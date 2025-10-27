УКР
Із Трампом говорили не лише про "Томагавки", США мають багато інших озброєнь, - Зеленський

Зеленський розповів, про що говорив із Трампом. Не лише про Томагавки

Президент Володимир Зеленський вважає, що кращим способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.

Про це глава держави розповів Axios, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, він розповів Трампу під час зустрічі у Білому домі, що Україні навіть не потрібно буде одразу використовувати ракети.

Також читайте: Зеленський про пропозицію Трампа "зупинитися там, де є": Це гарний компроміс, але Путін буде проти

Якщо Путін знає, що мовчання призведе до "проблем з енергетичними об'єктами Росії", тоді він розмовлятиме, пояснив Зеленський.

"Ми говоримо не лише про "Томагавки". У США є багато схожих речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - наголосив він.

Зустріч Трампа та Зеленського 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Читайте: Рютте заперечив, що остання зустріч Трампа і Зеленського була "повним провалом"

Фламінго де? Як і мільйон дронів, небрита потужність? В 2020 році закрити програму грім 2 , це мабуть навіть найбільш дебільнішого рішення в історії України ще не було! ( За винятком 76 відсотків в 2019 році)
27.10.2025 12:56
Перекладається як
"Ну дай хоч щось, ну хоч трошки, головне щоб на наступні 2-3 роки вистачило, бо мої посполиті вже не вірять у хламінго і починають щось підозрювати"
27.10.2025 12:59
А в тебе є Асфальт та Дерьмак з яким ви спите разом
27.10.2025 12:52
Склади зі зброєю в США
27.10.2025 12:51
А в тебе є Асфальт та Дерьмак з яким ви спите разом
27.10.2025 12:52
Фламінго де? Як і мільйон дронів, небрита потужність? В 2020 році закрити програму грім 2 , це мабуть навіть найбільш дебільнішого рішення в історії України ще не було! ( За винятком 76 відсотків в 2019 році)
27.10.2025 12:56
Було. Це 18-22.
Було. Це 18-22.

27.10.2025 12:57
ПРОСИЛ БЫ УЖЕ СРАЗУ АВИАНОСЦЫ!
27.10.2025 12:56 Відповісти
Тем для розмов багато, але часу мало. І людей...
27.10.2025 12:56 Відповісти
Перекладається як
"Ну дай хоч щось, ну хоч трошки, головне щоб на наступні 2-3 роки вистачило, бо мої посполиті вже не вірять у хламінго і починають щось підозрювати"
27.10.2025 12:59
Говорят бабки на скамейке у подъезда хватит уже говорить, пора дело делать..
27.10.2025 13:02 Відповісти
Хватит вешать лапшу на уши. Ближе к делу !
27.10.2025 13:04 Відповісти
Прийде час, глянемо на своє, тоді - "вважЄй жабон"
27.10.2025 13:05 Відповісти
Трамп розповів подробиці свого медогляду -

то лапи ломить то хвіст відвалюється
27.10.2025 13:11 Відповісти
❗️ЗСУ звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині

Останні ворожі диверсанти ховалися в будинках Єгорівки на Олександрівському напрямку.
27.10.2025 13:12 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/14286 Петро Порошенко на телеканалі ВВС на запитання, як зупинити війну - доводить ведучому, що нині Україні потрібні не десять і не двадцять американських ракет «Томагавк», що нам потрібна ТИСЯЧА «Томагавків»:
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"
27.10.2025 13:13
 
 