Із Трампом говорили не лише про "Томагавки", США мають багато інших озброєнь, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що кращим способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.

Про це глава держави розповів Axios, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, він розповів Трампу під час зустрічі у Білому домі, що Україні навіть не потрібно буде одразу використовувати ракети.

Якщо Путін знає, що мовчання призведе до "проблем з енергетичними об'єктами Росії", тоді він розмовлятиме, пояснив Зеленський.

"Ми говоримо не лише про "Томагавки". У США є багато схожих речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - наголосив він.

Зустріч Трампа та Зеленського 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

