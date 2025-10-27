УКР
США не можуть ефективно зупинити російські енергогіганти через підтримку Китаю, - WSJ

Санкції США і російський газ

Американське видання The Wall Street Journal заявило, що ефективність санкцій США проти російських енергетичних компаній залишається сумнівною. Росії вдалося обійти обмеження щодо заводу Arctic LNG 2 завдяки співпраці з Китаєм.

США не накладали санкцій на китайський порт

За даними видання, із серпня 2025 року РФ відправила з Arctic LNG 2 вже 11 танкерів зі скрапленим газом, попри діючі санкції. Газ активно закуповує Китай — через порт Бейхай, який став спеціальним хабом для російського арктичного СПГ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що Вашингтон не запровадив санкцій проти цього порту, хоча Велика Британія зробила це ще на початку жовтня. Китай, зі свого боку, заявляє, що виступає проти "односторонніх санкцій, не заснованих на міжнародному праві".

Аналітики наголошують: Бейхай керується державною компанією China Oil & Gas Pipeline Network, яка мало залежить від долара, що знижує ризик вторинних санкцій.

Експерти вважають, що така ситуація зменшує ефективність нових санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойлу", введених 22 жовтня. Обмеження охоплюють також десятки дочірніх структур цих компаній, однак вплив на доходи російського енергосектору поки незначний.

Читайте: Зеленський про санкції США проти РФ: Москва може втрачати до $5 млрд щомісяця

Китай (4985) росія (68665) санкції (12913) США (24634) війна в Україні (6712)
сдаємса ? Чи що wsj пропонує . Ясен фіг, що китай рятує парашу.

Там крім китаю, ще зачаїлась індія, яка тишком-нишком закуповує енергоносіїв - як китай, на секундочку.
27.10.2025 14:14 Відповісти
Ефективні санкції проти "російських енергетичних компаній" може накласти Україна. Було б тільки чим добре накласти, бажано по балістичній траєкторії.
27.10.2025 14:18 Відповісти
дайте оружие Украине,и она остановит навсегда энергетику параши так,что узкоглазым некому будет помогать
27.10.2025 14:42 Відповісти
Лавров вже дав... згоду від ім хйла на умови Трампа про заморозку... На Україну чекає новий тиск, схожий як Трамп тиском на Ізраїль перемагав ХАМАС...
27.10.2025 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U1DmHgjN3l0&t=1s
27.10.2025 14:56 Відповісти
Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров Джерело: https://censor.net/ua/n3581785)

Трамп готовий перемагати у 9ій війні- новина також сьогодні на ЦН у т ч .
27.10.2025 15:00 Відповісти
Єдині дійсно дієві санкції вимірюються виключно у тротиловому еквіваленті.
27.10.2025 15:25 Відповісти
 
 