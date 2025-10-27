РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9091 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
1 534 7

США не могут эффективно остановить российских энергогигантов из-за поддержки Китая, - WSJ

Санкции США и российский газ

Американское издание The Wall Street Journal заявило, что эффективность санкций США против российских энергетических компаний остается сомнительной. России удалось обойти ограничения по заводу Arctic LNG 2 благодаря сотрудничеству с Китаем.

США не накладывали санкций на китайский порт

По данным издания, с августа 2025 года РФ отправила с Arctic LNG 2 уже 11 танкеров со сжиженным газом, несмотря на действующие санкции. Газ активно закупает Китай - через порт Бейхай, который стал специальным хабом для российского арктического СПГ, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Журналисты отмечают, что Вашингтон не ввел санкций против этого порта, хотя Великобритания сделала это еще в начале октября. Китай, со своей стороны, заявляет, что выступает против "односторонних санкций, не основанных на международном праве".

Аналитики отмечают: Бейхай управляется государственной компанией China Oil & Gas Pipeline Network, которая мало зависит от доллара, что снижает риск вторичных санкций.

Эксперты считают, что такая ситуация уменьшает эффективность новых санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", введенных 22 октября. Ограничения охватывают также десятки дочерних структур этих компаний, однако влияние на доходы российского энергосектора пока незначительно.

Читайте: Зеленский о санкциях США против РФ: Москва может терять до $5 млрд ежемесячно

Автор: 

Китай (3232) россия (97824) санкции (11980) США (28158) война в Украине (6659)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сдаємса ? Чи що wsj пропонує . Ясен фіг, що китай рятує парашу.

Там крім китаю, ще зачаїлась індія, яка тишком-нишком закуповує енергоносіїв - як китай, на секундочку.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:14 Ответить
Ефективні санкції проти "російських енергетичних компаній" може накласти Україна. Було б тільки чим добре накласти, бажано по балістичній траєкторії.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:18 Ответить
дайте оружие Украине,и она остановит навсегда энергетику параши так,что узкоглазым некому будет помогать
показать весь комментарий
27.10.2025 14:42 Ответить
Лавров вже дав... згоду від ім хйла на умови Трампа про заморозку... На Україну чекає новий тиск, схожий як Трамп тиском на Ізраїль перемагав ХАМАС...
показать весь комментарий
27.10.2025 14:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U1DmHgjN3l0&t=1s
показать весь комментарий
27.10.2025 14:56 Ответить
Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров Джерело: https://censor.net/ua/n3581785)

Трамп готовий перемагати у 9ій війні- новина також сьогодні на ЦН у т ч .
показать весь комментарий
27.10.2025 15:00 Ответить
Єдині дійсно дієві санкції вимірюються виключно у тротиловому еквіваленті.
показать весь комментарий
27.10.2025 15:25 Ответить
 
 