США не можуть ефективно зупинити російські енергогіганти через підтримку Китаю, - WSJ

Американське видання The Wall Street Journal заявило, що ефективність санкцій США проти російських енергетичних компаній залишається сумнівною. Росії вдалося обійти обмеження щодо заводу Arctic LNG 2 завдяки співпраці з Китаєм.

США не накладали санкцій на китайський порт

За даними видання, із серпня 2025 року РФ відправила з Arctic LNG 2 вже 11 танкерів зі скрапленим газом, попри діючі санкції. Газ активно закуповує Китай — через порт Бейхай, який став спеціальним хабом для російського арктичного СПГ.

Журналісти зазначають, що Вашингтон не запровадив санкцій проти цього порту, хоча Велика Британія зробила це ще на початку жовтня. Китай, зі свого боку, заявляє, що виступає проти "односторонніх санкцій, не заснованих на міжнародному праві".

Аналітики наголошують: Бейхай керується державною компанією China Oil & Gas Pipeline Network, яка мало залежить від долара, що знижує ризик вторинних санкцій.

Експерти вважають, що така ситуація зменшує ефективність нових санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойлу", введених 22 жовтня. Обмеження охоплюють також десятки дочірніх структур цих компаній, однак вплив на доходи російського енергосектору поки незначний.

