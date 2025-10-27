РУС
Зеленский о санкциях США против РФ: Москва может терять до $5 млрд ежемесячно

Сколько РФ будет терять ежемесячно из-за санкций США?

Президент Владимир Зеленский считает, что в результате введения новых санкций США Россия будет терять до $5 млрд ежемесячно.

Об этом он заявил Axios, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, разговор между Рубио и Лавровым не был положительным, поскольку россияне сделали то же, что и после встречи на Аляске.

"Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его люди отвергают то, что говорит Трамп", - пояснил Зеленский.

Также читайте: С Трампом говорили не только о "Томагавках", у США есть много других вооружений, - Зеленский

Глава государства считает, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России после введения новых санкций. Как пример, это резкие комментарии заместителя председателя Совбеза РФ Медведева и рост "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.

Зеленский также рассказал, что по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов потерянных доходов в месяц.

Он надеется на "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".

Читайте: США тормозят военную машину России санкциями, - FT

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

