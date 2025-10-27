Із Трампом говорили не лише про "Томагавки", США мають багато інших озброєнь, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що кращим способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.
Про це глава держави розповів Axios, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, він розповів Трампу під час зустрічі у Білому домі, що Україні навіть не потрібно буде одразу використовувати ракети.
Якщо Путін знає, що мовчання призведе до "проблем з енергетичними об'єктами Росії", тоді він розмовлятиме, пояснив Зеленський.
"Ми говоримо не лише про "Томагавки". У США є багато схожих речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - наголосив він.
Зустріч Трампа та Зеленського 17 жовтня
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"