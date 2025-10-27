США не могут эффективно остановить российских энергогигантов из-за поддержки Китая, - WSJ
Американское издание The Wall Street Journal заявило, что эффективность санкций США против российских энергетических компаний остается сомнительной. России удалось обойти ограничения по заводу Arctic LNG 2 благодаря сотрудничеству с Китаем.
США не накладывали санкций на китайский порт
По данным издания, с августа 2025 года РФ отправила с Arctic LNG 2 уже 11 танкеров со сжиженным газом, несмотря на действующие санкции. Газ активно закупает Китай - через порт Бейхай, который стал специальным хабом для российского арктического СПГ, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что Вашингтон не ввел санкций против этого порта, хотя Великобритания сделала это еще в начале октября. Китай, со своей стороны, заявляет, что выступает против "односторонних санкций, не основанных на международном праве".
Аналитики отмечают: Бейхай управляется государственной компанией China Oil & Gas Pipeline Network, которая мало зависит от доллара, что снижает риск вторичных санкций.
Эксперты считают, что такая ситуация уменьшает эффективность новых санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", введенных 22 октября. Ограничения охватывают также десятки дочерних структур этих компаний, однако влияние на доходы российского энергосектора пока незначительно.
Там крім китаю, ще зачаїлась індія, яка тишком-нишком закуповує енергоносіїв - як китай, на секундочку.
Трамп готовий перемагати у 9ій війні- новина також сьогодні на ЦН у т ч .