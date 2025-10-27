Зеленский о санкциях США против РФ: Москва может терять до $5 млрд ежемесячно
Президент Владимир Зеленский считает, что в результате введения новых санкций США Россия будет терять до $5 млрд ежемесячно.
Об этом он заявил Axios, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, разговор между Рубио и Лавровым не был положительным, поскольку россияне сделали то же, что и после встречи на Аляске.
"Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его люди отвергают то, что говорит Трамп", - пояснил Зеленский.
Глава государства считает, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России после введения новых санкций. Как пример, это резкие комментарии заместителя председателя Совбеза РФ Медведева и рост "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.
Зеленский также рассказал, что по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов потерянных доходов в месяц.
Он надеется на "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
📌 Росія отримала території , Азовське море, Запорізьку АЕС, воду в Крим і сухопутний коридор...
▪️США отримали корисні копалини України .
▪️Зеленський отримав безкінечну владу , можливість абсолютно безкарно красти і робити що хоче
▪️Ну а дурні українці ...
▪️От що значить ходити на вибори коли в макітрах порожньо...
Кому там був не такий Порошенко і " Мінські Домовленості " ???