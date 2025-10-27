С Трампом говорили не только о "Томагавках", у США есть много других вооружений, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что лучшим способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри России.
Об этом глава государства рассказал Axios, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, он рассказал Трампу во время встречи в Белом доме, что Украине даже не нужно будет сразу использовать ракеты.
Если Путин знает, что молчание приведет к "проблемам с энергетическими объектами России", тогда он будет разговаривать, пояснил Зеленский.
"Мы говорим не только о "Томагавках". У США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным - это только через давление", - подчеркнул он.
Встреча Трампа и Зеленского 17 октября
В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.
Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.
После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.
После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.
Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"