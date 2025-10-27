РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом Ракеты Tomahawk для Украины
683 13

С Трампом говорили не только о "Томагавках", у США есть много других вооружений, - Зеленский

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом. Не только о Томагавках

Президент Владимир Зеленский считает, что лучшим способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри России.

Об этом глава государства рассказал Axios, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, он рассказал Трампу во время встречи в Белом доме, что Украине даже не нужно будет сразу использовать ракеты.

Также читайте: Зеленский о предложении Трампа "остановиться там, где есть": Это хороший компромисс, но Путин будет против

Если Путин знает, что молчание приведет к "проблемам с энергетическими объектами России", тогда он будет разговаривать, пояснил Зеленский.

"Мы говорим не только о "Томагавках". У США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным - это только через давление", - подчеркнул он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча Трампа и Зеленского 17 октября

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Читайте: Рютте опроверг, что последняя встреча Трампа и Зеленского была "полным провалом"

Автор: 

Зеленский Владимир (22404) Трамп Дональд (6960) Томагавк (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Фламінго де? Як і мільйон дронів, небрита потужність? В 2020 році закрити програму грім 2 , це мабуть навіть найбільш дебільнішого рішення в історії України ще не було! ( За винятком 76 відсотків в 2019 році)
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
+3
Перекладається як
"Ну дай хоч щось, ну хоч трошки, головне щоб на наступні 2-3 роки вистачило, бо мої посполиті вже не вірять у хламінго і починають щось підозрювати"
показать весь комментарий
27.10.2025 12:59 Ответить
+2
А в тебе є Асфальт та Дерьмак з яким ви спите разом
показать весь комментарий
27.10.2025 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Склади зі зброєю в США
показать весь комментарий
27.10.2025 12:51 Ответить
А в тебе є Асфальт та Дерьмак з яким ви спите разом
показать весь комментарий
27.10.2025 12:52 Ответить
Фламінго де? Як і мільйон дронів, небрита потужність? В 2020 році закрити програму грім 2 , це мабуть навіть найбільш дебільнішого рішення в історії України ще не було! ( За винятком 76 відсотків в 2019 році)
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
Було. Це 18-22.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:57 Ответить
ПРОСИЛ БЫ УЖЕ СРАЗУ АВИАНОСЦЫ!
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
Тем для розмов багато, але часу мало. І людей...
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
Перекладається як
"Ну дай хоч щось, ну хоч трошки, головне щоб на наступні 2-3 роки вистачило, бо мої посполиті вже не вірять у хламінго і починають щось підозрювати"
показать весь комментарий
27.10.2025 12:59 Ответить
Говорят бабки на скамейке у подъезда хватит уже говорить, пора дело делать..
показать весь комментарий
27.10.2025 13:02 Ответить
Хватит вешать лапшу на уши. Ближе к делу !
показать весь комментарий
27.10.2025 13:04 Ответить
Прийде час, глянемо на своє, тоді - "вважЄй жабон"
показать весь комментарий
27.10.2025 13:05 Ответить
Трамп розповів подробиці свого медогляду -

то лапи ломить то хвіст відвалюється
показать весь комментарий
27.10.2025 13:11 Ответить
❗️ЗСУ звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині

Останні ворожі диверсанти ховалися в будинках Єгорівки на Олександрівському напрямку.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:12 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/14286 Петро Порошенко на телеканалі ВВС на запитання, як зупинити війну - доводить ведучому, що нині Україні потрібні не десять і не двадцять американських ракет «Томагавк», що нам потрібна ТИСЯЧА «Томагавків»:
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"
показать весь комментарий
27.10.2025 13:13 Ответить
 
 