть ефективно зупинити російські енергогіганти через підтримку Китаю, - WSJ

Які санкції вже запровадили США проти РФ

З 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати Америки запровадили численні економічні та фінансові санкції проти Росії. Ці заходи спрямовані на ослаблення економіки Росії, обмеження її здатності фінансувати війну та посилення тиску на уряд Кремля.

Основні санкційні кроки США:

  • блокування активів Центрального банку Росії;
  • відключення від SWIFT;
  • санкції проти ключових енергетичних компаній;
  • обмеження фінансових операцій;
  • санкції проти енергетичних компаній "Роснефть" та "Лукойл";
  • розширення санкцій проти фінансових установ;
  • обмеження експорту технологій;
  • санкції проти фізичних осіб та компаній;
  • запровадження "Sanctioning Russia Act"

Ці заходи є частиною скоординованих дій США та їхніх союзників, спрямованих на припинення агресії Росії проти України та посилення економічного тиску на Кремль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одних санкцій недостатньо: Путіна не зупинити без зброї для України, - Sky News

путін володимир (25036) санкції (12923) Грем Ліндсі (131)
+4
Золоті сслова Сенатора Грема. А як тоді бути міндічам, друзякам Коломойського і Зеленського? Виходить так, що їх алмазний бізнес на росії у них закриється?
28.10.2025 09:56
+2
150 млд рашка має від продажу нафти газу і різної мазути - 150 млд від продажу міндобрив лісу металу риби зерна алмазів золота зерна .........
28.10.2025 09:54
+1
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем - дебіл, і він думає, що усі інші - теж.
28.10.2025 09:57
150 млд рашка має від продажу нафти газу і різної мазути - 150 млд від продажу міндобрив лісу металу риби зерна алмазів золота зерна .........
28.10.2025 09:54
міндобрива - це бізнес ліліпута - це не в казну а його дітям та на пенсію.
ліс - можливо - тільки хіба що оптом всю тацгу продасть китайцям.
металургія в росії у дупі - навіть виробництво дорогого титану в стагнації.
алмази - це це не той рівень.
про рибу та два рази зерно - насмішив...
... а золота навіть в золозапасах малувато - почитай про золото і зрозумієш що це не знрно і не нафта - його запаси дуже-дуже обмежені...
...
тепер стосовно зерна - я бачу ти взагалі не в курсі - я тобі розповім
- це епічна історія
- перед війною (2020) ліліпут податково обмежив імпорт зерна з росії в надії що ціни різко підскочать - для бунтів у Африці...
- натомість ВСІ конкуренти, як то Держава Україна, Бразилія,... різко наростили виробництво і почали отримувати за це хороші гроші...
- коли кацапи вирілили повернутися на ринок (це рік 2023) - то їхнє зерно уже нікому не стало потрібним
...
ось яксь так
28.10.2025 11:18
Почитай які країни і скільки експортують зерна - по роках
28.10.2025 11:45
Давай посилання - почитаю.
28.10.2025 11:51
Посилання? - гугл
28.10.2025 11:53
економіка кацапів базується на підтримці китайців і вони будуть шукати нові способи допомоги кацапам
28.10.2025 10:06
Китай не будет викидати ті мільярди на вітер, які рашка викидае на війну.
28.10.2025 10:11
Точно? А якщо для Китаю це не "викидання грошей" а "інвестиція" в руйнування системи міжнародних відносин місце в яких Китай не влаштовує ? 🤔
28.10.2025 10:37
Тисячолітньому Китаї головне дешеві ресурси качати з рашки і продавати рашці втридорога ВЛАСНУ продукцію - а більш нічого...
... будь хто б так зробив, з конкурентом, що від тебе залежить
28.10.2025 11:21
ну який він "тисячолітній"? КНР утворено в 1949 то якісь тупачки закинули дурницю про те що "Китай грає в довгу" і ліплять до різних держав на цій території "єдину національну історію". Тоді вже логічніше Тайвань називати "тисячолітнім Китаєм" вони свою китайську республіку аж в 1912 проголосили, та потім їх комі з материка погнали
28.10.2025 11:49
Тисячолітня держава - це та яка ДУМАЄ І ПЛАНУЄ як існувати ТИСЯЧУ років.
Цей термін ще художник застосовував до "тисячолітнього рейху"
продублюю:
Тому Держава Україна, ЄС, США, Китай - це тисячолітні держави.
росія - це держава гопнік - одноднєвка - ще не встигла в 1993 році народитися після перевороту єльцина - як все що робить то веде віни та проїдає подорунки ссср та бездумно викачує нафту та газ - що доречі не тисячолітні...
28.10.2025 11:54
кацапи говорять, що Китай "іх нє прєдаст", а саме будуть додавати до російської нафти кілька крапель іншої нафти і це вже не буде вважатися як російська нафта, тому торгівля буде йти і бабло буде поступати в росію
28.10.2025 10:08
Бо вони свято вірять що Китай іх союзник і брательник. А це не так....
28.10.2025 10:13
Не вірять вони в це - простого ваньку не берем до уваги бо шо йому скажуть в то він і повірить ( ну розказали їм шо ми викопали чорне море вони і повірили в це ). Якшо підвернеться нагода кацапи зроблять китайцям такоє шо китайцям в найгіршому жаху не могло би приснитися .
28.10.2025 11:26
в Китае на законодательном уровне запрещено покупать у одной страны свыше 20% импортируемой нефти. хотят этот закон изменить(отменить).
28.10.2025 10:14
За 4 роки ліліпут угробив росіянську економіку на століття вперед...
... по міркам історії - це лише мить.
Тисячолітня Держава - як то США, Китай, ЄС - бачать своє майбутнє за десять, п'ятдесят, сто і тисячу років далі - тому розуміють, що росія уже не жілєц.
28.10.2025 11:25 Відповісти
А шо в вашому списку США роблять - вони навіть половину шляху не пройшло до тисячоліття . А ЄС то взагалі не держава . Та навіть Китай ніколи не мав 1 тисячу років безперевної державності - бо то монголи то уйгури їх завоювували .
28.10.2025 11:38
... "тисячолітня Держава" - це та яка ДУМАЄ як прожити тисячу років
Тому Держава Україна, ЄС, США, Китай - це тисячолітні держави.
росія - це держава гопнік - одноднєвка - ще не встигла в 1993 році народитися після перевороту єльцина - як все що робить то веде віни та проїдає подорунки ссср та бездумно викачує нафту та газ - що доречі не тисячолітні...
подумай про це
28.10.2025 11:45 Відповісти
А нафта і газ таки тисячолітні можуть бути - бо судячи з деяких даних вони дотеперка синтезуються в надрах Землі .
28.10.2025 11:59
мені якось посрати на економіку росії, то їх вибір, мене цікавить, що буде у нас в найближчі 5-10 років. Бо ще 5-10 років піздьожі про ******* "санкції" проти росії,які не мають ефекту, і нас може не бути. Звісно, що США, Європа , Китай будуть, а от нас може не бути.
28.10.2025 11:56
Писав уже вчора, єдині дієві санкції проти кацапетівки вимірюються в тротиловому еквіваленті.
28.10.2025 10:18
На жаль найкривавіший світовий терорист путін цього не розуміє ,в економіці повний нуль для цього виродка понад усе "велич росії" тероторії і щоб всі боялися. Так звана росія має найбільшу територію в світі ,60% якої майже не заселена ,але виродку мало землі хоч тобі паскуда вистачить метр на два на кацапщині А що до бидло населенія то йому пофіг скільки здохне чортів бидло всерівно мовчить і рівень життя менше всього хвилює "била б водка і хлебушек",тому допоки цю рашиську паскуду не знищать воно і далі буде марити чужими територіями.
28.10.2025 10:28
Економіка рф базується на нафті і газі, але економіка рф не впливає на війну - кацапи воюватимуть навіть на підножному кормі - ягерюлі і пареній рєпі, одягнуті у шкури з каменюками і палками у руках. На війну впливаж їхнє імперське нутро, яке впевнене, що саме імперці мають жити краще за тих, хто їх оточує і тому не вміючи робити своє життя кращим вони роблять гіршим життя тих, хто їх оточує. Руйнувати треба власне їхню імперськість у мізках і на картах, дроблячи імперію на удільні улуси і заганяючи імперців у болота. Ось чого не розуміють начебро розумні і освіченіна кшалт Гріна.
28.10.2025 10:47
 
 