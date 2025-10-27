С Трампом говорили не только о "Томагавках", у США есть много других вооружений, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что лучшим способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри России.

Об этом глава государства рассказал Axios, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, он рассказал Трампу во время встречи в Белом доме, что Украине даже не нужно будет сразу использовать ракеты.

Если Путин знает, что молчание приведет к "проблемам с энергетическими объектами России", тогда он будет разговаривать, пояснил Зеленский.

"Мы говорим не только о "Томагавках". У США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным - это только через давление", - подчеркнул он.

Встреча Трампа и Зеленского 17 октября

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

